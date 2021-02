Beim Spaziergang sollte Abstand zu Wildtieren gehalten werden. (Peter von Döllen)

Die Freizeitmöglichkeiten sind in Zeiten der Corona-Krise bekanntermaßen deutlich eingeschränkt. Shoppingtouren, Restaurant- oder Cafébesuche sowie Veranstaltungen – all das ist derzeit nicht möglich. Viele Menschen zieht es daher in die Natur. Spazierengehen scheint in der Pandemie eine äußerst beliebte Freizeitbeschäftigung zu sein. Nur betritt man dabei den Lebensraum vieler Tiere, die es im Zweifel nicht gewohnt sind, so viele Besucher in ihrem Zuhause zu haben.

Im Großen und Ganzen sei das allerdings kein Problem, wie Ludwig Reeßing, Vertreter des Kreisjägermeisters im Landkreis Diepholz, berichtet. „Spaziergänger wirken sich nicht auf das Wild aus, solange sie nicht die Wege verlassen“, sagt er. Täten sie dies doch, gelangen sie in die Ruhezonen der Tiere. „Noch problematischer sind Hunde“, sagt Reeßing weiter. Käme ein unangeleinter Hund in die Nähe des Wildes, versuche dieses auszuweichen. „Selbst wenn der Hund nur spielen oder schnuppern möchte, ist das für das Wild unheimlich“, gibt der Jägermeister zu bedenken. Dieser Stress wirke sich besonders intensiv aus, wenn das Wild einen hohen Nahrungsbedarf habe – etwa im Winter. „Dann fahren die Tiere nämlich ihren Kreislauf herunter“, erläutert Reeßing.

Nicht nur im Wald rät der Experte den Spaziergängern, auf den Wegen zu bleiben, auch auf dem Feld sollte diese Regel beherzigt werden. Wenn sich Mensch und Hund daran halten, sieht Reeßing kein Problem darin, dass viele Spaziergänger unterwegs sind. „Ich gönne es den Leuten“, sagt er, appelliert jedoch auch an die Hundehalter, sich bereits jetzt an die Leinenpflicht zu halten, obwohl diese offiziell erst am 1. April beginne – egal, wo Mensch und Hund frische Luft schnappen möchten.

„Wir haben im Landkreis Diepholz in der Natur einen recht gleichmäßigen Wildbestand“, erläutert Reeßing. „Ob in Weyhe am Deich, im Dümmer Naturschutzgebiet oder im Syker Friedeholz.“ Wobei im Dümmer zusätzlich die Kraniche ihre Raststellen haben. „Es ist schön, wenn man Wild zu sehen bekommt. Wichtig ist aber, dass man auf Abstand bleibt“, betont der Jägermeister, der auch noch ein paar Tipps für Spaziergänger parat hat: „Für einen schönen, weiten Blick kann man entlang der Weser laufen“, sagt er. Wer eher abwechslungsreichere Natur mag, sei im Erholungsgebiet Heiligenberg gut aufgehoben. „Dort ist es ein wenig hügelig und es gibt einen schönen Laubbaumbestand“, berichtet Ludwig Reeßing.