In der zurzeit aktiven Baustelle in der Straße Reethoop positionierten sich der Bundestagsabgeordnete Matthias Seestern-Pauly (von links), die Ratsfrauen Antje Sengstake und Joyce Budelmann sowie Andreas Hinderks, Vorsitzender der Weyher FDP, gegen Straßenausbaubeiträge. (Maike Plaggenborg)

Weyhe-Kirchweyhe. Mit 70 Prozent der Kosten für den Ausbau des Teilstücks der Straße Reethoop in Kirchweyhe würden die Anwohner belastet, sagt Antje Sengstake, stellvertretende Vorsitzende der Weyher FDP. Ihre Fraktion habe sich Anfang 2018 mit diesem Thema in den Gemeinderat eingebracht und nutzte nun den Besuch des FDP-Bundestagsabgeordneten Matthias Seestern-Pauly, um es erneut „auf dem Trapez zu haben“.

Elf bis 13 Euro pro Quadratmeter Grundstück würden auf die Anwohner zukommen, sagt Sengstake. Im Sinne der Ratsfraktion allerdings sei es, dass die Kosten über die Grundsteuer abgefangen werden. „Das ist ein Thema für die Anwohner“, allerdings sei von denen auf Anfrage der FDP keiner bereit gewesen, sich dazu öffentlich zu äußern. Seestern-Pauly stellte bei seinem Besuch grundsätzlich in Frage, ob Kosten für Infrastruktur auf Anwohner umgelegt werden dürften. Er argumentierte, dass die Straße nicht ausschließlich von ihnen genutzt werde. „Wir sagen: Straßen sind öffentliche Infrastruktur“, so der Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Osnabrück-Land. Ihm zufolge sei es ein „richtiger Schritt, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen“. Er halte es für eine Ungerechtigkeit, wenn Anwohner an Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen keine Beiträge zahlen müssen. Denn dann springen die jeweils zuständigen Behörden eben des Bundes, des Landes oder des Landkreises finanziell ein. „Über Großsteueranteile wird jeder gleichmäßig herangezogen“, so der gebürtige Osnabrücker.

Im Mai 2018 war das Thema bereits in einer Ratssitzung beraten worden (wir berichteten). Der Rat hatte seinerzeit unter anderem beschlossen, dass die Verwaltung beauftragt wird, „die Auswirkungen und Möglichkeiten zur Finanzierung von Straßenausbaumaßnahmen in rechtlicher, tatsächlicher und finanzieller Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung der Beitragsgerechtigkeit zu prüfen und vorzulegen“.