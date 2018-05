Die Weyher Feuerwehr bot bei einem Dachstuhlbrand am Montag alle verfügbaren Kräfte auf. Letztlich war ein brennendes Acht-Parteien-Haus an der Rumpsfelder Heide in Leeste aber nicht zu retten. (Sebastian Kelm)

Flammen haben ein Mehrfamilienhaus mit acht Einheiten an der Straße Rumpsfelder Heide, Ecke Stauffenbergstraße, zerstört. Als die Feuerwehr am Montag gegen 12 Uhr eintraf, kamen ihnen die letzten der Bewohner entgegen, aus dem Dachstuhl kam aber auch schon dichter Rauch, so ein Sprecher. Es waren alle verfügbaren Kräfte aus der Gemeinde vor Ort, zur Hilfe kamen noch Brandbekämpfer aus Stuhr und die Technische Einsatzleitung Nord des Landkreises Diepholz.

Über 100 Feuerwehrleute waren somit an den Löscharbeiten beteiligt. Die Brandursache ist ebenso unklar wie die Höhe des Schadens, der aber beträchtlich sein dürfte. Die Verkehrsbeeinträchtigung auf der Hauptstraße hielt sich in Grenzen, die umliegenden Nebenstraßen mussten aber während der Arbeiten komplett gesperrt werden. Keiner der Bewohner soll ersten Erkenntnissen zufolge gesundheitlichen Schaden davongetragen haben.