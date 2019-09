Fanden an der Grünen Straße eine Bleibe: Helma Andresen (von links) von Mach-Art, die Malerin und Bildhauerin Karin Hirschgänger und Vereinsvorsitzende Ulrike Stein. (Fotos: Kelm)

Stuhr. Wenn beide Seiten von einer Lösung profitieren, ist gern die Rede von einer „Win-Win-Situation“. Als solche sieht auch Lothar Wimmelmeier, Stabsstellenleiter Wirtschaft, Stadtmarketing und Kultur im Stuhrer Rathaus, den kürzlich gefundenen Ausweg für die Künstlerinnen-Gemeinschaft Mach-Art aus einer „schwierigen Situation“ – mit positivem Effekt für die Gemeinde. Für Mitglied Helma Andresen stellt die Notlösung letztlich sogar eine Verbesserung dar. „Wir haben jetzt eigentlich mehr als in Heiligenrode“, sagt sie beim Gang durch das neue Atelier des eingetragenen Vereins mit Verweis auf die vorhandene Küche drinnen und die vorherrschende Idylle draußen.

Hintergrund: Am 8. Mai mussten der Gruppe, wie berichtet, ihre bisherigen Räume bei der Grundschule Heiligenrode seitens der Gemeinde Stuhr gekündigt werden. Eigenbedarf. Verständnis äußerten die Frauen seinerzeit dafür, dass der Platz dringend für den Kita-Ausbau gebraucht wird. „Wir haben aber natürlich schon ein bisschen gejammert“, gibt Vorsitzende Ulrike Stein zu. Aber die Anteilnahme sei groß gewesen, als öffentlich bekannt wurde, dass die Runde ihre Bleibe verliert. Prinzipiell hätte Mach-Art auf die Erfüllung des Mietvertrags bis Mai 2020 bestehen können. Im August aber kam letztlich das Angebot, das Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses am Ende der Grünen Straße im Ortsteil Varrel überlassen zu bekommen – unbefristet und zu vernünftigen Konditionen. „Alles andere war einfach nichts“, berichtet Helma Andresen über die schwierige Suche nach etwas Geeignetem, wobei es an Optionen offenbar nicht mangelte. Beim Blick auf den grünen Garten in Deichnähe, der auch zum Arbeiten zur Verfügung steht, befindet sie zufrieden: „Ein Paradies hier.“

Ein Segen für die Gemeinde ist es in der Hinsicht, dass Mach-Art schnell fündig wurde, weil somit schon mit der Umgestaltung der vormals als Atelier dienenden ersten Etage in Heiligenrode begonnen werden konnte. „Wir sind froh, dass Mach-Art in Stuhr geblieben ist. Und, dass wir jetzt die Möglichkeit bekommen, Dinge zeitnah umzusetzen“, sagt Wimmelmeier. Seit dem 22. August laufen laut Hayo Wilken vom Hochbau-Bereich der Stuhrer Verwaltung die Arbeiten im Gebäude am Klosterplatz, schon im Oktober sollen dort die Kleinen aus den beiden geplanten Kindergarten-Gruppen spielen. Und darüber wird zeitnah das Personal seine Rückzugsmöglichkeit bekommen, auch ein sogenannter Differenzierungsraum ist im Obergeschoss vorgesehen – wo früher Mach-Art Kunst machte. „Sonst hätten wir unten ein Provisorium schaffen müssen“, unterstreicht Wilken, wie hilfreich es ist, dass die Künstlerinnen bereits den Weg frei gemacht haben für die Sanierung.

Ein Vorteil zudem für die Kunstschaffenden: Sie müssen in Varrel keine Treppen mehr steigen. Mit umgezogen ist auch Malerin und Bildhauerin Karin Hirschgänger. Sie war zwar lange Nachbarin von Mach-Art, jedoch kein Mitglied, wird es auch nicht werden. Aber sie bleibt mit der Gruppe zusammen: „Wenn auch nur mit meinem Lager.“ Sie danke den befreundeten Künstlerinnen dafür, sich um ein neues Heim auch für ihre Werke gekümmert zu haben. Und der Gemeinde dafür, ihnen bei allen Formalitäten des Umzugs entgegengekommen zu sein.

Da schließt sich Ulrike Stein im Namen der insgesamt 14 Mitglieder in zwei Gruppen an, sie lobt etwa die „unbürokratische Abwicklung“. Und nicht zuletzt danke man der Vermieterin, die weiterhin über dem Atelier wohnt. „Eigentlich hat sie es nicht mit Kunst“, sagt Ulrike Stein über die Helferin in der Notlage, mit der der Kontakt über eine Mitstreiterin zustande gekommen sei. Sie habe Mach-Art gern eine Perspektive geboten. Scheint so, als gebe es wirklich nur Gewinner.

Ein Tag der offenen Tür am neuen Sitz von Mach-Art an der Grünen Straße 61 in Varrel ist in Planung. Fest steht der Termin für die nächste Ausstellung auf Gut Varrel am 18. und 19. April 2020. Weitere Infos – auch für mögliche Neumitglieder – online auf der Seite www.machart-stuhr.de.