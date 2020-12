Die Gemeinde will in Sachen Breitbandausbau 2021 ein großes Stück weiterkommen. (Peter Kneffel/DPA)

Digitalisierung ist nicht nur 2020 ein großes Thema gewesen, auch im kommenden Jahr wird es die Gemeinde Weyhe weiterhin stark umtreiben. Da ist kein Vorbeikommen am Breitbandausbau, der bereits an vielen Stellen in Gang ist. So soll möglichst Ende 2021, spätestens aber Anfang 2022, mehr als 90 Prozent des Gemeindegebietes mit schnellem Internet versorgt sein, sagt Weyhes Wirtschaftsförderer Dennis Sander. Den Anfang macht der Ausbau in Kirchweyhe und Lahausen durch die Glasfaser Nordwest. Die Ortsteile sollen 2021 nach den Tiefbauarbeiten an das Netz angeschlossen werden. In Erichshof, Melchiorshausen und Leeste haben die Erdarbeiten bereits begonnen, sodass Anfang 2021 ebenfalls die ersten Haushalte folgen können, so Sander. Auch im nördlichen Kirchweyhe und in Sudweyhe seien die Abfragen durch die Deutsche Glasfaser erfolgreich gewesen, dort soll der Baustart noch im ersten Quartal 2021 erfolgen. Die Breitbandinitiative des Landkreises startet im kommenden Jahr ebenfalls in Weyhe. „Wir werden dann eine recht gute Flächendeckung in der Gemeinde haben“, sagt Dennis Sander, der betont, dass nur wenige Kommunen einen derart hohen Versorgungsgrad vorweisen können.

Der Breitbandausbau sei Voraussetzung für die weitere Digitalisierung in Unternehmen und auch privaten Haushalten. Eine Breitbandabdeckung von 100 Prozent hält Dennis Sander für nicht realisierbar wegen hoher Baukosten an weiter abgelegenen Orten, auch Resthöfen. Doch die Gemeinde wolle es sich zur Aufgabe machen, auch bisher nicht bedachte Bereiche mit einzubeziehen. „Wir werden mit Anbietern in Verhandlung gehen“, sagt Sander.

Auch alle Schulen in der Gemeinde sollen an das Breitbandnetz angeschlossen werden. Das will die Verwaltung gleich im Zuge des Digitalpaktes Schule machen. Die Bedarfsermittlung sei abgeschlossen, 2021 soll mit der technischen Umsetzung des Digitalpaktes begonnen werden, sagt Ralf Eggers, der Chef der IT im Weyher Rathaus. Die Kooperative Gesamtschule (KGS) Leeste wird im Zuge der Sanierung bereits an das Konzept angepasst. Zunächst ist die Infrastruktur an der Reihe, die Versorgung der Schulen mit einem W-Lan-Netz etwa. 2021 soll die KGS Kirchweyhe mit einer modernen Netzwerk-Struktur ausgestattet werden. Eine Grundschule ebenfalls, die laut Eggers jedoch noch nicht feststeht.

Der nächste Schritt bei der Umsetzung des Digitalpaktes ist die Einrichtung der technischen Geräte wie Laptops, Tablets oder Smartboards. Schulleitungen und Träger haben sich laut Eggers überwiegend für eine Tablet-Beamer-Kombination in den Klassenräumen entschieden. Ausgangspunkt seien die beiden Kooperativen Gesamtschulen gewesen, wo die Technik bereits im Einsatz sei.

Die sieben allgemeinbildenden Schulen mit neuer Technik zu bestücken, verlange der IT-Abteilung mit vier Fachinformatikern, einem Auszubildenden und ihrem Leiter Ralf Eggers viel ab. „Der Digitalpakt wird unsere Kräfte in den nächsten drei Jahren stark binden“, sagt Eggers. Vor gut anderthalb Jahren war auch die Zuständigkeit der technischen Unterstützung für die Weyher Schulen vom Landkreis auf die Abteilung im Weyher Rathaus übergegangen.

Aber auch die Verwaltung selbst muss digitaler werden. Das Onlinezugangsgesetz verpflichtet Behörden, bis Ende 2022 ein System aufzubauen, in dem alle Dienstleistungen der Gemeinde auch digital angeboten werden. Die Umsetzung geschehe in Kooperation mit dem Landkreis und in Abstimmung mit den Mitgliedskommunen. „Die Gemeinde Weyhe hat sich dazu entschlossen, noch einen Schritt weiter zu gehen und auch die internen Verwaltungsprozesse zu digitalisieren“, sagt Eggers. Ein Sachverhalt soll beispielweise künftig auch digital bearbeitet werden können und nicht mehr ausgedruckt werden müssen.

Vier bis fünf Jahre etwa werden beide Bereiche die IT-Abteilung beschäftigen, vermutet Eggers. Denn um das System umzustellen, müssten zunächst auch die derzeitigen Arbeitsabläufe analysiert und verbessert werden. Bürgermeister Frank Seidel kündigt in dem Zuge außerdem noch gleich mit an, dass 2021 auch eine neue Melde-App an den Start gehen soll, über die Bürger zum Beispiel Hinweise auf kaputte Radwege oder defekte Straßenlaternen an die Verwaltung senden können.