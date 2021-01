Wesernetz Bremen bleibt vorerst länger Wärmelieferant für das Blockheizkraftwerk am Brunnenweg als geplant. (Vasil Dinev)

Der Vertrieb der Wärme aus dem Blockheizkraftwerk für das Wohngebiet Brinkum-Seckenhausen (Briseck) bleibt vorerst länger in der Hand der Wesernetz Bremen. Wie berichtet, sollte die Übernahme des Vertriebes durch die Avacon Natur ursprünglich zum 1. Januar 2021 erfolgen. „Die Modalitäten der Netzübertragung sind derzeit zwischen der Wesernetz Bremen und der Avacon Natur noch in Abstimmung“, hieß es vom Unternehmen Avacon am Freitag. Aus diesem Grund sei der angestrebte Übernahmetermin nicht gehalten worden. Die Avacon Natur war bisher lediglich Betreiber des Blockheizkraftwerkes am Brunnenweg und hatte sich Mitte 2020 die Konzession für die Nahwärmeversorgung im Zuge der Neuausschreibung gesichert. „Entsprechende vorbereitende Maßnahmen zur Übereignung des Leitungsnetzes“ seien bereits im Juli zwischen den Unternehmen verabredet worden, so die Avacon. Für die Wärmekunden im Wohngebiet Briseck bedeutet die Verzögerung, dass die SWB Vertrieb Bremen bis auf Weiteres Wärmelieferant bleibt. Bis zur Übergabe des Netzes wird diese wie bisher Wärme aus der Heizzentrale der Avacon Natur beziehen. „Avacon Natur strebt weiterhin an, die Übernahme des Wärmenetzes möglichst rasch zu vollziehen“, hieß es. Dann erst könne sie die Geschäftsbeziehung zu den an das Nahwärmenetz angeschlossenen Hausbesitzern sowie den öffentlichen Einrichtungen wie Bibliothek, Kindergarten und KGS Brinkum aufnehmen.