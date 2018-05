Der Dachstuhl des Hauses ist fast komplett zerstört. (Florian Kater)

Am Montag kam es zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhauses an der Rumpsfelder Heide in Weyhe, wie die Polizei mitteilte. Alle Bewohner des Hauses konnten sich retten, teilte die Sprecherin mit.

Weil das Feuer sich jedoch weiter ausbreitete, musste weitere Löschwagen hinzugezogen werden. Insgesamt waren sieben Feuerwehren aus der Gemeinde Weyhe vor Ort - rund 150 Einsatzkräfte. Durch herabfallende Teile sei bei den Löscharbeiten jedoch ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Die Löscharbeiten werden noch den Nachmittag über andauern. (jfj)

++ Der Artikel wurde um 14 Uhr aktualisiert. ++