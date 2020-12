Bei heißen Temperaturen verdunstest ein Teil des Wassers bei der Feldberegnung mit Wasserkanonen (Symbolbild). (Daniel Reinhardt/DPA)

Landkreis Diepholz. Wie ist es in der Zukunft um die Wasserversorgung im Landkreis Diepholz bestellt? Mit dieser Frage hat sich nun einmal mehr der Ausschuss für Kreisentwicklung und Umwelt am Dienstag in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Anfang September hatte die Verwaltung einen ersten Entwurf für ein Wasserversorgungskonzept im Landkreis vorgestellt (wir berichteten). Darin war deutlich geworden, dass insbesondere in den Geestlagen ein rückläufiger Trend der Grundwasserstände seit 1997 im Landkreis erkennbar ist. Von insgesamt 56 Messstellen im Landkreis Diepholz, die der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) im hydrologischen Extremjahr 2018 statistisch ausgewertet hat, zeigten 23 dieser Messstellen einen stark fallenden und 15 einen fallenden Trend.

Nun hat die Verwaltung ihren Entwurf noch einmal ergänzt. Dabei ging es unter anderem auch um die Frage, wie eine mögliche Allgemeinverfügung im Hochsommer Einfluss auf den Wasserverbrauch hat. Denn bei hohen Lufttemperaturen über 30 Grad Celsius verdunstet in der Mittagszeit ein Teil des Wassers durch den Einsatz von Beregnungskanonen auf den Feldern oder durch das Rasensprengen. Allein bei der Feldberegnung würde bei einer 14-tägigen heißen Wettersituation beim Einsatz mit Beregnungskanonen im Landkreis rund 78 000 Kubikmeter Wasser direkt am Düsenkopf verdunsten, wenn keine zeitliche Reglementierung erfolgt. Da eine mögliche Einschränkung der Bewässerung aber nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch unter anderem Gartenbesitzer, Kommunen oder Golfplatzbetreiber betreffen würde, ergäbe sich laut Kreisverwaltung „ein nennenswertes Potenzial für die Einsparung von Grundwasser“, wie es in der Vorlage heißt.

Gute Erfahrung in Nachbarkreisen

Eine solche Allgemeinverfügung haben auch die beiden Landkreise Osnabrück und Vechta bereits in diesem Jahr genutzt und damit die Zeit der Beregnung tagsüber eingegrenzt. „Die Erfahrungen damit sind sehr gut“, erzählte Stephan Maaß, Leiter der Fachdienste Bauordnung und Städtebau sowie Umwelt und Straße, den Ausschussmitgliedern. Da die Beschränkung für alle Nutzergruppen gelte, sei die Verordnung auch weitestgehend akzeptiert worden. In Vechta gab es demnach nur vereinzelt Verstöße, wogegen Bußgelder verhängt wurden. Klagen gegen die Allgemeinverfügung gab es keine, auch nicht im Landkreis Osnabrück.

Auch die Frage, inwieweit eine Vorschrift für die Errichtung von Zisternen in Neubaugebieten den Wasserverbrauch senken könnte, griff die Verwaltung noch einmal auf. Demnach könnte das dort aufgefangene Wasser zumindest für Leistungen wie etwa Toilettenspülungen, die Waschmaschine oder für die Gartenbewässerung genutzt werden, für die man keine Trinkwasserqualität benötigt. Bei einer vierköpfigen Familie und einem 200 Quadratmeter großen Garten wären laut Verwaltung jährlich rund 65 Kubikmeter Trinkwasser mittels Regenwasser ersetzbar. Allerdings sei eine Vorschrift für Zisternen nicht so einfach, wie Maaß erklärte. Denn dafür fehle derzeit noch die rechtliche Grundlage auf Landesebene.

Der Bitte der Politik, den Wasserverbrauch im Landkreis noch einmal nach Verbrauchergruppen aufzusplitten, ist die Verwaltung mit dem Schreiben ebenfalls nachgekommen. Allerdings waren die Auskünfte der einzelnen Wasserversorgungsunternehmen dabei nicht immer so ausführlich wie von den Ausschussmitgliedern erhofft. So waren etwa Ulrich Helms (Freie Wählergemeinschaft) die Angaben der meisten Anbieter zu pauschal und nicht detailliert genug. Lediglich die EVB-Huntetal lieferte konkrete Daten für 2019: Demnach verteilte sich in dem Jahr die Entnahmemenge zu 62 Prozent auf Haushalte, 20 Prozent Gewerbe, 13 Prozent Industrie und fünf Prozent Landwirtschaft. Andere Anbieter lieferten dagegen nur Durchschnittswerte für einen Zeitraum von 2009 bis 2019 und rechneten dabei unter anderem auch Gewerbe und Landwirtschaft als eine Nutzergruppe zusammen. Von der Syker Vorgeest fehlte eine detaillierte Betrachtung in der Vorlage komplett, diese soll jedoch noch nachgereicht werden. Die Verwaltung versprach, auch weiterhin mit den Wasserversorgern im Gespräch zu bleiben und sich nach detaillierten Angaben zu erkundigen.



Das Wasserversorgungskonzept sowie eine interaktive Karte dazu gibt es jetzt auch online unter www.diepholz.de unter dem Reiter „Bauen und Umwelt“ in der Kategorie „Wasser“. Die Karte zeigt die verschiedenen Messstellen im Landkreis Diepholz und die jeweils dazugehörigen Ergebnisse von Messungen von 1997 sowie 2017 im Vergleich. Auch die Ergebnisse des Wasserversorgungskonzeptes vom Land Niedersachsen sollen dort zugänglich sein, sobald es veröffentlicht worden ist.