Im Leester Pestalozzihaus verlegt Handwerker Peter Rodewald derzeit einen besonders bakterienfeindlichen Boden. (Plaggenborg)

Weyhe. Wie in jedem Jahr in den Ferien werden die Schulen in den großen Sommerferien in der Gemeinde Weyhe saniert, sagt die Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith. Derzeit sind die Ganztagsgrundschulen (GTS) dran, aber auch das Kinderhaus der Grundschule Leeste an der Pestalozzistraße. Viele der Arbeiten sind weniger als zwei Wochen vor Ferienende bereits erledigt.

„Es geht überwiegend um Akustik und Bodenbeläge“, sagt Astrid Bruns von der Gebäudewirtschaft der Gemeinde. Im kommenden Schuljahr werden zwei hörbeeinträchtigte Kinder eingeschult. Dafür müssten Klassenräume speziell ausgestattet werden. Eine akustische Sanierung wird an der Paula-Modersohn-Becker-Ganztagsschule Erichshof nötig. Heißt: Empfohlen wird Nadelfilz, das den Trittschall dämmen soll. Dieser Bodenbelag existiere in dem vorgesehenen Raum bereits. Weiteres Element der besonderen Gestaltung bilden Wandpaneele, die inzwischen angebracht worden seien, teilt Bruns weiter mit. Das betreffe auch die neuen Akustikdecken, die die zuvor vorhandenen Deckenplatten ersetzt haben. Auch im Büro der Schulleiterin ist die Decke ausgetauscht worden. Die Kosten dafür sowie für den Austausch zweier Bodenbeläge – jeweils mit Vinyl und Nadelfilz – belaufen sich auf 14 900 Euro.

In der Grundschule Lahausen dagegen werden nur Wandpaneele montiert. Auch dort soll ein Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung nach den Sommerferien unterrichtet werden. Der entsprechende Raum ist, so Bruns, erst vor ein paar Jahren renoviert und mit einer hochwertigen Akustikdecke mit einer guten Nachhallzeit ausgestattet worden. Hierfür entstehen Kosten in Höhe von 2300 Euro.

„In Sudweyhe gab es auch Akustikmessungen“, sagt Bruns. Das Ergebnis: Der Raumklang könnte verbessert werden. An der Paul-Maar-Ganztagsschule dort wurden zwei Klassenräume diesbezüglich aufgewertet. Dabei handele es sich um Räume im Altbau, die bereits mit einer relativ neuen Akustikdecke ausgestattet sind, teilt sie weiter mit. Zusätzlich sind Wandpaneele installiert worden, um bessere Nachhallzeiten zu erreichen. Das ließ sich die Gemeinde 3100 Euro kosten.

Weitere fünf Klassenräume mit einer Gesamtfläche von 350 Quadratmetern wurden an der GTS Kirchweyhe erneuert. Dort habe die Schulleitung sich für einen neuen Bodenbelag – einen Vinylboden – entschieden. Der, so Bruns weiter, habe sich in den vergangenen Jahren auch in anderen Räumen bewährt. Ersetzt wurde ein Teppichboden. Kostenpunkt hier: 22 000 Euro.

Ebenfalls eine neue Akustikdecke hat die Hundertwasserganztagsgrundschule Leeste im Textilraum bekommen. „Der wurde in den letzten Sanierungen nicht berücksichtigt“, sagt Bruns. Außerdem seien dort alte Heizkörper ersetzt worden. Aus energetischen Gründen seien die alten Nischen dafür zugemauert worden, teilt Bruns weiter mit. Auch in Leeste wird ein Vinylboden verlegt und der Anstrich erneuert, die Beleuchtung wurde ausgetauscht. Die Kosten dafür liegen bei 8900 Euro.

Im Kinderhaus an der Pestalozzistraße, in dem die Ganztagsbetreuung der Grundschule Leeste stattfindet, wird aktuell ein leicht zu reinigendes sowie langlebiges Vinyl verlegt. Auch hier ist ein neuer Anstrich vorgesehen. Beides kostet die Gemeinde 4500 Euro. Laut der Verwaltung kommen die ausführenden Firmen überwiegend aus Weyhe und Bremen. Die Gesamtkosten für die Sanierungen in den fünf Weyher Grundschulen liegen bei 55 700 Euro.