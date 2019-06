Melanie Semig und Jürgen Krehl von Viva Weine und Spirituosen am Marktplatz haben den ersten Weyher Gin kreiert. (Janina Rahn)

Weyhe. Gin ist gerade in fast aller Munde – quasi wortwörtlich, denn allenthalben steigen Angebot und Nachfrage. Es gibt also mittlerweile eine Vielfalt verschiedener Sorten, auch bei der unentbehrlichen Zutat Tonic Water. Plötzlich gibt es solchen Wacholderschnaps nicht nur Seagrams oder Bombay Sapphire, sondern von überall her; von der See, „Sturmflut“ betitelt, oder aus dem Schwarzwald mit dem Namen „Needle“, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Immer handelt es sich dabei um wechselnde Geschmacksvarianten, seinen charakteristischen Geschmack erhält der Gin nämlich aus der Aromatisierung mit Gewürzen, darunter vor allem Wacholderbeeren und Koriander. Und dann kommt die individuelle Anreicherung, meist lokaltypische Blüten und Kräuter dazu, wie beispielsweise Ginsterblüten von der cornischen Küste beim „St. Ives Gin“.

Einen „Hype“ nennen es Jörn Krehl und seine Frau Melanie Semig vom Feinkostladen Viva am Marktplatz. Weil aber Gin schon immer bei ihnen als Sommergetränk galt, wollten sie einen eigenen kreieren. Einen, der ihnen natürlich besonders schmeckt und ihre ganz persönliche Variante beinhaltet. Also „Handcrafted“, wie die Erfinder betonen.

„Wir hatten das schon Jahre im Sinn, haben dann endlich angefangen, lange rumprobiert und viel geändert“, sagt Melanie Semig, die schon immer gern Gin getrunken hat. „Wir trinken das schon ewig. Früher war das ja einfach, Gin-Tonic, also Bombay Sapphire mit Schweppes, ohne groß darüber nachzudenken, es gab halt keine nennenswerte Bandbreite. Aber nun macht alles einen Gin“, meint sie schmunzelnd.

Also zurück zur Ginkreation, dem ersten „Weyher Gin“ in der kleinen weißen Halbliterflasche mit roter Raute als Etikett. Die beiden suchten und fanden ein Unternehmen in der Lüneburger Heide für die Herstellung und mussten sich dann auf eine passende Gewürzmischung einigen. „Es war ein Spielen und Testen über vier Monate“, erinnert sich Jörn Krehl. Ingwer war auf alle Fälle klar, man wollte sommerliche Frische bewirken. Orangen, Limetten, Minze kamen ins Spiel. „Es sollte auch etwas Exotisch-Fruchtiges dazu kommen, vielleicht Ananas oder Mango, aber wir wollten einen Geschmack zaubern, der vielen schmeckt, also haben wir auch Freunde probieren lassen.“

Dann schließlich war es klar, neben Wacholder und Ingwer kamen Ananas und sonnengereifte Orangen dazu und einige „Geheimnisse, die nicht verraten werden“, so Krehl und Semig. Das ist ihnen gelungen, der Weyher Gin ist tatsächlich leicht fruchtig. Vor allem betont durch die Anreicherung mit entsprechendem Tonic Water. Krehl mag es herb, also nimmt er Thomas Henry, seine „ganz persönliche Empfehlung“. Sie bevorzugt Fever Tree Indian Tonic oder Schweppes Mediterran.

Auf die Frage, wie das Äußere entstanden sei, also Name, Flasche und Etikett, wirken beide glücklich, dass dieser Prozess nun vorbei ist. „Das war fast schwieriger als die Geschmacksentwicklung“, sagt Krehl. Sei es beim Namen noch relativ einfach gewesen, weil beiden der Bezug zu Weyhe wichtig war, so gestaltete sich der Rest schwerfälliger. „Wir hatten dann die schöne weiße Flasche, was ja auch für Leichtigkeit steht, und mussten alsdann das Etikett kreieren“, so Semig. „Wir saßen also hier am Tisch mit lauter Buntstiften und zeichneten, Rot war klar wegen des Rot in Viva, aber dann ging es los.“ Und wurde ganz knapp vor dem Chili-Festival fertig, also dort zum ersten Mal ausgeschenkt.

Das Entwerfen des Designs könnte beim nächsten Gin, den sie eventuell für den Winter erfinden wollen, dann ja leichter. Aber zunächst denken sie darüber nach, auch ein ungewöhnliches Tonic Water in ihr Angebot mit aufzunehmen. „Vielleicht eins aus Italien“, meint Melanie Semig. Ihnen gehen die Ideen nicht aus, was dem kleinen, feinen Feinkostladen sicher gut tut – in England würde man sagen: „Let The Good Times Be-Gin.“ Übersetzt: lasst die guten Zeiten Gin sein oder anfangen.