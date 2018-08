Setzten am Donnerstag das Pilotprojekt aufs Gleis (von links): Andreas Bovenschulte (Gemeinde Weyhe), Susanne Krebser (Kommunalverbund), Christof Herr (ZVBN) und Rainer Counen (VBN). (Sebastian Kelm)

Das Pilotprojekt kommt: In den Räumen des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen GmbH (VBN) in der Hansestadt ist am Donnerstag der offizielle Start des Einwohnertickets "Mia für Weyhe" verkündet worden (wir berichteten bereits). Am 1. Oktober läuft die zunächst zweijährige Testphase an. Die Idee: Analog zum Jobticket für ÖPNV-Nutzer von größeren Arbeitgebern, die sich zu einer bestimmten Mindestabnahmemenge von Jahreskarten verpflichten, können auch Bürger von Weyhe über zwölf Monate eine Ermäßigung von 15 Prozent auf den regulären Preis erhalten. Diesen Rabatt bekommen sie von der Gemeindeverwaltung später erstattet, Mia-Bestandskunden (kurz für: Mobil im Abo) sollen dieses Angebot automatisch erhalten.

520 Mia-Abonnenten gibt es nach Angaben von VBN-Geschäftsführer Rainer Counen in der Gemeinde aktuell. Das Ziel lautet selbstverständlich, dass weitere hinzukommen. Das Potenzial scheint da zu sein: Mehr als 10.000 Pendler verlassen Weyhe täglich für die Arbeit in Richtung Bremen, rund 500.000 Fahrten zwischen beiden Kommunen hin und her werden jährlich gezählt. Wobei der Anteil der Nutzer von Bus und Bahn noch recht gering ist. Ausbaufähig eben.

Weyhe erschien laut Counen "prädestiniert" dafür, dieses neue Modell auszuprobieren. "Die Anbindung nach Bremen ist bereits sehr gut", sagt er. An dem Projekt beteiligt ist auch der Kommunalverbund Bremen/Niedersachsen, dessen Vorsitzender rein zufällig der Weyher Bürgermeister Andreas Bovenschulte ist. Er hatte die Sache nach eigenen Angaben einst ins Rollen gebracht. Aber wäre denn nicht vielleicht auch eine andere Gemeinde oder Stadt im Kommunalverbund gern Vorreiter gewesen? "Wir haben das Thema in unserem Regionalbeirat besprochen, und natürlich war das für alle interessant", sagt Geschäftsführerin Susanne Krebser. VBN-Sprecher Eckhard Spliethoff geht davon aus, dass dieses Vorhaben in dieser Form in ganz Norddeutschland einmalig sein dürfte.

Der Zuschuss für die Einwohnerticket-Inhaber wird einmal im Jahr nach Vorlage einer Bescheinigung von der Gemeinde an die Bürger ausgezahlt. Mit „Mia für Weyhe“ der Preisstufe C, die zwischen Weyhe und Bremen, sind das 160 Euro jährlich, bei Mia Plus, die weitere Vorteile wie eine Personenmitnahme am Wochenende im gesamten VBN-Gebiet umfasst, sogar 172 Euro. Normal sind in der Stufe C für Mia monatlich 89,10 Euro zu zahlen, der Rabatt läge bei 13,40 Euro. Nur innerhalb Weyhes kostet das Jahresticket laut Counen 40,60 Euro im Monat, sechs Euro Nachlass gäbe es somit in diesem Fall.

Und so finanziert sich das Ganze: 75 Prozent der Kosten von etwa 90.000 Euro pro Jahr übernimmt der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN), den Rest trägt die Gemeinde Weyhe. Einen Einnahmenausfall gibt es laut ZVBN-Chef Christof Herr in dem Sinne nicht, es werde ja nur rückerstattet. Und wie Counen vorrechnet, würden 140 darüber neu generierte Mia-Abonnements den Zuschussbedarf ausgleichen.

100 weitere Abos ein Erfolg

Wobei für Bovenschulte 100 zusätzliche Jahreskarten schon "ein richtiger Erfolg" wären. Aber man müsse sich den Versuch, das Umsteigen auf öffentliche Transportmittel attraktiver zu machen, eben etwas kosten lassen. "Es ist keinen Deut zu früh, mit der Verkehrswende anzufangen", meint er.

Der VBN erhofft sich wiederum Erkenntnisse darüber, ob sich durch eine "deutliche Preissenkung in Verbindung mit einer konzertierten Werbekampagne" von Verkehrsverbund und Kommune "spürbar" mehr Menschen für eine regelmäßige Nutzung von Bus und Bahn gewinnen lassen. Entsprechende Plakate und Flugblätter sollen jetzt in die Verteilung gehen. Erweist sich das Einwohnerticket in Weyhe als Erfolg, sei in einem zweiten Schritt zu klären, wie der Ansatz künftig auf das übrige Verbundgebiet ausgeweitet werden könnte.



Weitere Infos zu Mia finden sich unter www.vbn.de/mia. Fragen speziell zu „Mia für Weyhe“ beantwortet im Weyher Rathaus Max Serzisko, telefonisch erreichbar unter der Nummer 0 42 03 / 7 11 08 oder per E-Mail an serzisko@weyhe.de.