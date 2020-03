Hat sich viel Wissen rund um das Thema Autismus angeeignet: Lisa Hergert. (Vasil Dinev)

Als Lisa Hergerts Sohn sieben Jahre alt war, bekam die Familie endlich Gewissheit. Ein Kinder- und Jugendpsychiater stellte die Diagnose Autismus. „Die Diagnose war für uns eigentlich schon länger klar“, berichtet Hergert. So sei ihr Sohn schon „immer ein bisschen anders“ gewesen, sagt sie weiter. Mit der Diagnose wurde dann vieles klarer im Leben der Familie. „Es war ein gutes Gefühl, es zu wissen“, erzählt Hergert, die sich mittlerweile allerlei Wissen über die tiefgreifende Entwicklungsstörung Autismus angeeignet hat. Ihr Wissen und die Erfahrungen ihrer Familie möchte sie nun auch an andere weitergeben. Daher bietet sie ab Donnerstag, 12. März, eine Selbsthilfegruppe für Eltern mit Kindern im Autismusspektrum im Brinkumer Treffpunkt Sie(h) da an.

Hergert selbst hat in der Vergangenheit verschiedene Stammtische und Selbsthilfegruppen zu dem Thema besucht. So war sie unter anderem in Bremen und Achim. Im Norden des Landkreises Diepholz kenne sie solch ein Angebot aber nicht, berichtet die Stuhrerin. Aber sie weiß: „Der Bedarf ist echt da.“ So wurde sie im Laufe der Zeit immer wieder von anderen Eltern oder auch Schulmitarbeitern angesprochen, die sich für das Thema interessierten oder damit konfrontiert waren. „Das sind aber immer nur Zufallskontakte“, so die dreifache Familienmutter. Ihr sei aber wichtig, dass es auch einen regelmäßigen Treffpunkt für Betroffene gibt.

Mit ihrer Idee wandte sie sich zunächst an den Förderverein des Treffpunkts Sie(h) da. Dort sei ihr Anliegen sehr positiv aufgenommen worden. Über den Kontakt zu Stuhrs Gleichstellungsbeauftragter Nicole Feldmann-Paske wurde das Vorhaben konkreter.

Für die neue Gruppe verfasste sie ein Konzept. Im Zentrum der zweimonatlichen Treffen soll vor allem der Austausch über Alltagssituationen stehen. Es sei gut zu wissen, dass „man nicht die einzige auf der Welt ist“, erklärt sie. Neben der Möglichkeit zum Kennenlernen sollen Informationen, Tipps und Hilfestellungen gegeben werden. Da könne es zum Beispiel um Bücher oder Internetseiten gehen, aber auch um konkrete Themen wie ein Schwerbehindertenausweis, Pflegegrade, Assistenzen für die Kinder im Kindergarten oder in der Schule sowie Anlaufstellen im Landkreis. Später könne sie sich auch spezielle Abende mit Gästen wie Sozialassistenten oder Psychiatern vorstellen. Wie sich die Gruppe entwickelt, sei aber offen – genau wie die Möglichkeit zur Teilnahme. Zwar stehen Eltern im Fokus, aber auch andere Bezugspersonen wie Großeltern oder Onkel und Tante seien willkommen.

Sie selbst habe sehr von solchen Gesprächen profitiert, berichtet Hergert weiter. Gerade Unsicherheiten im Umgang mit der Autismusstörung könnten so vermieden werden. So habe es bei ihrem eigenen Sohn bis zur endgültigen Diagnose auch etwas gedauert, erzählt sie. Verzögerung in der Entwicklung galten zunächst als „Startschwierigkeiten“, erinnert sie sich. „Das Kinder sich unterschiedlich entwickeln, ist normal“, weiß sie. Im Kindergarten kam ihr Sohn dann in eine Integrationsgruppe. In der Schule sei er aber an seine Grenzen gestoßen, bekam eine Schulassistenz. Dann folgte die Diagnose.

Gerade da sei der Knackpunkt. Auf der einen Seite hätten viele Eltern Probleme mit der Diagnose Autismus. „Manche haben Angst davor, dass ihr Kind abgestempelt wird. Aber abstempeln machen nur die, die damit nicht umgehen können“, sagt Hergert. Auf der anderen Seite sei die Diagnose aber wichtig. „Eltern wird oft vorgeworfen, sie hätten ihr Kinder verzogen“, weiß Hergert zu berichteten. Erleichterung in dieser Frage gebe es erst nach Feststellung der Entwicklungsstörung. So wissen die Eltern dann, dass es Gründe dafür gebe – eben die Autismus-Erkrankung.

Die Feststellung sei aber auch wichtig für die Kinder selbst. „Freundschaften anbahnen ist schwierig“, berichtet Hergert aus ihren Erfahrungen. So reagieren Kinder mit Autismus oft ganz anders, als es von ihnen erwartet wird. Es sei wie ein „anderes Betriebssystem“, erklärt Hergert. „Der eine läuft auf Windows, der andere auf Linux“, sagt sie. Durch die veränderte Wahrnehmung seien die Kinder mit Autismus oft schnell überfordert. „Er hört sich alles an, aber ihm fehlt der Filter“, erklärt Hergert. Das führe zu Schwierigkeiten in der Kommunikation. Andere Kinder könnten den Rückzug ihres Sohnes dann nicht verstehen. Da sei es wichtig, dass jemand da ist, der ihnen die Situation erklären kann.

Außerdem sei ihr heute neunjähriger Sohn sehr leicht ablenkbar von äußeren Reizen. Daher brauche es oft sehr viel Geduld und Anleitung, erzählt sie. Auch sei eine gewisse Routine wichtig. So hat sich die Familie mittlerweile ein Wohnmobil für den Urlaub gekauft. Das biete die Möglichkeit zu reisen, aber auch einen bekannten Rückzugsort für ihren Sohn, erklärt Hergert den Vorteil.

Die Autismus-Diagnose ist aber auch wichtig, um Hilfe und Unterstützung zu erlangen – sei es eine Schulassistenz oder auch ein Pflegegrad. Auch für Geschwisterkinder gebe es dann in verschiedenen Einrichtungen die Möglichkeit zur Entlastung. „Die Geschwister sollten nicht zu Hilfstherapeuten werden“, sagt Hergert. Für ihre beiden anderen Söhne sei die besondere Situation ihres Bruders mittlerweile aber normal. „Zuhause haben wir keine Schwierigkeiten. Wir müssen aber aufpassen, dass er sich nicht überfordert“, erzählt Hergert. Wichtig sei, eine größtmögliche Selbstständigkeit herzustellen.

Über all diese Situationen und Fragen soll dann in der neuen Gruppe in Brinkum gesprochen werden. „Ich bin selber ganz gespannt“, freut sich Hergert auf den Start.

Die Selbsthilfegruppe für Eltern mit Kindern im Autismusspektrum kommt das erste Mal am Donnerstag, 12. März, in der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr im Treffpunkt Sie(h) da an der Jupiterstraße 1 in Brinkum zusammen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung unter der Rufnummer 01 77 / 2 83 36 48 oder per E-Mail an lisahergert@yahoo.de ist erwünscht.