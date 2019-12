„Alle können bunt, wenige können farbig“, sagt hinsichtlich des Druckens zumindest der Geschäftsführer von Albert und Komplizen, Peter Albert. (FOTOS: Michael Galian)

Stuhr. Peter Albert umgibt eine Aura der Leichtigkeit. Sie signalisiert: Ihm geht’s gut. Gesundheit und ein gutes Verhältnis zu den Menschen, die ihn umgeben, sind dem 52-Jährigen wichtig. Dies gilt nicht nur für seine Familie oder Freunde. Auch zu seinen Geschäftspartnern beziehungsweise seinen Kunden möchte Peter Albert ein gutes Verhältnis pflegen. Mit diesem Konzept ist er seit gut 25 Jahren erfolgreich. Peter Albert ist Chef der Werbeagentur Albert und Komplizen in Stuhrbaum.

Ihm geht es um gegenseitige Wertschätzung. „Es ist seinen Preis wert“, ist denn auch der Lieblingsslogan von Peter Albert. Wenn der Mann der Kundenbotschaften allerdings nach dem Alleinstellungsmerkmal seines eigenen Unternehmens gefragt wird, muss er nachdenken – wenn auch nur Millisekunden. „Wir sind eine klassische Werbeagentur mit Großdigitaldruck“, erklärt Peter Albert dann.

Ein Teil von Albert und Komplizen ist das, was im Prinzip auch bei der Konkurrenz geschieht: Die Fachleute entwickeln für ihre Kunden Werbestrategien, das Design und machen Konzeptberatung. Aber da ist ein weiterer Teil: der Großdigitaldruck. In diesem Segment hebt sich Albert und Komplizen nach Aussage ihres Chefs dann doch von den Mitbewerbern ab. Was die Stuhrer ihren Kunden anbieten, ist laut Peter Albert „sehr gut und sehr hochwertig“. Sein Slogan hierzu: „Alle können bunt, wenige können farbig.“ Für den Laien erklärt: Beim Druck müssen die Farben der Bilddatei mit dem gedruckten Produkt übereinstimmen.

Wenn diese Melange stimmt, ist der gegenseitigen Wertschätzung, auf die es Peter Albert und seinem Team ankommt, Tür und Tor geöffnet: „Der Kunde ist zufrieden, wir sind zufrieden. Darum geht’s, um nicht mehr“, sagt der Agenturchef. Trendsetter oder Designikonen, das möchten die Stuhrer nicht sein. Ihnen geht es schlichtweg um Bodenhaftung.

Bevor Peter Albert seinen Weg in die Werbung genommen hat, machte er einen kleinen Umweg: Nach dem Abitur 1986 in Bremen studierte er bis zum Vordiplom Maschinenbau an der Technischen Universität Braunschweig. Nach dem Vordiplom dämmerte es ihm, dass er in der Welt der Konstruktion wohl doch falsch ist. Also kam er zurück und absolvierte 1991 bis 1993 „eine klassische Ausbildung als Werbekaufmann“, wie er meint. Peter Albert grinst fast unmerklich als er anfügt: „Heute heißt das Kauffrau oder Kaufmann für Marketingkommunikation.“ Nach dem Ende seiner Ausbildung arbeitete Peter Albert noch ein Jahr in einer Agentur, dann machte er sich selbstständig – Albert und Krey entstand. Daraus ist ab 2013 Albert und Komplizen geworden.

Wenn der Agenturchef auf den Zeitraum vom Beginn der 1990er-Jahre bis in die Gegenwart schaut, kann er nicht anders als zu konstatieren: „Es hat sich sehr viel verändert.“ Die klassischen Kommunikationswege gebe es nur noch im Business-To-Business-Geschäft, dem B2B. Zwischen Unternehmen und Konsumenten hingegen sei alles auf links gedreht worden, weiß Peter Albert: „Das Bild ist zum Video geworden.“ Gerade junge Leute würden heute über ganz andere Kanäle kommunizieren. Peter Albert erklärt die Unterschiede: „Facebook ist schon oldschool.“ Wer also die junge Zielgruppe erreichen möchte, muss bei Tiktok und Snapchat mitspielen.

Peter Albert sieht seine beziehungsweise die Aufgabe seiner Agentur heute darin, die Bedürfnisse seines jeweiligen Kunden zu erkennen. Corporate Identity- und Corporate Design-Entwicklung sowie eine eingehende Marketingberatung seien heute wichtig. „Wir entwickeln heute Designbaukästen“, meint Peter Albert. Die Zeiten, in denen Agenturen heute alles machen, seien im Grunde vorbei. Mit den Bausteinen seien auch kleine und mittlere Unternehmen in der Lage, selbst etwas zu bewegen und umzusetzen, wenn es um den Konsumenten geht.

Für den B2B-Bereich hingegen haben Albert und Komplizen die Erfahrungen gemacht, dass Kunden oftmals auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden müssen. Soll heißen: Kommunikation über die Sozialen Netzwerke Facebook, Twitter oder auch Instagram muss nicht unbedingt sein. Peter Albert weiß: „Die Veröffentlichung dort ist oftmals nur für family and friends.“