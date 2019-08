Der Ort für viele Veranstaltungen: der Treffpunkt Sie(h) da an der Jupiterstraße 1 in Brinkum. (Janina Rahn)

Stuhr. „Recht umfangreich und mit vielen unterschiedlichen Themen“, so fasst Stuhrs Gleichstellungsbeauftragte Nicole Feldmann-Paske das Programm des Brinkumer Gleichstellungstreffpunktes Sie(h) da für das kommende Halbjahr zusammen. Insgesamt finden sich darin 42 Veranstaltungen, die entweder einmal, wöchentlich oder in anderen Rhythmen angeboten werden sollen.

Einen großen Bereich nehmen wieder die Themen Berufliche Wiedereingliederung und Weiterbildung ein, berichtet Feldmann-Paske. So gebe es dort einige neue Angebote, aber auch teilweise veränderte Uhrzeiten. Aufgrund von Anfragen Interessierter werden einige Veranstaltungen nicht nur noch vormittags, sondern ab sofort auch in der Zeit von 17 bis 21 Uhr angeboten, erläutert die Gleichstellungsbeauftragte die Änderung.

Ganz neu im Angebot sind Veranstaltungen zum Thema Führungsposition. So geht es im Oktober zum Beispiel um die Frage „Wie bewerbe ich mich richtig auf eine Führungsposition?“. In dem Seminar sollen unter anderem Bewerbungsstrategien erarbeitet werden. Später im Monat dreht sich dann alles darum, wie Frauen sich sicher und souverän in Führungspositionen bewegen.

Passend dazu soll vom 23. Oktober bis 15. November im Foyer des Stuhrer Rathauses an der Blockener Straße 6 eine Ausstellung unter dem Titel „Meine Zukunft: Chefin im Handwerk“ Station machen. Die Roadshow ist ein Projekt des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, der Bundesweiten Gründerinnenagentur (BGA) und des Zentralverbandes des deutschen Handwerks (ZDH). Darin werden sechs Handwerks-Chefinnen aus unterschiedlichen Gewerken in Bild und Ton porträtiert. „32 Prozent der Frauen sind im Handwerk beschäftigt“, berichtet Feldmann-Paske. Aber nur 20 bis 25 Prozent der Frauen machen eine Ausbildung in einem handwerklichen Beruf, nennt sie weitere Zahlen. „Der Weg ins Handwerk führt bei Frauen oft über eine andere Ausbildung“, so die Gleichstellungsbeauftragte. Unter den Top-Ten der Ausbildungsberufe bei Frauen findet sich mit dem Berufsbild Frisörin erst auf Platz sieben der erste Handwerksberuf. Die Ausstellung solle daher auch gerade ein junges Publikum ansprechen. „Es gibt die Möglichkeit, dass Schulklassen die Ausstellung besuchen“, lädt sie ein.

Ein zweiter großer Bereich im neuen Programm ist für Eltern mit kleinen Kindern oder Schwangere reserviert. Neben den Krabbelgruppen und den Angeboten des Hebammen-Netzwerks gibt es unter anderem neue Kurse zur Ersten Hilfe rund ums Kind. „Der war im letzten Jahr sofort ausgebucht“, berichtet Feldmann-Paske über den Kurs. Für die weggefallenen Stillkurse ist nun ein Angebot zum Thema Entspannte Entwicklung für Eltern und Kinder im Angebot. Dort soll es Anregungen zur Entwicklung des Nachwuchses geben. Auch die Babymassage gehört dazu.

Mit der Entwicklung des Angebots im Sie(h) da ist Feldmann-Paske zufrieden. „Wir haben durchweg guten Zulauf“, berichtet sie. So kämen zu den Veranstaltungen im Bereich Beruflicher Wiedereinstieg regelmäßig fünf bis sechs Teilnehmer. Eine gute Zahl, um die Kurse anzubieten, so die Gleichstellungsbeauftragte. Gut frequentiert seien auch die Krabbelgruppen. Hinzu kämen die Beratungsangebote. „Auch die Beraterin bei der Sprechstunde gegen häusliche Gewalt sitzt selten alleine da“, berichtet sie über ein weiteres wichtiges Angebot im Programm.



Das komplette Programm der Stuhrer Gleichstellungsbeauftragten Nicole Feldmann-Paske ist auch im Internet unter www.stuhr.de zu finden. Das Faltblatt dazu liegt an vielen Stellen in der Gemeinde aus. Die meisten Veranstaltungen finden im Gleichstellungstreff Sie(h) da an der Jupiterstraße 1 in Brinkum statt. Für weitere Infos oder Beratungen ist Feldmann-Paske telefonisch unter der Rufnummer 04 21 / 5 69 53 21 oder per E-Mail an die Adresse gleichstellungsbeauftragte@stuhr.de zu erreichen. Infos und Neuigkeiten gibt es ebenfalls auf der Facebook-Präsenz des Treffpunktes Sie(h) da unter www.facebook.com/FordervereinTreffpunktSieHDa/.