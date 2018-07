Die Polizei sucht einen etwa 25 Jahre alten Mann, der eine Gruppe Jugendlicher mit einer Waffe bedroht hat. (Björn Hake)

Mit einer Waffe ist eine Gruppe Jugendlicher im Alter zwischen 15 und 17 Jahren am frühen Mittwochmorgen gegen 1.40 Uhr an der Straße Kurze Reihe in Erichshof bedroht worden. Das berichtet die Polizei. Demnach verbrachte die Gruppe einen gemeinsamen Abend auf einer Terrasse, als sich ein Unbekannter durch den Garten näherte und sie mit der Waffe bedrohte. Dazu beleidigte er die Jugendlichen und forderte sie auf, sich leise zu verhalten. Anschließend verschwand er in unbekannte Richtung.

Für die Polizei steht allerdings noch nicht abschließend fest, ob es sich um eine echte Waffe handelt. Die Gruppe beschrieb den Täter als etwa 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und von athletischer Figur. Weiter hatte er dunkelblonde, kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er zum Tatzeitpunkt mit einem dunkelblauen Trainingsanzug. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Mann unter der Telefonnummer 04 21 / 8 06 60.