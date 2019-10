Eine zweite Zentralküche, so wie die an der KGS Leeste, soll in Kirchweyhe entstehen. Beide soll ein Caterer betrieben, der künftig rund 2000 Kinder täglich mit einer Mahlzeit versorgt. Die europaweite Ausschreibung ist vor gut einer Woche gestartet. (Alexandra Penth)

Seit gut einer Woche ist die europaweite Ausschreibung für einen Caterer für alle Schulen und sieben Kindergärten in der Gemeinde Weyhe im Netz. Das Interesse kann Michael Fütterer, Gesamtkoordinator Ganztagsgrundschulen, genau ablesen: „Die ersten Caterer haben die Unterlagen heruntergeladen.“ Was natürlich noch kein Garant für eine Bewerbung ist. Schließlich ist die mit einigem bürokratischen Aufwand verbunden. Und der täglichen Herausforderung, rund 2000 Schüler, Kindergarten- und Krippenkinder mit einem Mittagessen zu versorgen, ist auch nicht jeder Betrieb gewachsen. Bis Dienstag, 29. Oktober, können Caterer ihr für Weyhe maßgeschneidertes Konzept abgeben. Ein Gremium wertet die Einsendungen dann aus. Die Gemeinde hofft, zum Ende des Jahres eine Entscheidung getroffen zu haben.

Wie berichtet, sollen die Einrichtungen von zwei Zentralküchen aus beliefert werden. Vor Ort erfolgt in sogenannten Relaisküchen dann der letzte Schliff. So wird es mit dem derzeitigen Caterer Vita Catering, dessen Vertrag zum Sommer ausläuft, in der Zentralküche der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Leeste bisher praktiziert. 1200 Essen werden laut Gemeinde dort täglich gekocht. Der in Leeste gekochte Brokkoli wird zum Beispiel im Kindergarten Lahausen zu Ende gekocht, damit er frisch und knackig auf den Teller kommt. An der KGS Kirchweyhe soll eine zweite Zentralküche entstehen, wofür laut Gemeinde bloß einige Elektrogeräte neu angeschafft werden müssten.

Die Gemeinde hat die Verlängerungsoption mit dem bisherigen Caterer maximal ausgenutzt. Nach vier Jahren muss sie neu ausschreiben, sagt Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith. Genauso gestaltet sich die Situation beim Caterer der Kindertagesstätten, der Cateringgesellschaft Himmelsthür mbH aus Wildeshausen. Aus der Situation war die Idee „Ein Caterer für alle“ entstanden. „Wir versprechen uns Synergieeffekte“, sagt Pundsack-Bleith.

Derzeit sind vier Köche sowie Küchen- und Spülhilfen in der Leester Zentralküche beschäftigt. Die sind beim Caterer angestellt, das Personal an den Verteilstellen wiederum bei der Gemeinde. Pro Schule sind das ein bis zwei Kräfte. Auch das neue Konzept, das nach den Sommerferien starten soll, wird keine Neuanstellungen von Seiten der Gemeinde mit sich bringen. „Das Personal haben wir schon“, sagt Michael Fütterer.

Pluspunkte für Nachhaltigkeit und Müllvermeidung

Pluspunkte will die Gemeinde bei der Auswahl eines Caterers etwa beim Thema Nachhaltigkeit und Müllvermeidung geben. Der jetzige Caterer handhabe es laut Fütterer zum Beispiel so, dass Salzkartoffeln, vorausgesetzt sie haben die Kühlkette nicht verlassen, am Folgetag weiterverarbeitet werden. Grundsätzlich habe sich die Form des Büfetts bewährt. Es würde weniger weggeschmissen allein, weil Schüler früh ein Gespür für ihren tatsächlichen Hunger bekommen.

Den Betrieb der Cafeteria in der KGS Leeste schreibt die Gemeinde gleich mit aus. „Der Förderverein hat signalisiert, dass die Ehrenamtlichen das nicht mehr leisten können“, sagt Fabian von Weyhe, Leiter des Fachbereichs Bildung und Freizeit bei der Gemeinde. Die Cafeteria der KGS Kirchweyhe wird, wie berichtet, weiter von Ehrenamtlichen betrieben. Denkbar ist laut von Weyhe auch, dass nach maximal vier Jahren, wenn neue Ausschreibungen erfolgen, der Förderverein der KGS Leeste wieder einsteigt, sollten sich ausreichend Helfer gefunden haben.

Schulverpflegung ist stets „hoch subventioniert“, sagt Michael Fütterer. Grundsätzlich wird gerechnet, dass etwa die Hälfte der Kosten pro Mahlzeit bezuschusst sind. Das von den Eltern gezahlte Geld für das Schulessen fließt zum Caterer. Die Gemeinde Weyhe verzichtet auf eine Pacht und übernimmt die sonst anfallenden Kosten. Pundsack-Bleith: „Es ist uns ein großes Anliegen, eine vernünftige Mittagsverpflegung anzubieten.“