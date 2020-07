Beruflich hat Christiane Blenski viel mit Werbung zu tun. Darüber hat sie nun einen Ratgeber geschrieben. (Vasil Dinev)

Weyhe-Melchiorshausen. Werben in Krisenzeiten? Unbedingt, zumindest, wenn es nach der Weyher Werbeexpertin und Koordinatorin von Fair-Net Weyhe Plus Christiane Blenski geht. Demnach sollten Unternehmen gerade jetzt im direkten Kontakt mit ihren Kunden, Interessenten und Geschäftspartnern bleiben. Welche Strategie dabei am besten zu einem passt, verrät sie in ihrem gerade erschienenen Ratgeber mit dem Titel „Werbung, die sie sich sparen können – mit dem roten Faden zur passenden Werbestrategie“.

„In diesem Buch steckt auf 192 Seiten zu 100 Prozent Christiane Blenski“, sagt die Fachfrau für aktive Eigenwerbung nicht ohne Stolz. „Ich gebe in dem Buch mein gesamtes Wissen und meine Erfahrungen aus mehr als 20 Jahren in der Werbebranche, im Journalismus und in der PR-Arbeit preis“, ergänzt sie. Dabei möchte sie als selbsternannter Werbefan, dem keine Werbung entgeht, vor allem eines vermitteln: „Werbung soll Spaß machen und glücklich machen.“

Strategie und Kreativität

Von Flyern und Kinowerbung über Kundenmailings bis hin zu Podcasts und Youtube-Kanälen: In dem quadratischen Arbeitsbuch geht die Autorin anhand von Hintergrundwissen, Übungen und Checklisten nahezu alle Werbewege online und offline durch. Dabei wendet sie sich gezielt an Solounternehmen und Betriebe mit kleiner Marketingabteilung, „für die Werbung kein Fremdwort ist und die sich für neue Aufträge mehr zeigen möchten“.

In ihrer kreativen Tätigkeit als freiberufliche Texterin und Konzeptionerin ist Christiane Blenski immer wieder auf Werbeskeptiker getroffen. Genau diese möchte sie jetzt mit der für sie passenden Strategie und vor allem mit dem richtigen roten Faden überzeugen. „Die meisten Unternehmer wissen, wie wichtig Werbung ist, finden aber immer wieder Ausreden, um weder Zeit noch Geld zu investieren. Häufig fehlen ihnen auch die Sicherheit, der Überblick und die Ideen, um aus gezielten Werbeaktionen neue Aufträge zu generieren“, sagt sie. In ihrem Ratgeber will sie beispielsweise anhand von Social Media mit Facebook und Instagram genau diesen Zweiflern zeigen, dass Werbung nicht immer teuer sein muss. „Es braucht strategisch-kreative Ideen, die die Aufmerksamkeit der Zielgruppe wecken. Nur wenn Marketing den Vertrieb perfekt unterstützt, kommt mit neuen Kunden auch der Spaß an der Eigenwerbung und am Erfolg zurück“, so ihre Aussage.

Werbeexpertin Christiane Blenski setzt statt einzelner Singleaktionen vielmehr auf strategisch vernetzte Werbung. Mit dem sogenannten James-Bond-Effekt empfiehlt sie Unternehmen immer wieder, auf sich aufmerksam zu machen, indem sie mit ihrer Werbung regelmäßig in der Nähe der Zielgruppe auftauchen.

Nach einigen Hunderatgebern und einem Roman ist der Werberatgeber jetzt das erste Fachbuch, das Christiane Blenski verfasst hat. „Die Ideen und Inhalte sprudelten nur so aus mir heraus – meistens ganz früh morgens“, erinnert sie sich an ihre viermonatige kreative Schreibphase. „Das Schreiben ist mir sehr leicht gefallen, weil es meine tägliche Arbeit widerspiegelt“, fasst die Inhaberin der Marke Roter Faden Werbekonzeption zusammen.

Ihr Fachwissen war zuletzt vor allem unter dem Stichwort „Kommunikation in der Krise“ gefragt. Dabei war sie besonders als Beraterin für direkte Kundenkommunikation tätig. „Es geht viel um Newsletter, Facebook und Xing sowie um angepasste und optimierte Webseiten und eben Pressearbeit“, berichtet sie.

Nach wochenlanger Schreibtischarbeit sehnt sich die Geschäftsfrau nun allerdings wieder vermehrt nach aktiver Netzwerk- und persönlicher Strategiearbeit. So hofft sie, dass sie in naher Zukunft auch wieder persönlich an Workshops und Vorträgen teilnehmen kann, statt wie zuletzt nur in digitaler Form.