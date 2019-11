An das neue Arbeitsumfeld muss sich Frank Seidel erst noch gewöhnen. Ein paar kleine Veränderungen wird er wohl noch vornehmen. (Vasil Dinev)

Weyhe. Wo was im Weyher Rathaus ist, muss man Frank Seidel (SPD) nicht lange erklären. Die Flure, der Ratssaal – alles ist ihm als jahrelanger Kommunalpolitiker und stellvertretender Bürgermeister bestens vertraut. Und dennoch war es für den neu gewählten Bürgermeister eine völlig andere Situation, am Freitag seinen Arbeitsplatz in den Verwaltungssitz zu verlegen. Viel, sagt er, hat er da noch nicht gemacht. Den Schreibtisch grob eingerichtet aber zumindest. Eine ergonomische Tastatur ist gegen ein gängiges Exemplar ersetzt worden. Ein großes Wandbild ist verschwunden. Ob die kahle Stelle bald etwas mit Bezug zur Werder-Elf, Seidels Lieblings-Bundesligist, überdecken soll? Der neue Verwaltungschef lächelt: „Es ist ja nicht mehr lange bis Weihnachten.“ Und seine Familie hat das Büro auch schon ausgiebig inspiziert. Etwas hat er dem Büro seines Vorgängers Andreas Bovenschulte schon jetzt hinzugefügt: ein Bluetooth-Lautsprecher zum Abspielen von Musik. Der hatte seinen ersten Einsatz bereits am Freitagnachmittag, als der Großteil der Kollegen bereits ins Wochenende verschwunden war.

Die erste volle Arbeitswoche begann für den Neuen, der natürlich gar nicht mehr so neu ist, mit einer Frühstücksrunde für die Kollegen im Ratssaal. Anschließend stand die erste große Sitzung mit der Führungsebene an. Frank Seidels erster offizieller Außentermin als Verwaltungschef ist die Eröffnung des „Weyhnachtsmarktes“ auf dem Kirchweyher Marktplatz am Mittwoch, 27. November.

Was für ein Bürgermeister möchte Frank Seidel seinen Mitbürgern sein, nimmt er sich seine vorigen Amtskollegen zum Vorbild? Der 50-Jährige winkt ab: „Ich bin Frank Seidel 1.0. Ich orientiere mich nicht an meinen Vorgängern.“ Sicher übernehme er Eigenschaften, die er schätzt. „Sie haben alle ihre Qualitäten“, sagt Frank Seidel über Weyhes ehemalige Oberhäupter, wobei Reinhard Osterloh der erste von ihnen war, den er bewusst miterlebt hat. Vorbilder findet Seidel aber auch woanders: Wie sich Werder-Trainer Florian Kohfeldt in der Öffentlichkeit gibt, imponiert ihm zum Beispiel, „kein Geschwurbel“, wie er findet. Frank Seidel ist keiner, der Luftschlösser baut. „Man muss klar sagen, was geht und was nicht geht“, findet er. Etwas umzusetzen sei auch immer eine Frage der Machbarkeit und der Finanzen. So sei es derzeit etwa bei den Feuerwehrgerätehäusern. „Die Erfordernis ist da, es geht im Moment aber nicht.“ Seine Devise war bislang immer: Erst einmal zuhören, mehrere Seiten hören und dann eine Entscheidung treffen. Frank Seidel fasst sein Credo in einem umgedrehten Sprichwort zusammen: „Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser.“

Wichtig ist dem auf sieben Jahre gewählten Bürgermeister, den Namen Louise Ebert prominenter auftauchen zu lassen. Ihm schwebt etwa vor, das Kultur- und Bildungszentrum Leeste, kurz KBL, zur Louise-Ebert-Bibliothek zu machen. Den Vorschlag möchte Seidel jedenfalls in die Diskussion einbringen.

Mit dem Amtsantritt kehrt auch im Rathaus wieder ein Stück Normalität ein. Ein halbes Jahr hatte Weyhe keinen Bürgermeister. Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith war nach der Beurlaubung und der Abwahl Bovenschultes für die Belange der Gemeinde zuständig gewesen. Nicht immer ein einfacher Job, gerade weil Pundsack-Bleith auch Kämmerin der Gemeinde und als solche auch für die Haushaltsplanung zuständig ist. „Wir haben das ziemlich gut hinbekommen“, fasst die Vizechefin im Rathaus aber zusammen. Frank Seidel jedenfalls sei „sehr dankbar“ für das Geleistete. Und auch er verspricht für seine neue Aufgabe, die laut Pundsack-Bleith oft eben nicht in 40 Wochenstunden, sondern eher in 60 abgearbeitet werden kann: „Ich werde mich da volle Möhre reinhängen.“ Die Stundenzahl schrecke den vorigen Prokuristen bei der Sparkassen Immobilien GmbH in Bremen nicht ab.

Viele Weyher fragen sich wohl, was aus den Ehrenämtern wird, die Frank Seidel bekleidet hat. Ein großer Posten fällt nun natürlich weg, allein weil er nicht mehr stellvertretender Bürgermeister ist und von seinen Ämtern im Gemeinderat und Kreistag zurücktritt. "Es hat mir auch immer Spaß gemacht", sagt Seidel, der Zeit für sich auf dem Fußballplatz und im Fitnessstudio findet. Dort hat er meistens Musik oder einen Podcast auf den Ohren, gerne die neueste Folge von Fest & Flauschig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz.

Seidel hofft, sich weiterhin Zeit freischaufeln zu können für sein Engagement als Streetwatcher und Trainer beim SC Weyhe. Dort, sagt er, hat er Menschen hinter sich, auf die er sich immer verlassen kann. Beim Fußball sind es seine beiden Co-Trainer, bei allem anderen ist es die Familie, die ihn bei all seinen Schritten unterstützt. Seidel: „Das ist keine One-Man-Show, das ist Teamwork.“