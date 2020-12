Die zündende Idee zum Feuerkorb hatten Till Maßberg (links) und Marco Geis. Gemeinsam sind sie Zwergenstahl. (Maike Plaggenborg)

Weyhe. Weil die Gemeinde Weyhe ihr „Ja“ gegeben hat, dürfte in naher Zukunft das Wappen der Kommune in mehreren Gärten und auf Höfen in Flammen aufgehen. Zwei Kirchweyher haben die Erlaubnis bekommen, das traditionelle Symbol für einen selbst kreierten Feuerkorb zu verwenden. Dabei kommen auch die Koordinaten und die Namen der Ortsteile zum Leuchten – vermutlich auch die Augen der Weyher Feuerwehrleute, denn es gehen pro verkauftem Korb 20 Euro an die Gemeindefeuerwehr.



Dabei soll jede der Ortsfeuerwehren begünstigt werden mit einem der knapp 30 Kilogramm schweren Exemplare. Auch das Rathaus bekommt eines, teilt Sprecher Sebastian Kelm mit. Bürgermeister Frank Seidel (SPD) betonte dabei, dass es sich damit insgesamt auf eine Spendensumme in Höhe von 2000 Euro beläuft. Denn Till Maßberg und Marco Geis, die Kelm zufolge „den allgemeinen Feuerkorb-Trend aufgreifen“ wollen, lassen zunächst 100 Stück produzieren, aktuell verfügbar sind 24 – auch für Weyher. Die übrigen 76 sollen in dieser Woche fertig werden. „Wir werden Gutscheine machen, falls es nicht reicht“, sagt Geis über die weitere Produktion jenseits der 100, denn die soll es geben. „Wir haben die nächsten Tonnen Stahl schon liegen.“

Kunden können die Körbe in Maßbergs Geest-Apotheke am Drohmweg 37 in Kirchweyhe bekommen. Dort können sie ohne Termin vorbeikommen und sie gegen einen Kaufpreis von 175 Euro bekommen – zusammengebaut oder flach verpackt. So könnten sie auch per Post verschickt werden, sagt Maßberg und ergänzt, dass der Korb noch unter der 31-Kilogramm-Marke liege und damit noch als Paket verschickbar sei. Alternativ kann der Weyher Feuerkorb auch aufgebaut zu den Kunden gebracht werden.

Gestaltet ist das zu befeuernde Behältnis auf zwei Seiten mit dem Wappen, auf einer dritten Seite mit dem Gemeindenamen samt Geokoordinaten und auf der vierten Seite sind alle Ortsteile namentlich eingearbeitet, allerdings in unterschiedlicher Größe. „Die Schriftgröße ist dabei skaliert nach der jeweiligen Einwohnerzahl“, sagt Geis. „Sowas passiert, wenn ein feuerbegeisterter Maßberg mit einem feuerbegeisterten Metaller zusammenkommt“, sagt Geis. Das gepaart mit dem entsprechenden Lokalpatriotismus führte also zum Feuerkorb.

Doch bei dem einen Produkt soll es nicht bleiben. Unter anderem will die Zwergenstahl Vertriebs GmbH – so nennt sich das Unternehmen der Kirchweyher – als nächstes einen pyramidenförmigen Terrassenkamin herstellen und verkaufen. Damit nicht genug. „In den Startlöchern steht momentan ein Modell für den Weyher Schwimmverein und eines für Hotel 666, einen Verein zur Pflege des Heavy Metal in Niedersachsen“, sagt der Industriemeister Metall, der hauptberuflich als Leiter der Lohnfertigung bei Maschinen Meyer in Sulingen tätig ist. Dort entstehen die Produkte auch.

Die Fertigung ist dabei laut Geis überaus aufwendig. „Das Bodenblech hat viele besonders kleine Langlöcher für eine gute Luftzufuhr, ohne dass zugleich zu viel Glut hindurchfallen kann. So gibt es eine saubere Verbrennung“, erklärt er in einer Mitteilung der Gemeinde. Geis empfiehlt, weder Papier noch behandeltes Holz oder Grünschnitt zu verfeuern, sondern „einfach gut abgelagertes, trockenes Holz“. „Das macht so viel Asche wie zwei Raucher“, so Geis. Die landet dann auf dem Boden, nicht so der Rost. Das verhindern spezielle Edelstahlfüße. Das Rosten allerdings nicht. Das ist gewollt. „Denn der Rest besteht aus unbehandeltem Stahl, damit der Korb nach ein paar Wochen durch die Witterung draußen die durchaus gewollte, typische Rost-Optik annehmen kann“ so Kelm.

„Egal ob Ahausen oder Melchiorshausen, Leeste oder Jeebel – mit jedem Kauf wird die Freiwillige Feuerwehr unterstützt“ und damit diese bei möglicherweise unsachgemäßer Nutzung nicht doch wieder gefordert sei, geben Geis und Maßberg eine genaue Bedienungsanleitung mit.