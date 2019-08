Im Dreyer Kindergarten Schatzinsel werden zurzeit Holzfassaden durch langlebige Kunststoffplatten ersetzt. (Maike Plaggenborg)

Weyhe. Teil drei der Sanierungen in den Bildungseinrichtungen der Gemeinde Weyhe ist derzeit in Arbeit. Nach der Kooperativen Gesamtschulen (KGS) Kirchweyhe und den fünf Ganztagsgrundschulen (wir berichteten) geht es nun noch um die Kindergärten. Auch dort sind inzwischen viele Arbeiten bereits abgeschlossen – Stichtag ist der 14. August. Die Kosten dafür liegen bei rund 100 000 Euro.

Angegangen wurden für dieses Jahr Sanierungen an den Glasfassaden und den angrenzenden Fassaden mit Holzverkleidung in den Kindertagesstätten Dreye und Auf dem Geestfelde. Die Zeit seit dem Bau der Einrichtungen in den Jahren 1995 bis 2000 hatte deutliche Spuren an den Holzelementen hinterlassen, sagt Astrid Bruns von der Gebäudewirtschaft der Gemeinde Weyhe: „Die Fassaden haben es nötig gehabt.“ Jetzt wurde das Naturmaterial durch das sogenannte HPL ersetzt. Die Abkürzung steht für das englische High Pressure Laminate und meint ein in Hochdruckpressverfahren hergestelltes Laminat in Plattenform. Das sei deutlich weniger pflegeintensiv als das Holz und damit auch langlebiger, so Bruns.

In Dreye in der Schatzinsel, so der Name des kommunalen Kindergartens, ist von den Arbeiten ein Gruppenraum betroffen, in der Kita Kirchweyhe der Mehrzweckraum. Durch die HPL-Platten seien die Fassaden vor Witterung geschützt und die Dämmung der Gebäude werde verbessert, so Bruns. Die Gemeinde wendet dafür 14 800 Euro auf.

Weitere 55 500 Euro werden fällig für den Ersatz der Holzkonstruktionen an Fenstern und Türen durch Aluminiumaufsatzkonstruktionen. Notwendig sei der Austausch auch hier, „weil die aus Holz bestehenden Konstruktionen zu pflegeaufwendig sind“, heißt es weiter. Für zusätzliche 33 200 Euro wurden mehrere Glasfassaden in den Kitas Weyhe-Mitte, Erichshof und Lahausen ausgetauscht. Alte Holzfenster sind dort ausgebaut und durch neue Kunststofffenster ersetzt worden. Auch das verbessere die Dämmung, sagt Bruns, denn die neuen Fenster seien dreifach verglast (zuvor zweifach).

Zur weiteren Instandhaltung in diesem Jahr gehören, so teilt es die Gemeinde weiter mit, diverse Boden-, Tischler-, Sanitär- sowie Malerarbeiten in verschiedenen Einrichtungen. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf 103 500 Euro.

Weil es jährlich ein fixes Instandhaltungsbudget gebe, werden die Fassadenarbeiten an den Einrichtungen Abschnitt für Abschnitt erledigt. Die handwerklichen Vorhaben können immer nur in den Sommerferien stattfinden, in denen die Kitas für drei Wochen geschlossen sind. An diesem Montag fangen die Planungstage an, ab dem 15. August fängt mit dem Ende der Ferien der normale Betrieb wieder an, so Bruns.

Zuletzt waren in der Gemeinde Weyhe Sanierungen an der KGS Kirchweyhe mit einem Kostenumfang von 44 300 Euro realisiert worden. Im Anschluss folgten die Grundschulen. Dort sind die Arbeiten ebenfalls bereits erledigt. Kostenpunkt dort: 55 700 Euro.