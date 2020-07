Findet immer wieder ein neues Projekt: Zuletzt hat Jana Westermann aus einem alten Viehwagen ein Hühnermobil für ihre Hühner gebaut. (Fotos: Vasil Dinev)

Ein Pony schaut neugierig über den Zaun der Weide und zwei kleine, junge Kätzchen toben von einer zur anderen Ecke über den Hof. Zugegeben: Mit Ponys zusammenzuleben, ist wohl der Traum vieler junger Mädchen. Zu einer Umsetzung kommt es dabei meistens allerdings nicht. Dies sieht bei Jana Westermann anders aus: Die Grundschullehrerin lebt gemeinsam mit ihrem Mann Eckhard Westermann auf einem Hof in Moordeich. Dort wohnen aber nicht nur die beiden, sondern auch sechs Ponys, zwei Katzen und ein Hund. Vor rund vier Wochen ist zudem eine Hühnerbande, bestehend aus vier Hühnern und einem Hahn, in „Ponyhausen“ eingezogen.

Neben ihren Tätigkeiten in der Schule und auf dem Hof ist die Grundschullehrerin seit etwa zwei Jahren hobbymäßig auch in dem sozialen Netzwerk Instagram aktiv. Ihrem persönlichen Blog unter dem Namen „Ponyhausen“ folgen dort bereits an die 10 000 Nutzer, denen die Tierliebhaberin täglich unter dem Motto „Mein Leben ist (k)ein Ponyhof“ spontane Einblicke in ihren Alltag auf dem Hof gibt. Am meisten erfreuen sie dabei die Rückmeldungen der Menschen, die die Beiträge auf ihrer Seite verfolgen, erzählt Westermann und weiter: „Mir gefällt auch der Austausch mit anderen.“

Westermann fallen immer wieder neue Ideen für den Hof und ihre Tiere ein. Ihr aktuellstes Projekt ist ein Hühnermobil, das sie vor Kurzem aus einem alten Viehwagen gebaut hat. Die Grundschullehrerin wollte sich eigentlich schon länger Hühner zulegen, „einfach, weil es ganz tolle Tiere sind“, sagt sie. Um Hühner halten zu können, müssen aber auch die Gegebenheiten stimmen. „Sie brauchen einen Stall, zum Beispiel zum Schutz vor Mardern. Wir hatten auch Angst, dass Hühner durch die Gewächshäuser laufen könnten“, erzählt sie. Dann sah die Tierliebhaberin bei ihrem Nachbarn an der Straße einen alten Viehwagen stehen. Er brauchte diesen nicht mehr und schenkte ihn Westermann. Der Wagen bekam einen neuen Anstrich, ein Dach und einen neuen Fußboden – fertig war das Hühnermobil. Schließlich sind dann die neuen Bewohner der Zwerghuhnrasse Serama eingezogen. „Diese Rasse ist sehr friedlich“, erklärt Westermann. Das Ziel sei nicht, die Hühner zu schlachten, betont sie und sagt: „Wir hoffen, dass sie sich vermehren.“ Dadurch, dass sich unter dem Wagen Räder befinden, ist der Hühnerstall mobil und kann beispielsweise an kalten Wintertagen einfach in einer der Hallen auf dem Hof geschoben werden, berichtet die neue Hühnerbesitzerin.

Doch wie kommt es dazu, dass man als Grundschullehrerin auf einem Hof mit so vielen Tieren lebt? „Durch die Liebe zum Tier“, sagt Westermann und lacht. „Mein Kindheitswunsch war es, als Bäuerin zu arbeiten.“ Als Kind sei sie schon früh geritten. Nach der Schule machte die Tierliebhaberin dann ein Freiwilliges Ökologisches Jahr auf einer Kinder-und Jugendfarm. Anschließend folgte ihr Lehramtsstudium und Referendariat. „Ich habe die Tiere um mich herum vermisst und dann einen Resthof in Sandhausen gemietet“, erzählt sie. Es war ein baulich erhaltener Bauernhof, der jedoch „stillgelegt und nicht mehr bewirtschaftet wurde“. Dort hat Westermann mit Pony und Hund gelebt. In Sandhausen ist auch passend der Name „Ponyhausen“ entstanden. Vor rund dreieinhalb Jahren ist die Grundschullehrerin der Liebe wegen dann nach Moordeich auf den Hof ihres Mannes, mit einer eigenen Gärtnerei, gezogen.

Pony Peggy lebt zusammen mit fünf weiteren Artgenossen bei Jana Westermann in Ponyhausen. (Vasil Dinev)

„Es ist mein Hobby und macht mir viel Spaß. Ich kann den Tieren ein artgerechtes Leben ermöglichen und man bekommt einfach so viel von ihnen zurück – morgens wiehern einem die Ponys entgegen und die Katzen freuen sich“, schwärmt Westermann. Es sei aber natürlich auch eine große Verpflichtung und Verantwortung.

Auf dem Hof gibt es immer etwas zu tun – bevor sie zu ihrer Arbeit in der Grundschule fährt und auch, wenn sie wiederkommt. Ihr Wecker klingelt dafür täglich um 5.20 Uhr. Auch am Wochenende. „Die Tiere haben ihren Rhythmus, denen ist es egal, ob Wochenende, Ostern oder sonst was für ein Tag ist“, sagt der Pferdefan schmunzelnd. Morgens werden die Tiere unter anderem gefüttert und nachmittags etwa mit Zirkusübungen „bespaßt“. Für den Eigenbedarf ihrer Tiere haben die Westermanns auch eine eigene Heu- und Strohproduktion.

Man entscheide sich bewusst für so ein Leben, sagt Westermann. Es bestehe aber eine Bindung, man könne beispielsweise nicht einfach in den Urlaub fahren. Das braucht sie aber auch gar nicht. Sie liebt ihr Leben mit ihrem Mann und den Tieren auf dem Hof: „Jedes Wochenende ist wie ein Kurzurlaub.“