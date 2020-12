Franziska Mehlan geht 2021 für ein Jahr nach Hannover. Thorsten Strier wird in der Zeit Leiter in Weyhe. (POLIZEI)

Franziska Mehlan, Leiterin des Polizeikommissariats Weyhe, wechselt zum 1. Januar 2021 ins Niedersächsische Innenministerium nach Hannover. Dort wird die 36-jährige Polizeioberrätin, die seit Oktober 2016 das Weyher Kommissariat leitet, im Zuge der Personalentwicklung für zwölf Monate in dem für Personalangelegenheiten zuständigen Referat 25 tätig sein. In dieser Zeit wird Thorsten Strier kommissarisch die Leitung des Kommissariats Weyhe übernehmen, wie die Polizeidirektion Oldenburg mitteilt. Strier leitete von 2012 bis 2018 das Polizeikommissariat Achim, zuletzt war er als Leiter Einsatz in der Polizeiinspektion Verden/Osterholz eingesetzt. Im Kommissariat Weyhe ist der 47-Jährige derweil kein Unbekannter: Bevor er 2010 das Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Hiltrup aufnahm, hatte er in Weyhe über mehrere Jahre die Aufgabe des Dienstabteilungsleiters innegehabt.