Marten Lensch, Superintendent des Kirchenkreises Diepholz, ist Mitorganisator der neu gegründeten Diakonischen Konferenz. (Miriam Unger)

Marten Lensch: Das ist recht einfach erklärt: Der kirchliche Auftrag ist die Weitergabe des Glaubens durch Schrift und Wort, aber eben auch durch die helfende Tat. Denn in der Bibel steht ja geschrieben, man solle den Armen, den Witwen, den Waisen und vielen weiteren helfen. Das ist eine Aufgabe, die allen Christen und allen Kirchengemeinden gegeben worden ist. Dabei kann es sich in der Praxis um sehr viele alltägliche Dinge, wie Kindertagesstätten und Sozialstationen handeln. Aber eben auch beispielsweise um die Beratung bei Suchtfragen oder eine Schuldnerberatung. Es ist also alles, was den Menschen in den Kirchenkreisen helfend angeboten wird.

Auf dem Gebiet der beiden Kirchenkreise gibt es ganz unterschiedliche diakonische Einrichtungen. Einige, wie zum Beispiel das Diakonische Werk Diepholz-Syke-Hoya oder auch die beiden Kindertagesstättenverbände, sind institutionell mit den Kirchenkreisen verbunden. Andere diakonische Einrichtungen sind ganz selbstständig. Allen gemeinsam ist, dass sie Mitglied im Diakonischen Werk in Niedersachsen sind. Obwohl die verschiedenen Einrichtungen im gleichen Gebiet agieren und ähnliche Fragestellungen haben, haben sie sich bisher nicht immer gegenseitig wahrgenommen.

Die Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes Diepholz-Syke-Hoya, Marlis Winkler, hatte die Idee zu einer gemeinsamen Konferenz, als dauerhaftes Medium des Austausches und des Kennenlernens. Das war vor etwa einem halben Jahr. Wir haben auf unsere Anfragen schnell sehr gute Rückmeldungen aus den verschiedenen diakonischen Einrichtungen erhalten. Wir suchten also einen Termin, um sich einmal kennenzulernen und um die Konferenz zu gründen. Dies fand dann vor Kurzem statt.

Wir haben vereinbart, uns zweimal im Jahr zu treffen. Im nächsten Schritt möchten wir uns alle einmal gegenseitig besuchen, sodass jeder die verschiedenen Arbeitsgebiete kennenlernt. Was wir nicht wollen, sind große Aktionen oder gar die Gründung einer gemeinsamen Organisation. Was aber möglich ist, ist vielleicht ein gemeinsamer Auftritt im Jahr zum Beispiel während der Woche der Diakonie, die ja immer im September ist. Wir wollen damit dann einmal im Jahr ein diakonisches Ausrufezeichen setzen. Es geht alles in allem darum, als Vertreter einer gemeinsamen Idee dazustehen, für das Leben einzutreten und darstellen zu können, was unsere Einrichtungen Tag für Tag leisten. Mitunter sind die einzelnen Einrichtungen ja auch im gleichen Feld aktiv und sogar Konkurrenten. Deshalb kurzum: gemeinsames Auftreten und gegenseitiges Wahrnehmen.

In der Konferenz sind alle Träger gleichberechtigt. Aber die Organisation, das heißt zum Beispiel die Einladungen, geht erst einmal über meinen Schreibtisch, wobei ich vom Diakonischen Werk unterstützt werde.

Doch, die beiden eigenständigen Kirchenkreise koordinieren ihre diakonische Arbeit im gemeinsamen Diakonischen Werk. Der Diakonie-Ausschuss, der die Diakonie insbesondere im gemeinsamen Diakonischen Werk in den Blick nimmt, ist ein kirchenkreisübergreifender Ausschuss – und hier bin ich der Vorsitzende. Daher arbeite ich eng mit Marlis Winkler zusammen.

Die Kirchenkreise sind historisch gewachsen und in der Regel kleiner als die Landkreise. Im Alltag hat der Kirchenkreis wenig direkten Einfluss auf das Leben der Menschen. Der Bezugspunkt ist die eigene Kirche oder sogar direkt der örtliche Pastor oder die Pastorin. Der Kirchenkreis liegt als verwaltendes Organ im Hintergrund über allem. Viele größere Entscheidungen oder Fragen des Geldes, also der Mittel, die die einzelnen Gemeinden erhalten, liegen hier. Über die Schwerpunkte der Gemeindearbeit entscheiden dann aber die einzelnen Gemeinden für sich. Da mischt sich der Kirchenkreis in der Regel auch nicht mehr ein. Als Superintendent habe ich aber die Aufgabe, alle sechs Jahre die einzelnen Gemeinden zu visitieren – das heißt, sie zu besuchen, um die Gemeindearbeit wahrzunehmen und um zu beraten. Wer die Kirchenkreise oft auch besser kennt, sind die jungen Menschen, denn die Freizeiten sind zumeist Angebote für den ganzen Kirchenkreis.

Das Gespräch führte Gerald Weßel.

Zur Person

Marten Lensch,

48 Jahre alt, ist Superintendent des Kirchenkreises Grafschaft Diepholz und Mitorganisator der kürzlich gegründeten Diakonischen Konferenz auf dem Gebiet der Kirchenkreise Grafschaft Diepholz und Syke-Hoya.

Zur Sache

Die Diakonische Konferenz

Vor Kurzem fand die Gründungsveranstaltung der Diakonischen Konferenz der beiden Kirchenkreise Grafschaft Diepholz und Syke-Hoya im Kirchenkreisamt in Sulingen statt. Dazu hatte der Superintendent des Kirchenkreises Grafschaft Diepholz und Vorsitzende des Diakonie-Ausschusses des Kirchenkreisverbandes Diepholz-Syke-Hoya, Marten Lensch, alle diakonischen Träger der Region eingeladen. Mit dabei waren Vertreter von Bethel im Norden, dem Diakonissen-Mutterhaus Altvandsburg, vom Verein Orientierung Leben Entwicklung (OLE), dem Stephansstift, den evangelisch-lutherischen Kindertagesstättenverbänden Grafschaft Diepholz/Syke-Hoya, des Diakonie-Pflegedienstes Syke und der Tagespflege/Sozialstation Diepholz und Sozialstation Barnstorf, der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser, des Seniorenhauses Anna Margareta und des Diakonischen Werks Diepholz-Syke-Hoya. Die Konferenz soll künftig zweimal jährlich stattfinden und vor allem der Vernetzung diakonischer Einrichtungen dienen.