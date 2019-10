In Weyhe wird es eng, was Krippen- und Kindergartenplätze angeht (Symbolbild). (Julian Stratenschulte/dpa)

Weyhe. Die Bedarfe an Kindergartenplätzen übersteigen das heutige Angebot um etwa 45 bis 60 Plätze, die bei den Krippenplätzen um etwa 15 bis 25 Plätze. Das hat die Umfrage eines Hamburger Stadtplanungsbüros in der Gemeinde ergeben, deren Ergebnisse in der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kindertagesstätten und Jugend vorgestellt wurden.

Voraussichtliche Ausbaubedarfe

In beiden Bereichen bestehen damit „voraussichtlich schon kurzfristig“ Ausbaubedarfe, fasste Martin Albrecht der Gertz, Gutsche, Rümenapp GbR zusammen. Den Mehrbedarf nannte Albrecht mit der Voraussetzung, dass die Neubautätigkeit so bleibe, wie sie jetzt ist. Demnach liegt die Zahl der benötigten Plätze im Krippenbereich bei etwa 475 bis 485. Die aktuelle Maximalkapazität liege bei 461 Plätzen. In der Gemeinde Weyhe verteilen sich diese auf 14 Einrichtungen. Im Kindergartenbereich befinde sie sich bei 929 (exklusive Tagespflege). Sie werden gemeindeweit von 15 Einrichtungen vorgehalten. Den erwarteten Bedarf bezifferte Albrecht mit 975 bis 990. Ebenso ergab die Umfrage, dass sich die Befragten für mehr als die Hälfte der Kinder eine mindestens siebenstündige Betreuung bis mindestens 15 Uhr wünscht.

Abgefragt hatte das Hamburger Unternehmen alle Eltern mit Erstwohnsitz in Weyhe und Kindern, die zum 1. August 2020 noch nicht schulpflichtig sind. Angeschrieben wurden 1071 Haushalte. Etwa 60 Prozent von ihnen meldeten sich zurück. Die Quote liege im Durchschnitt der vergangenen Jahre, allerdings sei es aber auch selten, dass diese Zahl erreicht werde. Das verdeutliche die Bereitschaft, „aber auch, dass da ein gewisser Druck auf dem Kessel ist“, sagte Albrecht. Insbesondere für den Ortsteil Erichshof machte der Ingenieur „einen gewissen Gesprächsbedarf“ aus angesichts einer Rücklaufquote von 64 Prozent, hinter der sich die absolute Zahl von 92 verbirgt. In die Bedarfsprognose sind die Einwohnermeldedaten, Prognosen der Vorjahre, Annahmen zur Neubautätigkeit sowie eben die erhobenen Ergebnisse der Abfrage einbezogen worden.

Die Ausschussvorsitzende Janine Greulich (CDU) dankte Albrecht für den Vortrag, „der die Gemeinde wahrscheinlich wieder ordentlich Geld kosten wird“. Siard Schulz (SPD) signalisierte Zustimmung dafür: „Wir sind bereit, die notwendigen Kosten dafür zu tragen.“ Seine Fraktion wolle sich dem stellen. Auf Nachfrage von Ausschussmitglied Helgard Struckmeier (CDU) gab Fabian von Weyhe, Leiter des Fachbereichs Bildung und Freizeit, an, dass die sechs Gruppen, die in dem Kindertagesstättenbau am Reinsweg neu entstehen, noch nicht in die Kapazitäten der Umfrage inbegriffen sind. Zum gestiegenen Bedarf sagte er, „man könnte alles in der Einrichtung südlich Reinsweg unterbringen“.

Auch Schülerzahlenprognose geplant

Wilfried Brasch (Grüne) sprach sich dafür aus, die Plätze aufstocken und eventuell neu bauen zu müssen. Auch Struckmeier sagte, „mit der neuen Kita am Reinsweg werden wir nicht am Ende sein“. Von Weyhe kündigte auf Nachfrage von Rainer Zottmann (SPD) an, dass es auch eine Schülerzahlenprognose geben werde, eventuell noch im Dezember. „Ich mache mir nicht so richtig Sorgen, was das nächste Schuljahr angeht“, sagte der Fachbereichsleiter.