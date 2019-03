Am Kirchweyher Bahnhof sind die WK-Bikes laut der Gemeinde besonders beliebt. Aber auch Pendler, die mit dem eigenen Rad dorthin fahren, haben Grund zur Freude. (Janina Rahn)

Weyhe. Die Gemeinde Weyhe will Fahrradfahrern und Menschen, die das Rad in ihrem Alltag theoretisch nutzen können, einige weitere Anreize dafür bieten. Dafür startete im vergangenen Jahr die Zusammenarbeit mit der WESER-KURIER-Mediengruppe in Sachen WK-Bike. Zwölf Leih-Fahrräder sind seitdem an verschiedenen Stationen in der Gemeinde zu finden, vor allem mit der entsprechenden App können sie einfach ausgeliehen werden. Und das nutzten im Testzeitraum so viele Menschen, dass die Projektphase um ein halbes Jahr verlängert wurde. Aber auch beim Fahrradparkhaus in Kirchweyhe gibt es nun gute Nachrichten für Pendler.

„Ende Juli 2018 starteten wir in den Testbetrieb“, informiert Max Serzisko vom Fachbereich Gemeindeentwicklung und Umwelt und im Rathaus für das Projekt zuständig. Für sechs Monate war diese Phase zunächst angedacht. Die bisherigen Ausleih-Zahlen sind aus Sicht der Gemeinde aber so positiv, dass man sich dazu entschloss, diese Phase um weitere sechs Monate bis Juli 2019 auszuweiten. „Es gab bislang mehr Ausleihen als zunächst erwartet“, berichtet Weyhes Bürgermeister Andreas Bovenschulte. „Und das, obwohl die erste Phase zu großen Teilen in der kalten und nassen Zeit lag“, ergänzt er.

Besonders erfolgreich war demnach die Station am Kirchweyher Bahnhof: „Bis Ende Februar haben wir dort 320 Ausleihen gezählt“, berichtet Serzisko. Zum Vergleich: „Damit bewegt sich diese Station auf dem Niveau der Domsheide in Bremen.“ Und auch bei allen WK-Bike-Stationen zusammengenommen belege der Bahnhof einen der vorderen Plätze. Spitzenreiter ist der Bremer Hauptbahnhof mit etwa 2000 Ausleihen. Die sieben Standorte, die Bahnhöfe in Kirchweyhe und Dreye, das Gewerbegebiet Dreye-West III, der Marktplatz Kirchweyhe, das Freibad, das Rathaus sowie der Henry-Wetjen-Platz, sollen auch beibehalten werden. In den Fällen von schwächer frequentierten Orten, wie beispielsweise am Henry-Wetjen-Platz, werde über eine geringfügige Verlegung nachgedacht, teilt Serzisko mit. Er betont aber: „Die genannten Gebiete werden weiterhin versorgt.“

„Vor Beginn des Projektes stellte sich die Frage, ob es hier überhaupt Nachfrage gibt“, berichtet Bovenschulte. Nun seien die Zahlen so, dass „wir die Testphase verlängern wollen, um zu sehen, ob sich ein positiver Trend abzeichnet“, erklärt der Bürgermeister die weiteren Überlegungen. Positiv könnte dabei sein, dass inzwischen auch Mia- und Mia-Plus-Kunden ein WK-Bike für bis zu 30 Minuten kostenlos ausleihen können. Weitere Informationen zu dem Angebot gibt es unter www.wk-bike.de und unter 04 21 / 36 71 -36 71.

Aber auch, wer regelmäßig mit dem eigenen Rad zum Kirchweyher Bahnhof fährt, um dann in den Zug umzusteigen, kann sich über eine Entscheidung des Weyher Rates am Mittwochabend freuen. Denn die Mitglieder beschlossen die neue Preisstaffelung für das dortige Fahrradparkhaus. Wie berichtet, erhalten die Besitzer von Jahreskarten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), also Mia- oder Jobtickets, 50 Prozent Rabatt auf das Jahresticket fürs Parkhaus. Zwölf Monate Unterbringung des eigenen Rades kostet dann noch 32,50 Euro. Der einmalige Zugang ist weiter für 50 Cent erhältlich, ein Monatsticket kostet sieben Euro. Das Ticket für ein halbes Jahr gibt es für 37 Euro, das Jahresticket ohne entsprechende ÖPNV-Karte erhalten Nutzer für 65 Euro. Die Tickets sind direkt im Fahrradladen am Kirchweyher Bahnhof erhältlich. Das Ganze gilt ab sofort, wie der Bürgermeister mitteilt.