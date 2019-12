Wie es um das Programm der Weyher Gästeführer steht, haben Sprecherin Erika Christmann und der zuständige Wirtschaftsförderer Dennis Sander vorgestellt. (Plaggenborg)

„Ordner Nummer 13 ist in Arbeit“, sagt Erika Christmann, Sprecherin der Weyher Gästeführer über das Archiv von Veranstaltungen, das sie seit 2006 führt. Die Ablagemappen sind gefüllt „mit Sachen, die man für die Nachwelt erhalten sollte“, sagt sie. So sind auch in 2019 wieder welche dazu gekommen. Mit 30 Führungen ist die Weyher Gästeführung durch das Jahr gegangen. Bei 800 Gästen waren das etwa 26,6 Teilnehmer im Schnitt und damit mehr als im Vorjahr. Zwar habe es 2018 mehr Teilnehmer gegeben – 1280 waren es –, aber eben auch eine höhere Zahl an Führungen, 52 nämlich und das ergibt einen Teilnehmerschnitt von 24,6.

Ein Grund für die geringere Zahl an Angeboten in der jüngsten Saison war, dass die Gästeführer in die NDR-Sommertour im Juli dieses Jahres eingebunden waren, teilt die Gemeinde mit. Beteiligt waren sie von der Bekanntgabe der Stadtwette am Montag bis zum Gewinn der Wette am Sonnabend auf vielfältige Weise – zum Beispiel mit dem „Last-Minute-Kostümverleih“ am Abschlusstag. Manche der Führungen in diesem Jahr waren Teil des Programms, manchen fanden auf Anfrage statt, wie Sprecherin Erika Christmann sagte, für die zunächst Corinna Bösche den Posten im März 2018 übernommen hatte. Die wiederum konnte aus beruflichen Gründen nicht weitermachen, Christmann ist also wieder eingesprungen.

Zu den besonderen Veranstaltungen des Jahres zählt sie beispielsweise eine Bustour durch Weyhe, die mit 50 Teilnehmern ausgebucht war – „ein super Start in die Saison im Februar“, sagte Christmann. Eine große Nachfrage habe es auch bei sogenannten Kombi-Touren gegeben, etwa bei einer Radtour, bei der der Weg nach Bremen und zurück mit dem Weserschiff nach Dreye führte. Fahrradtouren gab es außerdem zum Thema Bienenzucht und Imkerei und zu den Schlatts und Mooren in der Gemeinde.

Auch ein Besuch des Weserkraftwerks stand zwei Mal auf dem Programm, weil die Nachfrage danach so groß war, sagt die Sprecherin der Gästeführer. Ebenso wurde Hansa Beton in Dreye besucht, auch die Kirchweyher Feuerwehr. „Das Weyher Theater ist nach wie vor der Renner“, sagt sie über die Blicke hinter die Kulissen, für die es bereits mehr als 20 Anmeldungen für das kommende Jahr gibt. „Es fällt uns immer wieder etwas ein“, sagt Christmann.

So gibt es auch bereits Pläne für das Jahr 2020. Der Neubau des Futtermittelherstellers GS Agri an der Ristedter Straße in Melchiorshausen ist angedacht. Bewährte Themen wie die Gästeführung, Spaziergänge durch die Gemeinde wie auch auf dem Jakobsweg auf verschiedene Art und Weise sollen beibehalten werden. Hinzu kommen sollen soziale Themen wie Besuche in Behinderteneinrichtungen und Seniorenwohnheimen. Abermals im Februar soll das Programm mit einer Busrundtour unter der Überschrift „Weyhe erleben – im Sitzen“ starten. Allerdings „will ich noch nicht zu viel verraten“, sagt Christmann.

Das Programm 2020 soll ab Ende Januar im Internet unter www.weyhe.de/gaestefuehrung zu finden sein und ab dann auch als Faltblatt im Rathaus Weyhe sowie weiteren bekannten Stellen ausliegen, heißt es.

Aktuell gibt es 15 Gästeführer, ins kommende Jahr steigt die Gruppe voraussichtlich mit zwölf Aktiven ein. Für sie stehen Fortbildungen an, ebenso monatliche Treffen. Es besteht ein gemeinsamer Arbeitskreis mit Syke und Stuhr. In den 14 Jahren ihres Bestehens haben laut Statistik nunmehr rund 13 700 Menschen die insgesamt 451 Führungen besucht.