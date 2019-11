Auch eine Saftcoktail-Bar gehört zum Wellness-Tag für Mädchen im No Moor. (FR)

Stuhr/Landkreis Diepholz. Einen Tag lang so richtig die Seele baumeln und sich verwöhnen lassen – das können bald wieder Mädchen ab einem Alter von zehn Jahren im Landkreis Diepholz. Unter dem Motto „I Feel Good“ bietet der landkreisweite Arbeitskreis Mädchen in der Jugendarbeit am Sonnabend, 23. November, einen Wohlfühltag für den weiblichen Nachwuchs im Jugendtreff No Moor im Stuhrer Ortsteil Moordeich an.

Bereits seit dem Jahr 2000 wird die Veranstaltung im Wechsel zwischen dem Jugendhaus in Sulingen und dem No Moor angeboten, berichtet Andrea Schattner vom Team der Jugendeinrichtung in Moordeich. „Wir haben die größten Räume und den meisten Platz“, berichtet sie über die Rotation zwischen den Standorten. Alle zwei Jahre sei das No Noor mit der Ausrichtung des Wohlfühltages dran.

An dem Tag soll es aber nicht nur um die äußere Schönheit gehen, berichtet sie weiter. Zwar gibt es auch Angebote zu den Themen Make-Up, Gesichtsmasken, Hairstyling, Lippenpflege und Fingernägel. Im Zentrum stehe aber das eigene Körpergefühl, so Schattner. Dafür sollen unter anderem Traumreisen, Entspannungsübungen, Massagen, ein Büfett und eine Saftcocktail-Bar sorgen.

Am Anfang stehe ein „gemeinsames Aufwärmprogramm“, berichtet Andrea Schattner. „Wir wollen die Mädchen ins Schwitzen bringen“, sagt die No-Moor-Mitarbeiterin weiter. Danach gebe es viele offenen und individuelle Angebote, aber auch einige, wie zum Beispiel die Traumreise, hinter verschlossenen Türen, um mehr Ruhe zu haben. Für die Vorbereitungen sind insgesamt 24 Frauen aus den acht teilnehmenden Jugendeinrichtungen im Landkreis zuständig. Das nicht alle Jugendhäuser an der Aktion teilnehmen, liege daran, dass es unterschiedliche Schwerpunkte in den einzelnen Einrichtungen gebe und in manchen eben auch nicht genügend Personal vorhanden ist, erklärt Schattner das Fehlen einiger Jugendhäuser, auch aus dem Nordkreis.

Bei der Veranstaltung in Moordeich gibt es Platz für insgesamt 80 Teilnehmerinnen. Die meisten seien im Alter von zehn bis 14 Jahre, kann Schattner aus ihren Erfahrungen berichten. Aber auch für ältere Mädchen sei der Tag geeignet. „Die älteren tendieren aber eher dazu, uns zu unterstützen“, erzählt sie weiter. Die Teilnehmerinnen sollten für den Tag folgende Dinge mitbringen: bequeme Kleidung, eine Decke, zwei Handtücher, einen Waschlappen, Haarbänder und Haarschmuck.

Der Wohlfühltag für Mädchen ab zehn Jahre im Landkreis Diepholz findet am Sonnabend, 23. November, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr im Jugendtreff No Moor, Neuer Weg 1, in Moordeich statt. Der Teilnahmebeitrag beläuft sich auf zehn Euro. Anmeldungen nehmen folgende Jugendeinrichtungen entgegen: Jugendtreff No Moor (04 21 / 56 13 70), Jugendtreff Haus am Wall in Brinkum (04 21 / 89 16 71), Jozz Sulingen (0 42 71 / 43 17), Jugendhaus Twistringen (0 42 43 / 97 15 33), Jugendhaus Fönix in Bassum (0 42 41 / 52 10), Jugendhaus 4 You in Lemförde (01 70 / 5 49 68 82), Schulsozialarbeit der Oberschule (OBS) Bruchhausen-Vilsen (0 42 52 / 9 09 01 14 42) und die Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in Diepholz (0 54 41 / 9 92 37 99). Gefördert wird die Veranstaltung vom Landkreis.