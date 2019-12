2019 war die Aktion der absolute Renner: Junge Filmemacher können sich auch 2020 bei den Kinderferienprojekten der Gemeinde Stuhr austoben. Unter Anleitung der Kunstschule Stuhr (Kuss) entstehen eigene Trickfilme. (Vasil Dinev)

Stuhr. Langweilig werden dürfte es den Stuhrer Kindern und Jugendlichen auch in den Ferien 2020 nicht. Dafür soll ein umfangreiches Programm sorgen, das Thorsten Meyer, Teamleiter Jugend bei der Gemeinde, zusammen mit elf Stuhrer Vereinen und Akteuren ausgearbeitet hat. Anmeldungen sind nun über ein Online-Bewerbungsportal möglich.

Mit dabei sind viele altbewährte Veranstalter. Seit der ersten Stunde beteiligen sich etwa der FTSV Jahn Brinkum und die Kunstschule Stuhr (Kuss) am Ferienprogramm. In den ersten beiden Wochen der Sommerferien können sich Kinder vormittags ganz viel draußen bewegen. „Wir geben Einblicke in unsere Sportarten“, erklärt Elke Gärtner vom Verein Jahn Brinkum. Mit fünf Kursen geht die Kuss in den großen Ferien an den Start. Aus Erfahrung weiß Kunstschulen-Leiterin Anne Roecken-Strobach: „Wenn wir Glück haben, kann jedes Kind genau das machen, was es möchte.“ Masken bauen die Teilnehmer zum Beispiel in den Sommerferien, kleckern mit Konfetti und Matschepampe herum und auch ein beliebtes Angebot aus 2019 kehrt zurück: der Trickfilm-Workshop. „Das Projekt war der absolute Renner“, sagt Anne Roecken-Strobach. Vom Jahr davor melden sich die „wilden Maler“ zurück. „Das verbindet sich mit der Kinderenergie“, deutet die Kunstschulen-Leiterin die dabei entstehende kreative Dynamik an. Sandra Faby aus dem Team der Kuss möchte gemeinsam mit Interessierten in den Osterferien Papier schöpfen. Eine Woche ist Zeit, um das Material entstehen zu lassen. Auch kleine Skulpturen aus Pappmaschee können hergestellt werden.

Alle Projekte in den Oster-, Sommer- und Herbstferien dauern jeweils fünf Werktage und orientieren sich ungefähr an den täglichen Schulzeiten. Anspruchsberechtigt für den geförderten Kostenbeitrag sind Eltern, die beide berufstätig sind. Bei Alleinerziehenden gilt das für einen Elternteil, informiert die Gemeinde Stuhr. Die mehr als 800 Betreuungsplätze sind auf 38 Aktionen verteilt, die sich um Sport, Backen, Kochen, Medien, Sport, Tiere, Kunst und Natur drehen.

Ganz neu dabei ist die Hoodtraining GmbH, die in den Oster-, Sommer- und Herbstferien Kindern bis zwölf Jahren beibringt, wie sie mit ihrem eigenen Körper trainieren können. „Wir wollen alles rund um Bewegung ausprobieren“, sagt Daniel Magel vom Verein aus Bremen, „joggen, strecken, boxen, ringen“, zählt er als Beispiele auf. Antiaggressionstraining gehöre zu den Übungseinheiten dazu, die, soweit es das Wetter zulässt, auf der Funsport-Anlage in Brinkum am Brunnenweg absolviert werden. Und auch die Graffiti-Wand dort soll einen farbigen Anstrich bekommen. Derzeit bietet Hoodtraining zwei Mal die Woche ein festes Training donnerstags und sonntags in der Alten Turnhalle, Jahnstraße 24, an. Jugendliche können sich wiederum dem freien Training anschließen. Ebenfalls neu in das Programm hat das zuständige Team im Stuhrer Rathaus das Kinderzirkus-Sommerprojekt „Werde Artist“ mit dem Buratino-Kinderzirkus aufgenommen.

Anmeldeschluss für die Kinderferienprojekte ist der 29. Februar. Sollten nach dem Termin noch freie Plätze verfügbar sein, können auch Kinder nicht berufstätiger Eltern angemeldet werden. Für diese Kinder ist dann aber die volle Kursgebühr fällig, die zwischen 40 und 100 Euro liegt. Anmeldungen erfolgen im Internet unter www.unser-ferienprogramm.de/stuhr/index.php oder www.stuhr.de. Auskünfte erteilen im Rathaus Thorsten Meyer (04 21 / 5 69 52 31) oder Christina Brinkmann (04 21 / 5 69 52 90).