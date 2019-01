Die 30-Jährige verstarb noch am Unfallort. (Patrick Seeger/dpa)

Bassum-Nordwohlde. Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße (B) 51 um 14.30 Uhr in Nordwohlde gekommen. Wie Thomas Gissing, Polizeiinspektor der Polizei des Landkreises Diepholz, mitteilt, missachtete ein 39-jähriger Autofahrer aus Twistringen auf seinem Weg von Bremen nach Bassum das Überholverbot in einer Rechtskurve. Das hatte fatale Folgen: Er geriet dadurch in den Gegenverkehr und prallte mit einer 30-jährigen Fahrerin eines Kleinwagens zusammen. Das Auto der Frau wurde von der Straße geschleudert. Die 30-Jährige aus Weyhe verstarb direkt am Unfallort, der Verursacher wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus in Bremen gebracht. Die B 51 musste laut Polizeiangaben für die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.