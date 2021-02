In Weyhe sind deutlich mehr Mülleimer mit Aschenbechern aufgestellt worden, damit die Zigarettenstummel seltener achtlos weggeworfen werden (Symbolbild). (Stephan Jansen/dpa)

Weyhe. Eigentlich sind sich die Fraktionen in der Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung und Umwelt der Gemeinde Weyhe einig gewesen darüber, dass auf dem Gelände der Bahn auf der Westseite des Kirchweyher Bahnhofs etwas passieren müsse. Dennoch gab es Diskussionsstoff rund um einen CDU-Antrag zum Thema (wir berichteten). Die Verwaltung informierte außerdem über den Sachstand zu weiteren Anträgen.

Die Bahn müsse ihren Verkehrssicherungspflichten nachkommen, wiederholte der CDU-Ratsherr Dennis-Kenji Kipker seine Forderung. Es geht um die Fläche hinter dem Parkplatz Am Busbahnhof, die „erhebliche Gefahren“ berge wegen abgeladenen Mülls und eines einsturzgefährdeten Gebäudes. Die Gemeinde solle die Bahn entsprechend auffordern. Daran störten sich Ausschussmitglieder von SPD und Grünen und sahen die Verwaltung, auch durch eine Veröffentlichung vorab in der Presse, angeprangert.

Kipker widersprach und sagte, es handele sich bei dem Antrag nicht um einen Vorwurf an die Verwaltung, sondern eher an einen Handlungsaufruf an die Bahn. Dazu schlug der CDU-Ratsherr vor, dass das Unternehmen via Fristsetzung per Brief animiert werden solle, tätig zu werden. Das wiederum lehnte Rainer Zottmann (SPD) ab: „Wir sollten da nicht in den Konflikt gehen“. Letztlich informierte Doris Salomé, Leiterin des Fachbereichs Bau und Liegenschaften, darüber, dass die Verwaltung seit letztem Jahr in Kommunikation mit der Bahn stehe. Demnach hätten der „unansehnliche Anblick und das Kaufinteresse der Gemeinde“ eine „große Präsenz“ bei der Bahn, die allerdings eher auf einen Nutzungsvertrag mit der Gemeinde sinnt, so Salomé. Die Planung laufe ja, stellte Antje Sengstake (FDP) fest, schmetterte den Antrag der CDU aber mit den Worten „wir sollten uns um andere Dinge kümmern, die wichtiger sind“ ab. Der Antrag wurde bei vier Ja-Stimmen und einer Enthaltung mehrheitlich abgelehnt.

Zu einem Antrag der Grünen vom November 2018, bei beschleunigten Bebauungsplanverfahren freiwillige Auslgeichsmaßnahmen zu leisten, teilte Steffen Nadrowski, Leiter des Fachbereichs Gemeindeentwicklung und Umwelt, mit, dass die Gemeinde dennoch bei langen Verfahren bleibe, auch wenn nach der politischen Zustimmung des Antrags drei laufende Verfahren über Abbuchungen vom Ökokonto durchgezogen wurden. Die Verwaltung finde die langen Verfahren „richtiger“. „Es ist für alle Beteiligten sauberer“, sagte Nadrowski.

Kommunale und private Blühflächen in Weyhe sollen bis 2021 auf etwa 690.000 Quadratmeter anwachsen, so Nadrowski. Im März 2019 hatte die SPD einen Antrag dazu gestellt und wünschte im September desselben Jahres weitere Begrünung als Lebensraum für Bienen. Bepflanzte Häuserwände (Vertical Gardening) würden sich eher für "sehr stark verdichtete Areale" anbieten. Zudem seien die Herstellungskosten sehr hoch, ebenso bei den begrünten Bushaltestellen, die nur in stark versiegelten Bereichen vertretbar seien, so Nadrowski. Eine Pilot-Haltestelle ist für dieses Jahr an der Haltestelle "Theater“ am Marktplatz in Kirchweyhe vorgesehen. Weitere Gründächer soll es an der Kita Sudweyhe und der Alten Wache (dort alternativ Fotovoltaik) geben. Urban Gardening, das Bepflanzen kleiner, öffentlicher Areale, solle über einen Aufruf an die Bevölkerung realisiert werden.

Nach einem weiteren Antrag der SPD vom September 2019 hinsichtlich der Verschmutzung durch Zigarettenkippen teilte der Fachbereichsleiter mit, dass seitdem und bis zu diesem März 21 Mülleimer mit Aschenbechern „an Standorten mit hohem Bedarf installiert“ werden sollen.

Bei der Fortschreibung des Landschaftsplans, die die Grünen im September 2019 beantragt hatten, gebe es Ende 2022 etwa ein fertiges Planwerk rund um die Flächen, die Vorbehalts- oder Vorranggebiete für Natur oder Landschaftspflege seien und damit nicht zu bebauen.