Bis zu den Fenstern führen die am Boden beginnenden Farbwege in der Martin-Luther-Kirche. (Vasil Dinev)

Seine Farbwege machten den Stuttgarter Bildhauer Otto Herbert Hajek weltberühmt. Und auch in Seckenhausen hinterließ er, umgeben von Äckern in einem quadratischen Betonbau, seine bunten Spuren. Das gesamte Erscheinungsbild der Kirche an der Industriestraße war nach der Fertigstellung 1968 im Ort dennoch kontrovers diskutiert worden, erinnert sich Brigitte Schulze. Der 78-Jährigen aber hat die Kirche schon immer gefallen. Und das liegt auch am Architekten Gerhard Dunkhase mit seiner klaren Formsprache, die mit den Farbwegen und Betonreliefs des Bildhauers Otto Herbert Hajek eine perfekte Symbiose eingehen.

Drei Betonreliefs mit tiefen Rillen, die ein bisschen an Reifenspuren erinnern, ziehen sich die zwei Wände im Altarbereich der Kirche hinauf. Die Farbstreifen in blau, gelb und weiß schießen gerade bis zur Fensternaht nach oben, mal kippen sie, mal sind sie breiter, mal schmaler. Der Farbtupfer fällt im Betongrau der Kirche sofort ins Auge. Die Rillen der Reliefs schmücken auch Betonkanzel, Altar und Taufbecken. Die schräg zulaufenden Linien der Farbwege scheinen perfekt abgestimmt zu sein auf die gekrümmten Holzbänke.

Außen spiegeln sich Farbwege und Reliefs aus dem Innenraum. (Vasil Dinev)

Der Heiligenroder Architekt Gerhard Dunkhase soll mit Hajek bekannt gewesen sein und ihn nach Seckenhausen geholt haben. Im zur Weihnachtszeit 1968 erschienenen Gemeindebrief der damals noch zusammengehörenden evangelischen Kirchengemeinde in Brinkum und Seckenhausen schrieb Dunkhase, dass die Martin-Luther-Kirche keine Feiertagskirche, „sondern ein Haus für die Gemeinde werden“ sollte. Deshalb habe er den Gottesdienstraum nicht isolieren, sondern durch Verbindungen mit den übrigen Räumen „zu einem pulsierenden Mittelpunkt der Gemeinde“ machen wollen. Das ansteigende Dach im Bereich des Altars fasse alle Räume zusammen, die durch Faltwände in der Größe verändert werden könnten. Gerhard Dunkhase ist bei der 50-Jahr-Feier der Kirche vor zwei Jahren noch dabei gewesen, im vergangenen Jahr ist er verstorben.

Otto Herbert Hajek (1927 - 2005), dessen Bestreben es war, Kunst in den öffentlichen Raum zu integrieren, galt als streitfreudig, unbequem und provokant, wie die Deutsche Presseagentur zum Tod des Künstlers schrieb. Das bekamen auch die Seckenhauser mit, als der Bildhauer zum 30-jährigen Bestehen der Kirche unter Protest die dafür einberufene Gesprächsrunde verließ. Ein lilafarbenes Tuch mit Gipshänden und einem Altarbild verdeckte seine Farbwege, was der Künstler als Beleidigung aufgefasst hatte, wie der WESER-KURIER am 6. Dezember 1998 berichtete.

Das Omega, der letzte Buchstabe im Alphabet, steht neben dem Alpha am Eingang zur Kirche. Es sind die einzigen theologischen Symbole, die Hajek verarbeitet hat. (Vasil Dinev)

Das Werk Hajeks setzt sich auch außen an der Kirche fort. Den Eingangsbereich säumen in blau und gelb die Buchstaben Alpha und Omega des griechischen Alphabets, die theologisch den Anfang und das Ende symbolisieren. Auch sie hat Hajek geometrisch gehalten, das Alpha gleicht den Linien der Farbwege. Hajek hatte in seinen Entwürfen vorgesehen, dass Betonreliefs und Farbwege sich auf der Außenfassade spiegeln. Doch zur Realisierung war es erst 30 Jahre nach Vollendung der Kirche gekommen. An die Stelle, an der die Farbwege enden, ist später das Gemeindehaus angeschlossen worden mit Spielecke und Gemeinschaftsraum sowie einer Küche. Den Bauwagen am Kirchengebäude haben Konfirmanden inzwischen mit den griechischen Buchstaben des Künstlers versehen und so dessen Werk noch einmal erweitert.

Konfirmanden haben Alpha und Omega des Künstlers aufgegriffen und damit ihren Bauwagen verziert. (Vasil Dinev)

Als Otto Herbert Hajek seine Farbwege in Seckenhausen auftrug, war die Kirche umgeben von Landschaft, erinnert sich Brigitte Schulze. „Gegenüber war Acker, war Feld – bis ganz nach Wulfhoop.“ Sie selbst hat früher öfter Gruppen durch die Kirche aus grauem Beton, natürlichem Holz, klarem Glas und – wie Gerhard Dunkhase 1968 schrieb – „ungebrochenen Farben“ geführt. In unserer Zeitung war seinerzeit sogar von einem „Wallfahrtsort“ für interessierte Studenten und Menschen aus aller Welt die Rede. Immerhin war Hajeks Kunst berühmt dafür, triste Betonlandschaften mit bunten Platzmalereien und Stadtzeichen aufzulockern. Laut Deutscher Presseagentur stehen seine Werke unter anderem in Moskau und in den vatikanischen Museen. Hajek gestaltete auch den Festivalplatz in Adelaide in Australien, der 1973 von der englischen Königin Elisabeth II. eröffnet worden war. Dass er auch in dem kleinen Ort Seckenhausen wirkte und die Kirche für damals rund 2000 Christen gestaltete, fasziniert Brigitte Schulze, seit 1964 Mitglied der Kirchengemeinde und lange im Kirchenvorstand aktiv gewesen: „Ich glaube, dass den wenigsten bewusst ist, was für ein großer Künstler hier tätig gewesen ist.“