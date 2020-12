Der Anbau an die Kita Moordeich fügt sich in die Front des alten Gebäudeteils ein. (Eike Wienbarg)

Stuhr-Moordeich. Mit bloßem Auge ist es nur schwer zu erkennen, wo der alte Teil der Kita Moordeich an der Stuhrer Landstraße aufhört und wo die beiden neuen Anbauten beginnen. „Wir haben darauf geachtet, die Elemente vom Bestand aufzunehmen“, berichtet Silvia Heyer, Fachdienstleiterin Hoch-, Tief- und Landschaftsbau bei der Gemeinde Stuhr, über das Projekt. Nach rund einem Jahr Bauzeit sind die Arbeiten vor Ort vor Kurzem abgeschlossen worden. Seit Beginn des neuen Kita-Jahres nutzen Kinder und Erzieherinnen ihre neuen Räume.

Der Beschluss für den Anbau war bereits im Mai 2019 gefallen. Hintergrund waren die fehlenden Kita-Plätze in der Gemeinde. So wurde unter anderem entschieden, die Kita in Moordeich zu erweitern. Im Anbau an der Südseite des Gebäudes ist nun Platz für eine weitere Regelgruppe mit 25 Kindern, wie Heyer erläutert. Ebenfalls entstanden sind die nötigen Schlaf- und Differenzierungsräume, ein Waschraum, eine Teeküche und ein Umkleidebereich. Damit hat die Kita nun Platz für drei Regelgruppen im Kindergartenbereich sowie zwei Krippengruppen. Insgesamt können jetzt 105 Kinder die Betreuungseinrichtung besuchen. Mit der neuen Kindergartengruppe erhöht sich auch die Chance, das Krippenkinder über die Krippe hinaus ihren Platz in der Moordeicher Einrichtung behalten können, so Kita-Leiterin Claudia Fritsche.

Mehr Personal eingestellt

Durch die zusätzliche Gruppe wurde aber auch mehr Personal nötig. So kamen vier Mitarbeiterinnen neu in die Kita und eine Springerkraft dazu, auch mussten Stellen in der Kita-Küche aufgestockt werden, berichtet Fritsche. Das neue Personal braucht aber auch größere Räume. Das hatte ebenfalls Umbauten im Inneren der Kita sowie einen zweiten Anbau auf der Frontseite des Gebäudes zur Folge. Fritsche spricht von einer „Kettenreaktion“. So musste der Mitarbeiterraum vergrößert werden. Der Raum entstand aus der Zusammenlegung des sogenannten Elterncafés, in dem sich die Erziehungsberechtigten aufhalten, deren Kinder in der Eingewöhnung sind, und der Kinderküche. „Die Räume wurden an anderer Stelle untergebracht“, so Heyer.

Das Elterncafé wanderte in einem ehemaligen Abstellraum links neben den Eingang, der mit einem neuen großen Fenster aufgewertet wurde. Damit wurde das Café zwar verkleinert, für die Nutzung sei das aber immer noch ausreichend, sagt Heyer. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie sei der Raum aber sowieso für zwei bis drei Eltern zu klein, ergänzt Fritsche. Zu Beginn des Kita-Jahres wurden aber Möglichkeiten für die wartenden Eltern gefunden, sagt sie weiter. Der neue Pausenraum komme auch bei den Kolleginnen gut an, berichtet die Leiterin.

Beim Anbau auf der Südseite der Kita wurde darauf geachtet, dass genug Abstand zum Bewegungsraum der Kita mit seiner großen Glaswand gelassen wurde. So komme auch immer noch genug Licht in den Raum und im Sommer sei dieser besser vor der Sonne geschützt, erläutert Heyer die Vorteile. Der Freiraum dazwischen soll entweder für eine Grünfläche oder als Möglichkeit zum Spielen für die Kinder genutzt werden.

Das Kita-Gebäude wurde mit dem Anbau um rund 185 Quadratmeter vergrößert. Die Fläche geht zum großen Teil auf Kosten der Spielfläche im hinteren Bereich. „Es mussten auch ein paar Bäume gefällt werden“, sagt Claudia Fritsche. Die Grünfläche sei aber immer noch groß genug, dass die Kinder in Ruhe spielen können.

Eine gute Nachricht hat Silvia Heyer in puncto Baukosten zu verkünden. Zu Beginn wurde mit einer Summe von rund 785 000 Euro geplant. „Wir haben die Kostenschätzung ein wenig höher angesetzt“, berichtet sie. Das sei aufgrund der steigenden Baupreise im vergangenen Jahr geschehen, erklärt sie den Hintergrund. Einschließlich der Einrichtung der neuen Kita-Räume, die auch die Aufwertung der Küchengerätschaften beinhaltete, musste die Gemeinde aber insgesamt nur rund 700 000 Euro ausgeben und blieb damit ein ganzes Stück unter der Schätzung. „Wir hatten den Vorteil, in den Genuss der Mehrwertsteuer-Senkung zu kommen“, sagt Heyer und freut sich über das eingesparte Geld.