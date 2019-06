Die scheidenden Lise-Meitner-Schüler bekamen Blumen – und zeigten sich durchaus selbstbewusst. (Janina Rahn)

Stuhr-Moordeich. Es wirkte ein wenig wie der Einmarsch der Gladiatoren, als am Freitagabend die acht Abschlussklassen in die Aula der Lise-Meitner-Schule feierlich hereinwanderten. Und das zu den dramatischen Klängen von Richard Strauß’ „Also sprach Zarathustra“, die Organisator und Musiklehrer Bernhard Schenke ausgewählt hatte. Bis es aber zum Verteilen der Abschlusszeugnisse für den Abschlussjahrgang der Sekundarstufe I der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Moordeich kam, hörten Schüler, Eltern und Lehrer in der heißen Halle noch diverse Grußworte. Zuvor jedoch stimmten zwölf Sänger das schwungvolle „He’s Changing My Life“ an.

Nach einer Begrüßung durch Schulleiter Jürgen Böckmann sprach die stellvertretende Stuhrer Bürgermeisterin Gudrun Klomburg zu den Schülern. Mit vielen Zitaten und bildreichen Anspielungen gab sie diesen gute Hinweise mit auf ihre weitere Lebensreise. So einige Worte aus einem Zeugnis eines Mannes von vor vielen Jahrzehnten, dem damals bescheinigt wurde, sein Verhalten sei schändlich und schlimm. Das galt allerdings dem ehemaligen britischen Premierminister Winston Churchill. Humorvoll sah auch Elternvertreter Thorsten Hofmann diesen Abschied und gab ihnen ein Zitat mit auf den neuen Weg: „Wer etwas will, sucht Wege, wer etwas nicht will, sucht Gründe.“

Die Schülervertreter Jonas Rosenberg und Lea Kruse lobten die Lehrer, die „diese Schule zur besten von allen machen wollten – und das mit unserer Hilfe auch geschafft haben“. Mit einem Exkurs über Glück, das er allen wünsche, schloss Böckmann die Liste der Redner. Den gelungenen musikalischen Abschluss machte die Lehrerband, die das Werderlied umgedichtet hatte.