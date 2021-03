Die Außensportanlagen in der Gemeinde Weyhe sind wieder eingeschränkt geöffnet. (Michael Galian)

Die Weyher Außensportanlagen sind für den eingeschränkten Sportbetrieb ab sofort wieder geöffnet. Das teilt nun Yvonne Kindermann vom Gemeindesportring Weyhe mit. Die Öffnung erfolgt in Absprache mit der Gemeinde und entsprechend der niedersächsischen Corona-Verordnung. Dementsprechend dürfen sich insgesamt höchstens fünf Menschen aus zwei Haushalten zur sportlichen Betätigung treffen. Oder aber in nicht wechselnder Gruppenkonstellation können maximal 20 Kinder und Jugendliche im Alter bis einschließlich 14 Jahren plus bis zu zwei Betreuer aktiv sein.

„Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürfen nur unter Einhaltung des Abstandsgebots betreten und genutzt werden“, so Kindermann. Die Nutzung der Umkleideräume und Duschen sei nicht zulässig. Sie betont auch, dass für eventuelle Kontaktnachverfolgung bei Sport in der Gruppe stets eine Dokumentation aller Teilnehmer erforderlich ist.

„Ich finde, das ist ein wirklich guter erster Schritt, um wieder mehr Sportgeschehen zuzulassen. Wenn sich alle an die Vorgaben halten, so hoffe ich, kann bald noch mehr erlaubt werden und auch weiterer Sport für alle über 14 Jahren stattfinden“, sagt Bürgermeister Frank Seidel. Sobald weitere Lockerungen im Sport zulässig sind, wolle die Gemeinde informieren. In Stuhr sind die Sportanlagen, wie berichtet, bereits seit Anfang vergangener Woche wieder geöffnet.