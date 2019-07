Aus den geforderten 250 Bauern, Müllern und Bäckern, die in Anlehnung an die historische Weyer Mühle, zusammenkommen sollten, wurden 532. (Vasil Dinev)

Schon sechs Minuten nach Beginn der Zählung hat NDR-Moderator Arne-Torben Voigts während der TV-Live-Übertragung von „Hallo Niedersachsen“ vom Weyher Marktplatz verkündet, dass sich 116 Menschen erfolgreich als Bäcker, Bauern oder Müller (oder irgendetwas dazwischen) verkleidet haben. Gefordert waren 250. Die Zahl sollte sich bis zum Schluss der Stadtwette der NDR-Sommertour mit insgesamt 14.000 Besuchern über den ganzen Abend betrachtet noch mal deutlich verändern.

„Wir sind gleich live“, sagte einer der Gäste auf dem Marktplatz, während die Kostümierten noch gezählt wurden. Die freudige Aufregung legte sich über das ganze Gelände. Schließlich kletterte die Zahl der Menschen, die die Herausforderung des Senders angenommen hatten, auf ganze 532. Für die Verkleidung haben sich die Weyher nicht nur sprichwörtlich ins Zeug gelegt. Mit karierten Bäckerhosen, historischen Hauben, Dreschflegeln, Schubkarren, Holzschuhen und auch ausgefallenen Kostümstilen liefen die Verkleideten auf dem Marktplatz auf, wo die Gemeinde Schnellentschlossenen mit Jutesäcken oder auch Bäckersmützen aushalf.

Eine, die sich mit originalen Teilen aus vergangenen Tagen schmückte, war Annette Fryen. „Die ganze Kleidung ist von 1900“, sagte sie. Von ihrer Uroma stammten die Sachen. Die Weyherin hatte die Erbstücke über die vielen Jahre aufbewahrt, wie sie sagte. Dazu gehörten auch alte Backformen und eine Sahnespritze aus Holz und Metall. Auch mit einem eigenen Gedicht wartete sie auf. Dabei hatten die Weyher bereits eigenen Text in petto, denn der zweite Teil der Wette bestand darin, zur Melodie von „Lady In Black“ (Uriah Heep) zu texten. Eine Strophe, ein Refrain – das war die Aufgabe. Diesen Teil wie auch den letzten – den Bau einer Mühlenkulisse – hatten die Weyher bravourös gemeistert. Auf den Sieg der Weyher folgte der Wetteinsatz der Moderatoren, die sich ebenfalls in passende Kutte hüllten.

Die Auszählung der Wettteilnehmer wurde per Live-Schalte mit NDR-Moderator Arne-Torben Voigts vom Weyher Marktplatz ins Fernsehen übertragen. (Vasil Dinev)

„So frech war noch keine Stadt“, gab sich Moderator Arne-Torben Voigts scherzhaft empört darüber, dass mit der Feststellung des Erfolgs prompt ein Sieger-Schild am Wasserradnachbau der Mühlenkulisse platziert wurde. „Das Ergebnis hat mich echt umgehauen“, sagte die Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith. Sie war „extrem begeistert“. Auch der stellvertretende Bürgermeister Frank Seidel (SPD) sprach von einem „überragenden“ Ergebnis. Mitfühlend zeigte er sich gegenüber den Freiwilligen, die bei den hohen Temperaturen bis zu 38 Grad die ganze Woche über an den Vorbereitungen gearbeitet hatten. „Die Hitze war ein Problem“, sagte er. „Das war nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig.“

Die Zahl von 532 Wettteilnehmern platzierte der NDR-Redakteur Thomas Kensy auf Nachfrage im Mittelfeld der bisher insgesamt sieben Sommertouren. Ausschläge nach unten und oben habe es in der Vergangenheit bereits gegeben, wie er sagt. Eine Gemeinde schaffte die 250er-Marke nur knapp, eine andere brachte es auf mehr als 900 Teilnehmer. Weitere Stationen in diesem Jahr sind Bad Nenndorf (3. August), Soltau (10. August) und Meppen (17. August).

Größtes musikalisches Bonbon des Abends: Die Band Hot Chocolate, die mit "Everyone's A Winner" startete. (Maike Plaggenborg)

Die Wette allein lieferte nicht das abendfüllende Programm, sondern auch Live-Musik. Den Auftakt bei noch vollen 30 Grad um kurz vor 18 Uhr machte der Weyher DJ Darco, der eine Ballade von 1994 und ein neues Lied sang. Der musikalische Spannungsbogen zog sich weiter über den Abend. Kaum war die Urkunde für den Sieg an die Gemeindevertreter überreicht, legten die Wilhelmshavener Smashing Piccadillys los – und ein zweites Mal nach dem Auftritt des eigentlichen Headliners Hot Chocolate. Die Discoband mit den großen Erfolgen in den 1970er-Jahren startete gebührend mit dem Hit „Everyone's A Winner“. Das Publikum dankte es der Band mit herzlichem Jubel, der sich nach dem Warten auf den Auftritt entlud.

Was Zwischenfälle während der kostenlosen Party angeht, blieb die Lage ruhig, wie das Polizeikommissariat Weyhe am Tag nach der Sommertour mitteilte. „Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung weitestgehend friedlich und gesittet“, heißt es in einer Mitteilung. Allerdings habe es zum Ende eine geringe Anzahl „veranstaltungstypischer Einsatzlagen“ gegeben, die größtenteils in Platzverweisen endeten. In einem Fall ist es dabei zu einem Widerstand gegen die einschreitenden Polizeibeamten gekommen.