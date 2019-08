Wegen Steuerrückzahlungen an ein ausländisches, nicht mehr in Weyhe ansässiges Unternehmen verbucht die Gemeinde wohl deutlich weniger Überschuss in diesem Jahr. (Monika Skolimowska/DPA)

Weyhe. Geplant hatte die Gemeinde Weyhe für das Jahr 2019 mit einem Überschuss von 2,98 Millionen Euro. Inzwischen stellt sich die Situation anders dar. Es werden von diesem Betrag nur rund 322 000 Euro übrig bleiben, wie nun im Ausschuss für Finanzplanung und allgemeine Verwaltung bekannt wurde.

„Es holt uns die Vergangenheit wieder ein bisschen ein“, sagt Ina Pundsack-Bleith, Erste Gemeinderätin, in der Sitzung. Bei dem um 2,66 Millionen Euro reduzierten Überschuss im Bereich Allgemeine Finanzen machen sich ihr zufolge „unerwartete Gewerbesteuererstattungen für die Vorjahre“ bemerkbar.

Es betrifft vor allem ein Unternehmen, das nicht mehr in der Gemeinde Weyhe ansässig ist, so Pundsack-Bleith. Ausschussmitglied Wilfried Brasch (Grüne) fand es „erstaunlich“, dass Rückerstattungen Jahre später kommen und verriet, dass es sich bei dem Unternehmen um ein ausländisches handele. Rechtlich sei alles geprüft, entgegnete Pundsack-Bleith. Und: „Mehr kann ich aus Gründen des Steuergeheimnisses nicht sagen.“ In der Gemeinde gebe es zu den Unternehmen „einen guten Draht“, bei internationalen Firmen aber sei es etwas schwieriger an Informationen über deren jeweilige Zukunftspläne zu kommen.

Zur Rückzahlung der Gewerbesteuer kommen die Zinsen für die Steuererstattung, die monatlich bei 0,5, jährlich bei sechs Prozent liegen. Macht in diesem Fall: 650 000 Euro. Gegen diese Höhe der Zinsen würden diverse Gerichtsverfahren laufen, so die Erste Gemeinderätin. Aber: „Erst einmal werden wir sie erstatten müssen“, sagt Pundsack-Bleith mit Blick auf noch offenen Entscheidungen.

Weil sich die Einnahmen durch die Gewerbesteuer durch die Rückzahlung verringern, sinkt wiederum die Gewerbesteuerumlage an das Land, sagt Bianca Becker, Finanzmanagerin der Gemeinde Weyhe. Sie fällt nach dem jetzigen Quartalsbericht um 500 000 Euro geringer aus. Der Plan lag bei 2,4 Millionen Euro.

Die derzeitige Hochrechnung an Einnahmen durch die Gewerbesteuer liege bei 12,5 Millionen Euro, was „eher etwas pessimistisch“ gerechnet sei, so Pundsack-Bleith. „Ich gehe nicht davon aus, dass wir eine große Überraschung zu erwarten haben.“

Was die Übertragung von Haushaltsausgaberesten angeht, steht die Höhe derzeit noch nicht fest, sagt Becker. Die mit 3,2 Millionen Euro veranschlagte Kreditermächtigung werde in diesem Jahr zumindest anteilig erforderlich, erklärt Becker weiter. Grund dafür sind Investitionen, die von diesem Jahr auf Folgejahre verschoben werden.

Auch zur Schuldenentwicklung machte die Gemeinde im Ausschuss Angaben. Bis zum Stichtag 31. Dezember soll diese bei rund 26,3 Millionen Euro liegen (2018: 25,5 Millionen Euro, 2017: 26,2 Millionen Euro, 2016: 27,4 Millionen Euro).