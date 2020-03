Treffen ja, aber nur auf Abstand: Die Kirchweyher Gudrun und Thomas Prieser (von links) besuchen ihren Enkel Emil und ihre Tochter Tanja und zeigen, was sie verbindet, denn Emil hat an seine Großeltern wegen des Kontaktverbots einen gemalten Brief geschickt. (Michael Galian)

So genau möchte Thomas Prieser es gar nicht erzählen, wie er derzeit zu seinem Enkel Kontakt hält. Sonst überkommen ihn die Emotionen. Die beiden wie auch Ehefrau und Oma Gudrun, Tochter Tanja und wiederum ihr Ehemann erleben – wie alle Familien in Zeiten der Kontaktsperre wegen des sich ausbreitenden Coronavirus – eine sehr besondere Phase. Und darin nicht nur Gutes, aber keineswegs nur Schlechtes.

Die Geschichte, die Opa Prieser erzählen will, beginnt mit einer Karottensuppe. Die hat seine Frau Gudrun für die gemeinsame Tochter Tanja, ihren Ehemann und den Enkel der Priesers, Emil, gekocht. Eine Art von Verbindung muss ja bleiben in isolierten Zeiten wie diesen. Die Suppe stellen die Priesers vor der Haustür von Tochter und Schwiegersohn ab. Noch ein Pläuschchen auf die Entfernung, der Rest muss anders gehen. Als es anfing mit den Schulschließungen, hatte Thomas Prieser noch darauf gehofft, dass der Enkel stattdessen zu ihm und seiner Frau kommen kann. Dort ist er ohnehin regelmäßig. Zwei bis drei Mal pro Woche holen sie ihn von der Schule ab: Großelternzeit für den Zehnjährigen.

Doch es kommt anders. Enkel sollen eben nicht zu Oma und Opa. Sie gehören zur Risikogruppe und Kinder sind für sie eine Gefährdung, was die Infektion angeht. Was also tun auf die gebotenen zwei Meter Distanz, aus denen die Priesers sogar drei machen? Wo vorher gemeinsame Spiele waren, Fahrten ins Museum – „Wir sind Museenfans“ – oder Figuren aus Lego bauen – „Lego ist einfach genial“ – kommt jetzt das Telefon ins Spiel. Die Idee: Kniffeln über den Fernsprecher oder schlicht: reden. Jeden zweiten Tag sprechen sie mit dem Jungen, der zurzeit auch nicht einmal seine Freunde treffen kann – wie alle. Emil macht die Not erfinderisch. Den Großeltern in Kirchweyhe schickt er Videos von sich, die er mit einem Programm bearbeitet, das ihn zu einer Comicfigur macht – dazu der Satz „Ich vermisse Euch“. Und der junge Lahauser setzt noch einen drauf, um Kontakt zu Oma und Opa zu bekommen. In einer Kinderfernsehsendung stößt er auf ein sehr klassisches und in Vergessenheit geratenes Medium: den Brief. Emil malt. Ein Bild mit zwei Seiten – auf der einen ist ein trauriger Smiley mit dem Satz: „Schade, dass wir uns nicht sehen“, auf der anderen Seite ist ein lächelnder, noch dazu Oma, Opa und Emil. Der Text: „Aber wir sehen uns so schnell wie möglich.“ Die Sehnsucht kommt von beiden Seiten. „Das tut weh“, sagt Thomas Prieser, der mit seinem Enkel auch auf Vorlesereisen geht, über die aktuelle Kontaktsperre.

Dass Thomas Prieser überhaupt auf die Post des Enkels stößt, ist der Tatsache zu verdanken, dass seine Frau Gudrun ihr Portemonnaie verliert, nachdem beide die Karottensuppe übergeben haben. Die Suche nach der Geldbörse bleibt erfolglos. Als sie nach Hause kommen, liegt sie bereits in ihrem Briefkasten. Die 69-Jährige ist hoch erleichtert und sehr dankbar. Der Finder bleibt unbekannt. Als Opa Prieser Enkel Emil gleich danach von der Geschichte erzählen will, hört dieser schon gar nicht mehr richtig zu und nimmt an, dass es um seinen Brief geht, der schließlich just zwei Minuten nach dem Gespräch im selben Kasten landet, der sich an diesem Tag also gleich zwei Mal überraschend gut füllte. Doppelte Freude.

Der Zehn- und der 72-Jährige müssen jetzt unterschiedliche statt gemeinsame Dinge tun. So sind Thomas und Gudrun Prieser inzwischen zu einem Frühstück mit Freunden übergangen, das alle drei Tage am Telefon stattfindet. Sie rufen sich gegenseitig an, plaudern darüber, was in der Zeitung stand beispielsweise. Jeden Tag fahren sie mit dem Rad oder gehen spazieren. Oder sie kommen gar auf neue Ideen. „Gestern haben wir mal was ganz Tolles gemacht“, sagt Thomas Prieser und sein Lachen dabei kündigt bereits die Ironie darin an: „Wir haben Schrauben sortiert“, sagt er und ergänzt: „Ganz wichtige Sachen finden hier jetzt statt“ – Ironie, Teil zwei. Die Sortierkästen dafür hatten die Priesers schon vor Wochen besorgt. „Das ist eine blöde Arbeit“, aber sie ist nun erledigt.

Arbeit ist ein Thema, das für Tochter Tanja aktuell eher schwierig ist. Ihr Betrieb, ein Bremer Automobilzulieferer, hat Kurzarbeit angemeldet. Nun ist Tanja Prieser zuhause, kann sich dafür um Emil kümmern. „Die Struktur muss sich erst noch einpendeln“, sagt sie. Und die läuft derzeit auf ausschlafen, frühstücken, etwas Unterricht und spielen hinaus. Von der Schule aus habe sie den Hinweis auf ein Lernprogramm bekommen, das zwei Wochen lang kostenlos nutzbar ist. „Die Schulen wollen höchstens, dass man das Einmaleins macht.“ Und Lesen sei wichtig. Auch davon abgesehen wissen die Priesers sich zu helfen. Sie haben sich ein 1500-Teile-Puzzle angeschafft. „Das ist unsere nächste Beschäftigung“, lacht Tanja Prieser. Dazu gehört außerdem Vorlesen: Harry Potter. Und Backen. „Das ist meine Leidenschaft“, sagt die Mutter, die nun eine Torte zu Ehren des in Supermärkten knappsten Guts derzeit gebacken hat – in Form einer Toilettenpapierrolle nämlich. Vergangene Woche waren es kleine Coronavirus-Monster.

Positiv in dieser Phase voller „komischer Gefühle“ findet sie, dass sie mit ihrem Kind mal wieder viel gemeinsame Zeit hat, „aber trotzdem ist man so abgeschirmt“. So ist auch der Kontakt zu den Nachbarn – abgezäunt eher. Zum Sonnenuntergang wird über den Gartenzaun auch schon mal ein Glühwein getrunken, auf Abstand versteht sich und so macht es auch der Sohn mit dem Nachbarsjungen, allerdings mit Tischtennis statt mit Getränk. Dennoch muss vieles online laufen, etwa Emils Schlagzeugunterricht oder auch Kontakt zu anderen Menschen, der nun stärker via Whatsapp stattfindet. Tanja Priesers Fazit angesichts der Entbehrungen: „Man merkt doch, dass das soziale Miteinander ganz viel zählt.“ Und Vater Thomas Prieser hofft, dass nach der Krise was bleibt von dem menschlichen Miteinander, das aktuell vielerorts entsteht, auch angesichts der Perspektive. „Es ist ja nicht morgen vorbei. Wir haben ja den Höhepunkt noch gar nicht erreicht.“ Dennoch: „Alles Schlechte hat auch immer sein Gutes“, findet auch Gudrun Prieser.