In gleißender Sonne und in der Mittagszeit haben Andreas Schäfer und Franz Leifeld die Weyher Punkte auf dem Henry-Wetjen-Platz in Weyhe aufgebaut. (Maike Plaggenborg)

Weyhe-Leeste. Nicht länger leer bleibt der Henry-Wetjen-Platz in Weyhe-Leeste. Es sind die sogenannten Weyher Punkte, die dort aufgebaut werden. Die neun sechseckigen Sitzmöbel bleiben allerdings nicht dort. Für den Platz und die Punkte gibt es weitere Pläne.

Bei den Sitzgelegenheiten handelt es sich um eine „Gestaltung für die Übergangszeit“, sagt Ina Pundsack-Bleith, allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters der Gemeinde Weyhe. Die ist beendet, wenn das Kultur- und Bildungszentrum Mitte 2021 fertiggestellt ist. Nun sind auf der Schotterfläche neun der „mobilen Stadtmöbel“, wie Christian Silberhorn, Projektmanager für Bauland- und Siedlungsentwicklung, die roten Sitzecken nennt. Rot sind sie, weil es auch die Punkte im Logo der Gemeinde sind, die neun Ortsteile hat.

Bei den Möbeln handelt es sich um eine Maßanfertigung, so Pundsack-Bleith. Denn: „Wir möchten sie dauerhaft verwenden.“ Die Anschaffung sei langfristig angesetzt, „nicht nur für zwei Jahre“, so Silberhorn. Die Sechsecke und Liegen sollen durch das Sanierungsgebiet wandern. Wie variabel die Möbel sind, zeigt sich wohl erst, wenn die Arbeiten auf dem Platz beginnen. Einen Plan für weitere Aufstellorte gebe es derzeit nicht, hieß es.

Die Objekte können kombiniert, also zusammengestellt werden. Außerdem seien sie unterschiedlich gestaltet. Bei der bloßen Sitzoptik soll es dem Planer zufolge nicht bleiben. Drei der roten Weyher Punkte können Bäume aufnehmen, sagt er. Weitere drei würden mit Stauden bepflanzt. Die übrigen drei Objekte können als Liegemöbel genutzt werden. Wie genau sich die Anpflanzungen optisch darstellen, soll sich erst ab der kommenden Woche zeigen. Dann werde mit den Bepflanzungen begonnen, so Silberhorn, der über die Schotterfläche auf dem Henry-Wetjen-Platz sagt, dass sie sich zum Boulespielen eignet. „Das ist etwas, das wir immer wieder hören.“ Die Kosten für jeden Weyher Punkt belaufen sich auf 8500 Euro, insgesamt also 76 500 Euro. Zur Einweihung ist eine kleine Feier vorgesehen, für die das Datum allerdings noch nicht feststeht.

Dem Platz eine Zwischennutzung zukommen zu lassen dient auch der Umgewöhnung für die Bürger, die die Fläche als Abstellmöglichkeit für ihre Autos nutzten, hieß es bereits in der Vergangenheit seitens der Gemeinde. Nachdem dort Garagen des Deutschen Roten Kreuzes und das alte Rathaus abgerissen worden waren, wurde dort Schotter verteilt. Auch bepflanzte Poller sollen die Fahrzeuge von dem Platz fernhalten.

Für das geplante Kultur- und Bildungszentrum Leeste – kurz KBL – hat die Gemeinde Weyhe viel Fördergeld bekommen. Zunächst wurde im April 2018 eine Summe von insgesamt drei Millionen Euro aus dem Investitionspaket „Soziale Integration im Quartier“ des niedersächsischen Umwelt- und Bauministeriums bewilligt – der höchste Betrag in ganz Niedersachsen. Das Geld deckt 90 Prozent der Baukosten. Weitere rund 1,5 Millionen Euro hat die Gemeinde darüber hinaus inzwischen für den Neubau der Volkshochschule (VHS) des Landkreises Diepholz bekommen. Das KBL soll zusätzlich zu der VHS aus den Elementen Alte Wache sowie der Gemeindebibliothek und einem Lesecafé bestehen. Obendrein sollen für den Leester Ortskern zusätzlich 800 000 Euro über das entsprechende Bundesprogramm in die Gemeinde fließen.