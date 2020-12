Im kommenden Jahr soll Schluss sein mit den "Felgenkillern", den veralteten Fahrradständern am Kirchweyher Bahnhof. (Maike Plaggenborg)

Weyhe. Mit „heller, schöner, offener“ beschreibt Dierk Heitmann, bei der Gemeinde Weyhe für Tiefbau und Straßenunterhaltung zuständig, das, was im kommenden Jahr am Bahnhof in Kirchweyhe passieren soll. Dort soll eine Bike-And-Ride-Anlage entstehen – die zweite vor Ort. Ein Fahrradparkhaus, die sogenannte „Kartoffelkiste“ gibt es bereits auf der Kirchweyher Seite, ihr Gegenstück auf der Leester Seite soll aber optisch anders ausfallen. Für die Neuerung hat die Kommune nun die Zusage über Fördermittel in großem Umfang bekommen.

Weyhes Gemeindesprecher Sebastian Kelm bezeichnet das als „gute Nachricht für alle Pendler, die regelmäßig aus dem westlichen Gemeindegebiet zum Zug radeln, um damit weiter zur Arbeit zu fahren“. Das erklärte Ziel dabei: Die Attraktivität für den Fahrradverkehr soll weiter gesteigert werden. Mit der Förderzusage, die der Gemeinde nun seit etwa einer Woche für das Projekt an der Bahnhofs-Westseite vorliegt, steht nun auch die Finanzierung. Damit seien die Tage der alten Fahrradständer mit der betagten Überdachung bald gezählt.

Abgesehen von einem zweiten Fahrradparkhaus sollen weitere Abstellmöglichkeiten unter freiem Himmel entstehen. Die Zahl der Stellplätze beläuft sich insgesamt auf 236 – „zusätzlich zu den 266 in der bekannten und rege genutzten ‚Kartoffelkiste‘ neben der Fahrrad-Station jenseits der Gleise“, so Kelm. Frei zugänglich werden in einem offenen Bereich 132 Stellplätze als „Doppelstockparker“ sein. Die Nutzer schieben ihre Räder in den Ständer und klappen sie hoch. Ein weiteres Rad kann jeweils darunter abgestellt werden, erklärt Heitmann. „Daneben liegt eine Sammelschließanlage für 40 Räder, ebenfalls doppelstöckig angelegt und überdies mit Schließfachschrank samt Lademöglichkeit für E-Bikes beziehungsweise Pedelecs ausgestattet“, teilt Kelm mit.

Zudem stehen dann außerhalb des Parkhauses 60 nicht überdachte Anlehnbügel zur Verfügung. „Die jetzigen Ständer, gemeinhin als ‚Felgenkiller‘ verschrien, werden dafür weichen müssen“, heißt es weiter von der Weyher Gemeindeverwaltung. Zusätzlich sind noch vier Plätze für Sonderräder wie Dreiräder oder Lastenräder geplant. Insgesamt kostet die neue Anlage 400 000 Euro. Darin enthalten sind die Planungskosten, erforderliche Anpassungen an der Straße und nicht förderfähige Anteile.

Die Kosten für den Neubau – als förderfähig anerkannt – belaufen sich auf etwa 296 000 Euro. Lediglich fünf Prozent davon, also knapp 15 000 Euro, muss die Gemeinde selbst als Eigenanteil aufbringen. „Den Rest der Kosten teilen sich die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH, die mit fast 200 000 Euro annähernd zwei Drittel trägt, der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen mit gut 54 000 Euro und der Bund mit weiteren rund 28 500 Euro“, so Kelm. Mit der Deutschen Bahn als Eigentümerin der Fläche wurde in diesem Jahr ein sogenannter Gestattungsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage die Planungen für die neue Bike-And-Ride-Anlage auf der Westseite nun vorangetrieben werden können. Die Ausschreibung der einzelnen Gewerke soll bald erfolgen. Sobald die Baugenehmigung vorliegt, kann es mit den Arbeiten losgehen.