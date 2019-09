Hintergründe zur Selbstbehauptung für Jungen und Wendo für Mädchen haben Christina Scheele und Till Wörner erklärt. (Plaggenborg)

Weyhe-Kirchweyhe. Selbstbehauptung, Selbstsicherheit und Selbstverteidigung sind zentrale Elemente zweier kostenloser Kurse – einer für Jungen, einer für Mädchen an vier aufeinander folgenden Tagen ab dem 15. Oktober im Jugendhaus Trafo in Kirchweyhe. Bereits in der Vergangenheit habe es positive Resonanz auf diese Angebote gegeben, sagt Till Wörner vom Jugendhaus. Es sei ein Projekt, „um geschlechtsspezifischer Arbeit gerecht zu werden“. Der Kurs für Jungen am Dienstag und Mittwoch, 15. und 16. Oktober, dauert jeweils von 10 bis 14.30 Uhr. „Zwei Tage sind intensiver als ein Tag“, sagt Wörner über den Kursus für Zehn- bis 13-Jährige. Inhaltlich gehe es darum, dass Jungen ihre Gefühle wahrnehmen und ausdrücken und dass die Teilnehmer „sich selber als Jungen kennenlernen“. Sie sollen lernen, wie sie sich in bedrohlichen Situationen verhalten und Hilfe holen können, heißt es. Auch ein Mann soll laut Wörner sagen können: „Stop, das verletzt mich." Das Angebot wird von Markus Biank, Mitarbeiter beim Verein Mannigfaltig aus Hannover, geleitet.

In derselben Woche, am 17. und 18. Oktober, 10 bis 14 Uhr, findet ein Wendo-Kurs für Mädchen, ebenfalls im Alter von zehn bis 13 Jahren, statt. Bei Wendo handelt es sich um einen Selbstbehauptungs- und Selbstverteidungskurs speziell für Mädchen und Frauen. Auch bei diesem Angebot gehe es weniger um Sportlichkeit, auch wenn der eine oder andere Befreiungsgriff gelehrt werde, wie Christina Scheele, Weyhes Gleichstellungsbeauftragte, sagt. Es sollen eigene Stärken entdeckt werden und das Ziehen von Grenzen erlernt werden. Es solle auch Mädchen vermittelt werden, „mal zuzuschlagen“, sagt Wörner. Jungen dagegen bräuchten eine andere Ebene, um sich auszudrücken.

Anmeldeschluss für den Jungenkursus ist am Freitag, 4. Oktober. Es sind neun Plätze vorgesehen. Für den Mädchenkursus sollen Teilnehmer sich bis zum Mittwoch, 9. Oktober, anmelden. Zwölf Plätze werden vorgehalten. Möglich ist die Anmeldung im Gleichstellungsbüro unter 0 42 03/ 7 12 21 oder im Jugendhaus Trafo unter Telefon 0 42 03/ 27 70. Die Anmeldung ist Bedingung für die Teilnahme an den kostenlosen Kursen. Beide Kurse finden im Jugendhaus Trafo, Kirchweyher Straße 51, statt.