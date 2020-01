Der Rückbau einer Bohrung auf dem Erdgasförderplatz Barrien 12 T in Weyhe wird derzeit vorbereitet. (UDO MEISSNER)

Weyhe. Wintershall Dea bereitet ab diesem Dienstag den Rückbau einer Bohrung auf dem Erdgasförderplatz Barrien 12 T an der Straße Im Bruch in Weyhe vor.

Wie das Kasseler Unternehmen am Montag mitteilte, wird bei diesen Arbeiten mit einer sogenannten Coiled-Tubing-Anlage ein Rohr aus der Bohrung gezogen. Ende der Woche wird die Anlage vermutlich wieder abgebaut, heißt es weiter. Damit bereitet Wintershall Dea die Verfüllung der Bohrung und den Rückbau des Förderplatzes vor. Gearbeitet wird von 7 bis spätestens 19 Uhr. Fackeltätigkeiten könnten in Ausnahmefällen nötig sein, sind aber nicht geplant. Obendrein handelt es sich dabei um eine reine Sicherheitsvorkehrung, die bei Arbeiten dieser Art gegeben sein muss, teilt Sprecher Mark Krümpel auf Nachfrage mit. Sollte Erdgas austreten, werde es abgefackelt. „Das ist hier wahrscheinlich nicht der Fall.“ Denn gefördert wird dort bereits nicht mehr – seit 2019.

Deshalb wird die Bohrung, eine von mehreren auf dem Förderplatz, dort auch zurückgebaut, heißt es. Ist die Quelle erschöpft, hört man auf, so Krümpel. Wintershall Dea wird die Bohrung Barrien 12 T voraussichtlich 2020/2021 verfüllen. Nach den jetzt vorbereitenden Arbeiten sollen die eigentlichen erst später stattfinden. Ein Datum konnte Krümpel aktuell noch nicht nennen. Im Anschluss soll der Platz zurückgebaut und rekultiviert werden. Dafür kommt beispielsweise auch eine landwirtschaftliche Nutzung in Frage.

Täglich fördert Wintershall Dea in Weyhe rund 170 000 Kubikmeter Gas aus dem Buntsandstein im Feld Barrien, schreibt das Unternehmen auf seiner Internetseite. Gefördert wird in einer Tiefe von 2200 bis 2600 Metern. Über Feldleitungen wird das Gas zum Betriebsplatz in Weyhe geleitet und dort in einer zentralen Gastrocknungsanlage aufbereitet. Über eine Fernleitung gelangt es danach zum Wintershall Dea-Betrieb in Rehden. Mit dem geförderten Erdgas können täglich rund 37 000 Haushalte versorgt werden, heißt es weiter.