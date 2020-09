Die einen schaffen Platz im Bücherregal, die anderen füllen ihres. Dirk Balters (Mitte) nimmt eine Bücherspende entgegen. (Vasil Dinev)

Elke Rosebrock hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Zwei Bananenkartons voll mit Büchern und Schallplatten hat sie aussortiert. „Ich muss mich verkleinern“, sagt die 76-Jährige. Bei der früheren Lehrerin hat sich einiges angesammelt. An diesem Donnerstag hat sie Literatur aus früheren Zeiten dabei, wie sie sagt. Hauptsächlich aus dem 18. Jahrhundert und der Aufklärung. Und ihre heißgeliebten Klassik-Schallplatten, die sie aber einfach nicht mehr auflegt. „Ich hoffe, dass sie andere Musikliebhaber genauso begeistern werden“, sagt die Stuhrerin. Sie wird wohl noch einmal wiederkommen – dann mit Romanen jüngeren Datums. Wenn sie sich schon von Büchern trennen muss, dann doch für den guten Zweck – in ihrem Fall für die Kindernothilfe Weyhe mit ihrem regelmäßigen Bücherflohmarkt auf dem Weyher Marktplatz. „Bei dem Gedanken, die Bücher auf den Restmüll zu tun, blutet mir das Herz“, sagt Rosebrock.

Beim Weyher Arbeitskreis der Kindernothilfe sind Bücher, Schallplatten, CDs und DVDs aber in guten Händen. Am Lagerraum am Drohmweg 37 in Kirchweyhe werden donnerstags von 15 bis 16 Uhr immer jede Menge Kartons geschleppt und Sackkarren gezogen. Neben der Tür stapeln sich flache Kunststoffkisten, gefüllt mit Romanen und Krimis. Daneben stehen Schieber mit Schallplatten. „Wir haben jemanden, der die zu Hause vorsortiert“, sagt Dirk Balters, Sprecher des Arbeitskreises. Über die gesamte Länge des Flures erstreckt sich ein Metallregal. Die Körbe darin sind mit Genrebezeichnungen wie „Science Fiction“, „Historische Romane“ oder „Kinderbücher“ versehen. Am anderen Ende des Flures sortieren Ralf Meyer, Viola Brüning und Antje Balters die Spenden vor. Einer steht für die Übergabe immer am geöffneten Fenster zur Straße. Die Helfer Hawasch Dzhumaev und Hugo Cardenas Duque tragen derweil schwere Kisten vom Kofferraum der Spender zum Lagerraum.

An der Annahme sortieren geübte Hände einen Inhalt nach dem anderen in das eigene Ordnungssystem ein. Das Ratschen kleiner werdender Kartons füllt den Raum. Antje Balters fischt gleich mehrere Bücher aus der Box vor sich und verteilt sie. „Es gibt hier immer wieder schöne Sachen zu finden“, sagt sie und lacht. Antje Balters, die lange Lektorin in einem Verlag war, ist ganz in ihrem Element. Manchmal denkt sie beim Auspacken: „Oh, die Leute waren an meinem Bücherregal“. Jetzt kommen oft psychologische Fachbücher rein oder eine feministische Buchreihe, die Balters noch aus Studienzeiten kennt. „All das Revoluzzer-Zeug, das man gelesen hat“, sagt sie. Auch für Helene Großmann ist es jeden Donnerstag eine kleine Zeitreise. Gerade blättert sie auf der anderen Seite des Lagerraums in einem Bildband über Hastedt.

Lagerraum umgestaltet

Den an die Geest-Apotheke angeschlossenen Raum stellt Apotheker Till Maßberg seit etwa zehn Jahren kostenlos zur Verfügung. Bis vor Kurzem hatten sie sich den Raum noch geteilt. Im Juni aber sind Zwischenwände entfernt und neu gesetzt worden, sodass die Kindernothilfe einen Raum nur für das Lager hat.

Bei der Spendenannahme treffen jedes Mal 1000 bis 2000 Bücher ein. Beim Verkauf auf dem Weyher Marktplatz an jedem ersten Sonnabend im Monat geht es jedoch weitaus hektischer zu: 15 Helfer sind für Auf- und Abbau und den Verkauf im Einsatz. Eine Hängerladung mit gut 50 Kisten verteilt sich auf dem Marktplatz – bedingt durch die Corona-Krise werden die Flohmarkttische nun im Abstand von 1,50 Metern aufgestellt. An jedem Tisch darf immer nur ein Kunde stehen. So auch beim nächsten Termin an diesem Sonnabend, 5. September, von 8 bis 12.30 Uhr. 700 bis 800 Bücher verkauft die Kindernothilfe pro Bücherflohmarkt. „Früher haben wir auch viele andere Aktionen gemacht“, sagt Dirk Balters, der mit Ehefrau Antje seit fünf Jahren bei der Kindernothilfe engagiert ist. Doch der Flohmarkt ist ein fester Kern geblieben. „Zuletzt haben wir 8000 Euro an die Kindernothilfe im Libanon gespendet“, sagt Dirk Balters. 16 000 bis 18 000 Euro spenden die Weyher jährlich, Schwerpunkt ist der afrikanische Kontinent. Zudem unterstützen sie ein Patenkind in Uganda und zwei Hilfsprojekte.

Kiste um Kiste stapelt sich im Lagerraum des Arbeitskreises der Kindernothilfe Weyhe. (Vasil Dinev)

Von Anfang an, seit 13 Jahren, sind Helene und Burkhard Großmann in dem Arbeitskreis engagiert. Die Gründerin und Trägerin des Titels „Weyherin des Jahres“, Hannelore Leifeld, hatte nach einer Organisation gesucht, die die Opfer des Erdbebens in Haiti unterstützt. „Die Kindernothilfe arbeitet mit Organisationen vor Ort zusammen und sieht sich diese genau an“, erklärt Burkhard Großmann. Als einer von bundesweit 50 Arbeitskreisen bekommen die Weyher Plakat- und Werbematerial gestellt, sind ansonsten aber eigenständig. „Wir können der Zentrale in Duisburg sagen, wir möchten, dass das Geld in eine bestimmte Region geht“, sagt Großmann. Die Einkünfte des kommenden Flohmarktes etwa sollen Kindern nach der Explosion in Beirut helfen.

Die Corona-Regeln auf dem Marktplatz einzuhalten, ist nicht das Problem. Doch von Oktober bis März zieht der Flohmarkt sonst eigentlich ins Gemeindehaus in Lahausen, wo zusätzlich Kaffee und Kuchen verkauft werden. „Das wird uns noch ein bisschen vor Probleme stellen“, sagt Burkhard Großmann.

Starker Regen fällt auf die Helfer Hawasch Dzhumaev und Hugo Cardenas Duque, die ihr Schritttempo erhöhen. Bei ähnlichem Wetter würde der Flohmarkt an diesem Sonnabend ausfallen. Das ist in mehr als zehn Jahren bisher höchstens zweimal passiert. Burkhard Großmann hebt den Zeigefinger und grinst: „Wir haben einen guten Draht nach oben.“