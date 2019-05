Mit viel Mühe ist der Bahnhof Sudweyhe saniert worden. (FR)

Weyhe-Sudweyhe. Nach zwei Jahren Sanierung erwacht der Sudweyher Bahnhof am Sonnabend, 11. Mai, aus seinem Dornröschenschlaf. Kurz vor 14 Uhr trifft Weyhes Bürgermeister Andreas Bovenschulte mit dem Pingelheini für ein Grußwort ein. Anschließend feiert der Verein Sudweyher Bahnhof mit Musik der One Shot Blues Band und kulinarischem Angebot bis 19 Uhr auf dem Gelände des Sudweyher Bahnhofs, Raiffeisenstraße 11.

An diesem Tag wird es auch Sonderfahrten mit dem Pingelheini geben, der zwischen Leeste, Kirchweyhe-Ort und Sudweyhe unterwegs ist. Der erste Zug startet am Bahnhof Leeste (Leester Straße 88) um 13.30 Uhr, hält zum Zusteigen in Kirchweyhe-Ort (Auf dem Geestfelde) um 13.40 Uhr und erreicht Sudweyhe um 13.45 Uhr. Zurück geht es ab Sudweyhe um 14.45 Uhr. Die zweite Fahrt beginnt in Leeste um 15.30 Uhr, der Zug hält in Kirchweyhe-Ort um 15.40 Uhr und kommt in Sudweyhe um 15.45 Uhr an. Die Rückfahrt von dort ist dann um 16.45 Uhr. Fahrkarten gibt es beim Schaffner direkt im Zug. Die Hin- und Rückfahrt kostet für Erwachsene fünf Euro, eigene Kinder oder Enkelkinder fahren gratis mit. Fahrräder werden kostenlos befördert. Die Restaurierung des Bahnhof-Areals konnte mit einer Vielzahl von freiwilligen Helferinnen und Helfern, Handwerksbetrieben, Institutionen sowie finanzieller Unterstützung vieler Weyher Bürgerinnen und Bürger, der Gemeinde Weyhe und der Förderung durch das Land Niedersachsen umgesetzt werden. Bernd Ansteeg hat die Sanierung fotografisch begleitet und wird vom 11. Mai bis 16. Juni eine Auswahl im Kulturcafé zeigen. Die Ausstellung mit verschiedenen Porträts trägt den Titel „Die Helfer vom Bahnhof Sudweyhe“. Zum einen soll auf dem Areal Platz für Kulturelles sein, zum anderen bietet der Verein Sudweyher Bahnhof im Kulturcafé jeden Sonntag von 13 bis 18 Uhr Kuchen sowie eine Vielfalt von Kalt- und Warmgetränken an.

Der Erlös fließt in die Finanzierung der Sanierungsarbeiten und den Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes.