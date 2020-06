Intendant Kay Kruppa (rechts) und Dramaturg Frank Pinus hoffen, dass sie das Weyher Theater wieder im September öffnen können. (Jonas Kako)

Endlich mal wieder einen unbeschwerten Abend vielleicht sogar mit einem Glas Prosecco in einem der gemütlichen roten Sessel verbringen, dabei herzhaft lachen und sich von dem Geschehen auf der Bühne bestens unterhalten lassen – diesen Wunsch teilen derzeit viele treue Besucher des Weyher Theaters. Laut der aktuellen Corona-Bestimmungen müssen sie sich aber noch etwas gedulden: In Niedersachsens größtem Privattheater bleibt der Vorhang vorerst noch geschlossen.

„Wenn alles normal verlaufen wäre, würden wir jetzt die letzten Vorstellungen unserer Komödie ‚Männer allein zu Haus’ spielen, Anfang Juli mit unserem Sommertheater starten und uns anschließend in die Sommerpause verabschieden“, berichtet Intendant Kay Kruppa. Parallel dazu würde der Probebetrieb für die erste Premiere der neuen Spielzeit laufen. Doch wie in vielen anderen Bereichen kann auch im Weyher Theater seit der Schließung Mitte März von Normalität keine Rede sein. „Wir können momentan nur abwarten, da wir einfach nicht wissen, wann wir wieder loslegen können. Aber eines ist sicher: Wir kommen wieder“, stellt Intendant Kay Kruppa klar.

Öffnungen allein reichen nicht

Zusammen mit Dramaturg Frank Pinkus hofft Kruppa, dass es Anfang September soweit sein wird. Daran ändert sich auch nichts, wenn am Montag die fünfte Stufe der Corona-Lockerungen in Niedersachsen in Kraft tritt, die Theatern einen eingeschränkten Betrieb erlaubt. Die beiden sind sich einig, dass es mit dem Öffnen allein nicht getan ist, es komme vor allem auf die Umstände hinsichtlich der geltenden Abstandsregeln und Hygienevorschriften an.

„Eines ist sicher: Der weiterhin vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern ist für unser Haus weder auf das Geschehen auf der Bühne noch auf unseren Theatersaal übertragbar“, kommentiert der Intendant die aktuellen Corona-Auflagen. „Unser Haus ist bekannt für seine temporeichen Liebeskomödien, zu denen auch ein gewisser Körperkontakt gehört. Inhaltlich könnten wir mit diesen Regeln nicht das umsetzen, wofür wir stehen und was wir und unser Publikum so lieben“, ergänzt Frank Pinkus. Zugleich würde es bedeuten, dass sich nur maximal 40 Gäste auf den 313 Plätzen im Gebäude am Weyher Marktplatz verteilen könnten. Das führe zu einer Auslastung von gerade einmal 15 Prozent. Das Theater benötige aber laut Kruppa eine Auslastung von rund 85 Prozent, um die schwarze Null zu erreichen. Eine Fortsetzung des Theaterbetriebs ist schon jetzt nur durch eine Neuverschuldung und Kredite möglich.

Mehr zum Thema Bremer Privattheater kooperieren Theaterschiff und Fritz-Theater ziehen ins Metropol-Theater Um Abstandsregeln einhalten und trotzdem genügend Zuschauer empfangen zu können, spielen das ... mehr »

„Seit Wochen leide ich unter Gefühlsschwankungen: Mal bin ich optimistisch, dann verzweifele ich wieder an dieser Perspektiv- und Planlosigkeit“, fasst der Intendant seinen Gemütszustand zusammen. Fakt ist, dass er zusammen mit Frank Pinkus aber nicht untätig im gemeinsamen Büro sitzt: In den vergangenen Wochen haben die beiden bereits vier neue Stücke geschrieben, zudem feilen sie beinahe täglich an dem aktuellen Spielplan, der schon vor dem allgemeinem Lockdown so gut wie fertiggestellt war. Dazu spielen die beiden immer wieder verschiedene Szenarien durch. „Genau wie unsere Schauspieler würden wir lieber heute als morgen wieder starten und zumindest den Probebetrieb wieder aufnehmen“, erklären sie.

Mit einem ersehnten Lebenszeichen und gleichzeitigen Hoffnungsschimmer auf die kommende Spielzeit richtet sich die künstlerische Leitung nun an die Öffentlichkeit und kündigt zumindest schon das diesjährige Weihnachtsmärchen an. Am 26. November feiert die Geschichte vom „Urmel aus dem Eis“ nach dem bekannten Kinderbuch von Max Kruse Premiere im Weyher Theater. Der Vorverkauf für das Stück beginnt laut Ankündigung Anfang Juli.

Ausgefallene Vorstellungen werden nachgeholt

Bis der Vorhang sich wieder öffnen kann, bauen Kruppa und Pinkus weiterhin auf die Solidarität der Theaterbesucher: „Als reines Privattheater finanzieren wir uns normalerweise nur durch den Verkauf der Eintrittskarten.“ Deshalb sei es für das Überleben des Weyher Theaters so wichtig, dass die 3500 Abonnenten und andere Gäste ihre bereits gekauften Karten vorerst nicht zurückgeben. Die beiden versichern, dass alle ausgefallenen Vorstellungen nachgeholt und die Karten entsprechend umgebucht werden.

Während sich die Verantwortlichen des Weyher Theaters vor allem mit der Planung befassen, gehen die Ensemblemitglieder seit einigen Wochen ganz neue Wege, um ihr Publikum weiterhin zu unterhalten. Über die Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram sorgen sie regelmäßig mit aktuellen Videos mit Sketchen und Liedern sowie bekannte Szenen, Ausschnitten und Liederabenden aus dem Archiv von zu Hause aus für beste Unterhaltung im heimischen Wohnzimmer. „Mit unseren kleinen Videos möchten wir unserem Publikum zeigen, dass wir auch in dieser Zeit weiterhin für sie da sind“, berichtet Theatersprecher Marc Gelhart, der gemeinsam mit seinen Schauspielkollegen Thorsten Hamer und Marco Linke das kreative Projekt mit dem Titel „Weyher Theater-TV“ in die Tat umgesetzt hat.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Weyher Theater gibt es im Internet unter www.weyhertheater.de sowie auf der Facebook-Seite unter www.facebook.com/WeyherTheater und auf Instagram unter www.instagram.com/weyher_theater.