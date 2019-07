Die Feuerstelle nahe der Weser ist mit Oberkirchener Sandsteinblöcken bestückt. Die säumen auch die Wege. (Michael Braunschädel)

Weyhe-Dreye. Mit einem freien Blick auf die Weser wirbt die Gemeinde Weyhe jetzt für ein Areal am Ufer des Flusses, das sie überarbeitet hat. Der nun in Reisegarten Weserufer umbenannte Flecken ist einer von fünf in der Region und soll mit einem Hafenfest am 4. August eröffnet werden.

Die Landzunge am Zollhof in Dreye, wo die Alte Weser in den Fluss übergeht, war „ein Kleinod im Dornröschenschlaf“, sagt Thomas Krause, Grünplaner beim Fachbereich Gemeindeentwicklung und Umwelt im Weyher Rathaus. Für die Aufarbeitung habe die Gemeinde entsprechende Grundstücke an der Weser für 30 Jahre gepachtet. Sie sind im Eigentum des Wasser- und Schiffahrtsamtes, also Bundeseigentum, wie Steffen Nadrowski, Fachbereichsleiter für Gemeindeentwicklung und Umwelt, erklärt. Aus Baumstämmen ist in Wassernähe eine Klettermöglichkeit geschaffen worden, ebenso eine Plattform mit hölzernem Boden samt Bank und Holzliege, der – so Krause – „maritimes Flair“ und eine „Bootsdeckatmosphäre“ vermittelt. An der Stelle sind Büsche weggenommen worden, um eine entsprechende Sicht zu ermöglichen, ergänzt Nadrowski und spricht von einem 180-Grad-Blick auf die Weser. Der Reisegarten, der der Begegnung und Erholung dienen soll, hat eine Feuerstelle, die als Grillplatz genutzt werden kann. In direkter Nachbarschaft dazu wurde eine frei zugängliche Schutzhütte errichtet. Insgesamt seien konsequent warme Farbtöne verwendet worden.

Wie beim Weißen Haus

Zur farblichen Oberfläche der Wege passten die Holzelemente und die Granitsteine, die die Pfade säumen, heißt es. Verwendet wurden Steine aus dem wesernahen Oberkirchener Steinbruch. „Daraus wurde auch das Weiße Haus in Washington gebaut“, verrät Krause. Die fertigen Pfade habe man durch die Fußgänger zuvor sozusagen entstehen lassen und erst dann angelegt, so Krause. Der wassergebundene Weg verbinde die einzelnen neu angelegten Elemente, zu denen auch eine Liegewiese und mehrere Bänke und Liegen gehören. Neuanpflanzungen in dem Areal seien derzeit noch nicht grün. Auch die geplanten Fahrradbügel – das von Weyhe beigesteuerte verbindende Element aller Standorte – sind noch zu installieren.

Der Reisegarten Weserufer ist einer von insgesamt fünfen im Diepholzer Nordkreis. Die übrigen vier befinden sich in Syke (Hoher Berg), Bassum (Stiftspark), Heiligenrode (Mühlenwiese) und Twistringen (Delmepark), wie Stadtplaner Max Serzisko aufzählt. Die Kommunen haben sich zur Win-Region (Wir im Norden) zusammengeschlossen und arbeiten seit 2015 an einer gemeinsamen regionalen Entwicklung. Die Gesamtkosten für alle Gärten belaufen sich auf 243 000 Euro. Wie die Gemeinde weiter mitteilt, werden alle Projekte durch Fördermittel des Landes Niedersachsen finanziell gestützt. Gemäß der Zile-Richtlinie (Zuwendungen zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung) wird ein Betrag von 98 000 Euro ausgeschüttet. Orte wie der neue Reisegarten seien „wichtig in unserem Verständnis für das Gemeindeleben“, sagte Nadrowski. „Wir haben solche Orte, aber nicht allzu viele.“ In den vergangenen Jahren aber seien in dieser Hinsicht viele Entwicklungen auf den Weg gebracht worden. Nadrowski nennt dabei das Mühlenkampgelände hin zum Mühlenkamp-Park oder die Umgestaltung des Henry-Wetjen-Platzes im Ortskern von Leeste. Der Reisegarten gilt als das jüngste Projekt in der zehnjährigen Geschichte der Entwicklung des Weserufers inklusive Bau eines Radweges entlang des gemeindeeigenen Sees Alte Weser und die Entwicklung der Marina Wieltsee.

„Die Gärten werden alle parallel aufgebaut“, sagt Serzisko, der auch Ansprechpartner für die Win-Region ist, in der die Gemeinde Weyhe übrigens federführend für die Reisegärten zuständig war. Allerdings werden sie zu unterschiedlichen Zeiten eröffnet. Den Auftakt macht der Syker Garten am Sonntag, 21. Juli, (14 bis 18 Uhr), gefolgt von Weyhe am Sonntag, 4. August (14 bis 18 Uhr). Am Sonntag darauf öffnet in Bassum der Reisegarten in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. In Heiligenrode und Twistringen gehen sie am Sonntag, 25. August, (13 und 18 Uhr beziehungsweise 14 und 18 Uhr) an den Start.