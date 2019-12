swb-Projektleiter Michael Porsch zeigt Weyhes Bürgermeister Frank Seidel (rechts) die neuen Leuchtstrahler. (Vasil Dinev)

Weyhe erstrahlt bald in neuem Licht: Der Lichttechnik-Dienstleister swb Beleuchtung rüstet die Straßenlaternen im Gemeindegebiet seit Montag auf die LED-Technik um.

Die Investition klingt erst einmal groß angelegt. Rund 1,2 Millionen Euro lässt sich die Gemeinde die neuen Leuchten kosten, wie Dierk Heitmann, bei der Gemeinde für Tiefbau und Straßenunterhaltung zuständig, sagt. 20 Prozent davon fördere der Bund über den Projektträger Jülich (PJT). Doch das Vorhaben soll sich rentieren: „Nach etwa 9,5 Jahren schreiben wir damit schwarze Zahlen.“ Gemeint ist, dass durch die Energieeinsparung der LEDs im Vergleich zu den bisher genutzten Natriumdampflampen (NAV) auch die Stromkosten sinken und sich die Ausgabe so langfristig rechnet. Das führe auch zu seiner verbesserten Ökobilanz der Gemeinde – und das von Betriebsbeginn an.

Der Unterschied ist beträchtlich, wie Marcus Cohrs, technischer Leiter der swb Beleuchtung, ausführt. „Wir haben circa 78 Prozent Einsparung mit dem Gesamtkonzept“, sagt er. Zum Gesamtkonzept zählt neben der Umrüstung der Leuchtstrahler auch das neue Weyher Dimmprofil, mit dem die Laternen in den ruhigen Nachtstunden gedimmt beziehungsweise zeitweise komplett ausgeschaltet werden. Durch die Weiterentwicklung der LED-Technik ließe sich womöglich noch mehr Energie sparen.

Hinzu kommt die längere Lebensdauer der neuen Strahler. „Bei Ganznachtschaltung halten sie etwa 4200 Stunden“, führt Cohrs aus. Das entspreche einer Betriebsdauer von etwa zwölf Jahren. Da jedoch ein Modell mit 20 statt zwölf LED-Leuchten gewählt wurde und pro Lampe entsprechend weniger Lichtenergie für die gleiche Leistung benötigt werde, könne sich die Lebensdauer in Kombination mit dem Dimmprofil auf bis zu 20 Jahre erhöhen. Zum Vergleich: „Vorher mussten die NAV-Leuchten alle vier Jahre ausgetauscht werden und jedes Mal auf den Sondermüll“, sagt Heitmann – noch ein Öko-Pluspunkt.

Die Anzahl der Leuchtdioden erfüllt auch noch einen anderen Zweck, sagt Projektleiter Michael Porsch: „Wir haben die Leuchte gewählt, die höher ausstrahlen kann.“ Das Modell aus der Philips-Luma-Serie verfüge über zwei statt einer Platine und durch die mehr verbauten LEDs blende das Licht weniger. „Gerade im ländlichen Bereich sind breitere Strahlerleuchten wichtig“, ergänzt Cohrs. Im Vergleich zum Stadtgebiet seien die Abstände hier oft größer. Ein weiterer Vorteil sei, dass so bei Bedarf einzelne Laternen noch heller gestellt werden könnten. Energieeffizienz und Lichtverteilung seien für die Wahl des Modells entscheidend gewesen. Die nach oben abgeschirmten Leuchten reduzierten zudem die Lichtverschmutzung und dienten damit dem Insektenschutz.

Mit den neuen Lampen wird sich auch das Farbbild des Lichts ändern. Der Gelbton werde durch einen weißen ersetzt, der näher an den des Sonnenlichts komme. Damit werde die Sicht verbessert und das Licht wirke heller als zuvor. Genau das sei auch für ihn ein wichtiger Aspekt gewesen, sagt Bürgermeister Frank Seidel: „Die Helligkeit erhöht das Sicherheitsgefühl.“

Bis Mittwoch sollen bereits die ersten 360 Laternen umgerüstet werden, sagt Projektleiter Porsch. „Wir arbeiten uns von außen nach innen vor“, sagt er. Angefangen wurde in Melchiorshausen, dann folgen Erichshof, Sudweyhe und Lahausen und das restliche Gemeindegebiet. Das habe den Grund, dass sich Probleme in den Randgebieten leichter beheben ließen als in der Innenstadt. Bis Weihnachten sollen bereits 500 der 2500 Strahler ausgetauscht sein und bis Frühjahr 2020 alle. Rund 1000 Leuchten verfügen bereits über LED-Technik. Die restlichen rund 1000 Leuchten, etwa Dekoleuchten, sollen im Laufe der Zeit noch umgerüstet werden. Da die Arbeiten nur tagsüber stattfinden, dürften keine Einschränkungen im Nachtbetrieb entstehen.

Sollten doch Störungen auftreten, können diese an swb Beleuchtung gemeldet werden. Das Unternehmen ist unter der Telefon 04 21 /3 59 10 50 oder per E-Mail an stoerungsannahme.beleuchtung@swb-gruppe.de sowie über die Internetseite www.stoerung24.de erreichbar. Für letztgenanntes Angebot ist zudem eine Smartphone-Anwendung erhältlich. Für die Zusammenarbeit bei der Straßenbeleuchtung haben die Gemeinde Weyhe und swb Beleuchtung im Vorjahr einen Zehnjahresvertrag abgeschlossen.