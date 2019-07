Weyhe-Leeste. Zwei Fahrzeuge sind in der Nacht auf Montag in Leeste beschädigt worden. Nach Polizeiangaben kam es zwischen 21 und 9 Uhr an der Leester und der Dürerstraße zu den Vorfällen. Die Täter beschädigten die Windschutzscheiben und traten einen Außenspiegel ab. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04 21 / 8 06 60 bei der Polizei zu melden.