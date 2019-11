Die Linie 8 an der Domsheide in Bremen. Der Verlängerung der Linie von Huchting nach Stuhr und Weyhe steht nach dem jüngsten OVG-Urteil nichts mehr im Weg. (Frank Thomas Koch)

Das Bundesverwaltungsgericht hat den Planfeststellungsbeschluss der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zur Verlängerung der Linie 8 von Huchting in die Gemeinden Stuhr und Weyhe im Wesentlichen bestätigt (wir berichteten). Damit hob das Gericht das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes (OVG) Lüneburg aus dem Jahr 2016 auf.

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), bis vor Kurzem noch Gemeindeoberhaupt in Weyhe, hatte Donnerstagabend, gleich nach Bekanntwerden des BVG-Urteils, reagiert: „Die erfolgreiche und längst überfällige Anbindung des südlichen Umlandes an das Oberzentrum Bremen rückt jetzt in greifbare Nähe. Das ist ein positives Signal für ganz viele Pendlerinnen und Pendler sowie auch für die Bremer City.“

Maike Schaefer zufrieden

In der gemeinsamen Stellungnahme hatte sich auch Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) sehr zufrieden gezeigt: Der Ausbau der Straßenbahnlinien sei ein wichtiger Bestandteil der autofreien Innenstadt, die laut Koalitionsvereinbarung bis zum Jahr 2030 umgesetzt sein soll, betonte die Senatorin. Außerdem sei der Straßenbahnausbau wichtig, „um Staus im Berufsverkehr abzubauen, die Luftqualität zu verbessern und perspektivisch mehr Straßenraum für Fahrradpremiumrouten oder andere öffentliche Nutzung zu gewinnen“, erklärte Maike Schaefer. „Zudem hoffe ich sehr, dass auch der Weg für die Verlängerung der Linie 1 in absehbarer Zeit frei wird.“

Die Linie 8 soll im Bremer Umland auf der Trasse der Bremen-Thedinghauser-Eisenbahn (BTE) fahren. Deren Geschäftsführer Matthias Zimmermann sagt, man fühle sich durch das Urteil „endgültig bestätigt“, immer die richtige Rechtsgrundlage gewählt zu haben.

Zur Erinnerung: Das OVG hatte befunden, dass der Planfeststellungsbeschluss für eine Verlängerung auf der bestehenden Trasse der BTE auf der falschen Grundlage erstellt worden war. Basis hätte nach seiner Auffassung das Personenbeförderungsgesetz sein müssen, nicht das Eisenbahnrecht. Die höhere Instanz sah das jedoch anders.

Auf das Urteil folgten überaus positive Reaktionen im Stuhrer und im Weyher Rathaus. „Das ist das bestmögliche Ergebnis, das wir uns erhoffen konnten“, sagt Matthias Lindhorst, Leiter des Fachbereichs zentrale Dienste der Gemeinde Weyhe.

Das Oberverwaltungsgericht Bremen hat den Kläger und die beklagte Stadt Bremen zu einem Ortstermin in Mittelshuchting einbestellt. Am 5. Februar 2020 ist der „Erörterungstermin zur Sach- und Rechtslage“ der Linie 1. Dies ist nach dem Urteil des BVG die letzte noch anhängige Klage gegen den Bau der Straßenbahnlinien. Was den Linienverlauf der 8 betrifft, hatte das Bundesverwaltungsgericht das Verfahren in Lüneburg an die Oberverwaltungsrichter zurückverwiesen. Dort sollen die „noch im Raum stehenden Planergänzungsansprüche“ geklärt werden. Dies sind nach Angaben des Bremer Verkehrsressorts ungeklärte Fragen des Lärmschutzes.

Befürworter und Kritiker

„Für die Gegner ist das keine gute Nachricht“, sagt Christian Schlesselmann, Leiter des Ortsamtes Huchting. In seinem Stadtteil gebe es „großen Widerstand“ gegen die Straßenbahn, „aber auch Befürworter und Unentschlossene“, weiß Schlesselmann.

Die Sache währt und gärt schon lange: Ursprünglich hatte schon vor zehn Jahren Baubeginn sein sollen. „Wir müssen jetzt die Interessen des Stadtteils deutlich machen und vertreten: Es geht um Lärmschutz und um die Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs. Die Linienverlängerung soll ja zu Verbesserungen führen, nicht zu Verschlechterungen.“ Damit spielt Schlesselmann auf die Bus-Ringlinie an, die am Roland-Center endet. Beiratssprecher Falko Bries stellt klar: „Wir sind für die Linie 8, wollen den Busringverkehr erhalten und auf die Linie 1 verzichten, das sind unsere Beschlüsse.“

Auch Martin Danne, Huchtinger Straßenbahngegner, befürchtet, eine Ausdünnung der Busanbindung, wenn erst die Straßenbahn da ist, weitere Fußwege und mehr notwendige Umstiege. „Für alte Leute und Familien mit Kindern ist das totaler Blödsinn“, sagt er. „Wir sind auf jeden Fall enttäuscht, was soll ich sagen“, lautet seine erste Reaktion, mit der er vielen der rund 100 Mitstreiter großen Gegnerinitiative aus dem Herzen sprechen dürfte. „Ich frage mich, wer die mehr als 40 Minuten lange Straßenbahnfahrt von Leeste über Brinkum und Huchting zum Bremer Hauptbahnhof auf sich nehmen will, wenn man dieses Ziel von Kirchweyhe aus in zwölf Minuten mit dem Zug erreicht.“

Zu den entschiedenen Befürwortern der Straßenbahn zählt sich Gregor Rietz, Sprecher der CDU-Fraktion im Huchtinger Beirat und Mitglied des Fachausschusses für Bau und Stadtentwicklung. „Ich begrüße das Urteil sehr“, betont der Christdemokrat, „ich verspreche mir von der verlängerten Linie 8 eine enorme Verkehrsentlastung der Norderländer Straße“, sagt er.

Riesige Staus

Der Verkehr von Brinkum hinterm Flughafen entlang in Richtung Bundesstraße 75 führe in den Stoßzeiten oft zu kilometerlangen Staus. „Alle reden von Klimaschutz, an der Straßenbahn kommt man nicht vorbei. Man kann durchfahren bis in die Innenstadt, und die Verbindung würde zur Belebung des Roland-Centers beitragen“, so Rietz. Er kann sich sogar einen Ringschluss Huchting, Brinkum, Weyhe, Arsten „zur Entlastung der Kattenturmer Heerstraße“ vorstellen. „Es wäre doch toll, mit der Linie 8 im Kreis fahren zu können.“

Für die Vorsitzende des Vereins „Aktiv für Stuhr“, Monika Kannowski, ist das Urteil eine Enttäuschung und „in keiner Weise nachvollziehbar“, wie sie erklärte. Geht es nach dem 128 Mitglieder starken Verein ist die Seite der Straßenbahn-Gegner nicht genug gehört worden.

Ein Punkt ärgert Monika Kannowski, selbst Richterin im Ruhestand, besonders: Die Vorprüfung für die Umweltverträglichkeitsprüfung sei nicht wie gesetzlich vorgeschrieben vor Erlass des Planfeststellungsbeschlusses, sondern erst danach offengelegt worden. Die Vorsitzende Richterin habe in der Sitzung am Donnerstag zwar auf den Verstoß hingewiesen, doch das blieb folgenlos, wie Kannowski moniert: „Damit hat sie einen Freibrief erteilt, in Zukunft weiter so zu verfahren.“