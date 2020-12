Die Damen der MGH-Nähgruppe waren allesamt kreativ und haben verschiedene Nikolausstiefel gestaltet. (fotos: Vasil Dinev)

Sicher, ein Nikolausstiefel ist schnell gekauft. Die Vorfreude auf den Nikolaustag am 6. Dezember und einen mit kleinen Geschenken gefüllten Stiefel lässt sich für den Nachwuchs aber sicher noch steigern, wenn es sich um ein von den Eltern oder Großeltern selbst genähtes Exemplar handelt. Und das ist gar nicht so schwer, weiß Heidemarie Siedekum von der Nähgruppe des Brinkumer Mehr-Generationen-Hauses (MGH). Für das erste Türchen des WESER-KURIER-Adventskalenders verrät sie, wie man mit wenigen Materialien in etwa einer Stunde einen eigenen Stiefel nähen kann.

Als sie ihre Idee für den Adventskalender vorstellt, hat Heidemarie Siedekum nicht nur ihren Stiefel im Gepäck. Die Anfrage des WESER-KURIER kam bei den Frauen der Nähgruppe so gut an, dass gleich mehrere spontan einen Stiefel gestaltet haben. Am liebsten hätten auch alle zwölf Näherinnen gemeinsam ihre Ideen vorgestellt, coronabedingt war das nicht möglich. „Deshalb mache ich es stellvertretend“, betont Heidemarie Siedekum, die die Gruppe vor rund fünf Jahren ins Leben gerufen hat. Seitdem nähen die Frauen bei ihren Treffen jeden Dienstagvormittag (außer im Moment) nicht nur für sich selbst, sondern unter anderem auch Krabbeldecken für das Café Kinderwagen im MGH, Nesteldeckchen für Demenzkranke und in den vergangenen Monaten vor allem Masken, die zugunsten des MGH verkauft werden.

Für den Nikolausstiefel hat Heidemarie Siedekum eine ausrangierte Jeans ihres Mannes herausgesucht. „Man kann natürlich auch andere Stoffe nehmen, zum Beispiel eine alte Woll- oder Fleecedecke. Wichtig ist, dass der Stoff stabil ist“, erklärt sie. Auch sollte die Hose unten nicht zu eng sein, damit der Stiefel nicht zu klein wird. Die Hose muss vorher nicht auseinandergeschnitten werden. Für die Schablone empfiehlt die 56-Jährige, diese auf einem DIN-A4-Blatt aufzuzeichnen und auszuschneiden. Hilfreich ist es, wenn der obere Teil des Stiefels ebenso breit ist wie der Saum des Hosenbeins.

Die Vorlage sollte man dann so auf das Hosenbein aufzeichnen, dass der obere Teil am Saum anliegt und die hintere längere Seite an einer Seite des Hosenbeins. „So spart man sich das Nähen an einer Seite“, sagt Heidemarie Siedekum. Beim Ausschneiden sollte man außerdem an der anderen Seite oben am Saum etwa fünf Zentimeter beim Ausschneiden aussparen, dann kann man sich auch an dieser Stelle das Nähen sparen und den Stiefelrand später oben einfach umschlagen. Natürlich funktioniert es laut der Expertin aber auch, wenn man zwei Schablonen auf einen passenden Stoff aufzeichnet und beide Teile anschließend zusammennäht. Allerdings sollte man in jedem Fall vor dem Zusammennähen die Applikationen aufbringen, empfiehlt Heidemarie Siedekum. Das könnten wie bei ihrem Stiefel Sterne aus rotem Filz sein, der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt. „Die Applikationen können per Hand oder mit der Maschine aufgenäht werden“, sagt sie. Zum Verzieren würden sich außerdem kleine Glöckchen und Schellen sowie Knöpfe eignen. Ihren Stiefel hat sie anschließend passend zu den Sternen mit einem dicken roten Faden von außen per Hand zusammengenäht und dann den oberen Teil umgeschlagen.

„Wichtig ist dann noch der Aufhänger“, fügt die Brinkumerin hinzu. Dafür hat Heidemarie Siedekum ein etwa 15 Zentimeter langes und sechs Zentimeter breites Stück Stoff zugeschnitten, es an der Längsseite einmal eingeschlagen und zusammengenäht und danach hinten oben am Stiefelschaft angenäht. Anschließend ist der Stiefel fertig und muss nur noch in der Nacht zum Nikolaustag an einer Türklinke befestigt werden – um dann hoffentlich vom Nikolaus reichlich befüllt zu werden.

Zur Sache

Adventskalender

In diesem Jahr ist durch die Corona-Krise alles etwas anders. Damit unsere Leser trotzdem in Weihnachtsstimmung kommen, hat sich unsere Redaktion überlegt, als Adventskalender jeden Tag einen Beitrag mit Tipps und Ideen zur Vorweihnachtszeit zu veröffentlichen: Vom Kekse backen über Alternativen zur ausgefallenen Weihnachtsfeier bis zu Bastelanregungen.