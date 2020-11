Auf dem Gelände des ehemaligen Post-Gebäudes in Brinkum könnten Wohnhäuser entstehen. (Michael Galian)

Stuhr-Brinkum. Auf dem ehemaligen Post-Areal an der Melcherstätte 8 in Brinkum könnten in Zukunft drei Wohnhäuser mit insgesamt 24 Wohneinheiten gebaut werden. So sehen zumindest nach einer Vorlage der Gemeinde Stuhr die Pläne der Bunte-Specht-Stuhr GmbH, einem Joint Venture der Papenburger Baufirma Johann Bunte und der Bremer Specht-Gruppe, aus, die das Areal bereits im Jahr 2017 von einem kanadischen Immobilienfonds erworben hatte. Im Jahr 2018 hatte die Post als Hauptmieter ihren Standort dort aufgegeben. Um diese Planungen zu realisieren, muss aber der örtliche Bebauungsplan geändert werden. Daher befassten sich am Donnerstagabend die Mitglieder des Stuhrer Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt bei ihrer Sitzung im Rathaus mit dem Thema.

Den aktuellen Stand der Planungen stellte Lutz Richter von der Planungsgemeinschaft Nord (PGN) vor. Ziel des Verfahrens sei die Nachnutzung des Geländes. So solle nach dem Abriss der aufgegebenen Postgebäude eine Brachfläche vermieden werden und diese zur Deckung des Wohnbedarfs genutzt werden, erläuterte Richter den Ausschussmitgliedern. Gleichzeitig könne so der Standort aufgewertet werden. „Die zentrale Lage bietet sich an“, sagte der Planer zum Standort. Mit der Nähe zu Schulen und Kitas eignet sich der Bereich sehr gut für eine mögliche Wohnbebauung. Außerdem läge das Areal in der Nähe der zukünftigen Haltestelle der verlängerten Straßenbahnlinie 8. Eine mögliche Belastung durch Lärm der geplanten Straßenbahn sei durch Schallschutzvorhaben an den Gebäuden eindämmbar, heißt es von der Gemeinde Stuhr. Die Investoren hätten dafür bereits ein Schallschutzgutachten in Auftrag gegeben.

Laut Lutz Richter gebe es noch weitere Vorteile, die Fläche von rund 3700 Quadratmetern als Wohngebiet zu nutzen. Mit der Verdichtung vor Ort könnten wertvolle Freiflächen im Außenbereich der Ortsteile erhalten bleiben, erläuterte Richter. Dies trage zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden bei.

Der erste Planentwurf sieht aktuell im Norden der Fläche drei Mehrfamilienhäuser mit jeweils acht Wohnungen vor. Im Süden der Fläche sollen dann die entsprechenden 48 Stellplätze vorgesehen werden. Der Baumbestand auf dem Areal soll möglichst erhalten bleiben, Bäume, die gefällt werden müssen, sollen durch neue ersetzt werden, berichtete Richter. Die Erschließung der Gebäude soll dann über die Straße Melcherstätte und die Hüchtingstraße erfolgen. Eine Verbindung zur Bassumer Straße sei hingegen nicht vorgesehen, so der Planer weiter. Laut Gemeindeverwaltung sie diese „unzulässig, um die Verkehrssicherheit nicht zu beeinträchtigen“.

Mit Blick auf diese Erschließung äußerte Ausschussmitglied Rolf Meyer (SPD) seine Bedenken. Mit den angrenzenden Wohnhäusern und der Paxisgemeinschaft Melcherstätte gebe es vor Ort schon aktuell ein hohes Verkehrsaufkommen. „Es ist jetzt schon eine große Enge an Parkplätzen“, sagte der Sozialdemokrat und befürchtete eine Überlastung der schmalen Straßen. Zusätzlich sei die Hüchtingstraße auch noch Schulweg. Auch Kristine Helmerichs (Grüne) stellte die Frage, ob wirklich alle drei Häuser über die Melcherstätte angebunden werden müssten oder ob eine Verbindung zur Bassumer Straße möglich sei. Ansonsten finde sie es begrüßenswert, „innerörtlich zu verdichten“. Auch Frank Schröder (CDU) stieß in die gleiche Richtung und brachte eine mögliche Einbahnstraßenregelung vor Ort ins Spiel.

Marliese Brandes (CDU) erkundigte sich, ob auf der Fläche wirklich reines Wohnen geplant ist. Bei dem Namen Specht denke sie sofort an Betreutes Wohnen. So betreibt die Specht-Gruppe in der Region bereits viele Einrichtungen für Senioren. Beim Betreuten Wohnen wäre der Bedarf an Stellplätzen dann eventuell nicht so groß, sagte die Christdemokratin. „Es ist wichtig, zu wissen, was dort vorgesehen ist“, sagte Brandes. Planer Lutz Richter entgegnete, dass seines Wissens vor Ort „normales Wohnen“ vorgesehen ist.

Die Frage nach den möglichen Stellplätzen trieb auch Jörg Böttcher, der für den Stuhrer Nabu im Ausschuss sitzt, um. Es sei erschreckend, dass die Hälfte der Fläche für Autos vorgesehen sei. Gerade mit Blick auf die mögliche Straßenbahnhaltestelle in der Nähe. Das Areal sei bereits jetzt schon fast komplett versiegelt. Böttcher regte auch mögliche Gründächer für die angedachten Neubauten an. Jan-Alfred Meyer-Diekena (FDP) sprach die Planungen rund um die anliegende Bassumer Straße an (wir berichteten). „Eigentlich wollen wir den Radfahrern mehr Räume bringen“, sagte der Liberale. Mit den geplanten Veränderungen und den zusätzlichen Autos durch die Neubauten befürchtete er Verkehrsprobleme. „Wir sollten die Situation überprüfen“, so Meyer-Diekena.

Zu der Anzahl der möglichen neuen Stellplätze stellte Hajo Giesecke, Fachbereichsleiter für Bau, Recht und Ordnung bei der Gemeinde Stuhr, klar, dass die selbst gegebene Stellplatzordnung der Gemeinde eben zwei Parkplätze pro Wohneinheit vorsehe. Das unterstrich auch Christdemokrat Frank Schröder: „Wir haben jahrelang darum gekämpft. Die Stellplatzordnung jetzt infrage zu stellen, ist nicht nachvollziehbar“, sagte er.

Am Ende stimmten die Ausschussmitglieder bei zwei Enthaltungen der Sozialdemokraten Rolf Meyer und Dennis True der Aufstellung des Vorentwurfs für die Fläche zu. Diese soll dann in den Prozess der Öffentlichkeitsbeteiligung gehen.